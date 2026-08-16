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VAR ovlivnil zápas, absolutně chyběla plynulost. Proč Artis nedokázal v závěru vyrovnat?

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VAR ovlivnil zápas, absolutně chyběla plynulost. Proč Artis nedokázal v závěru vyrovnat? • Zdroj: isportTV
Abdallah Gning z Baníku v utkání proti Artisu
Abdallah Gning z Baníku v utkání proti Artisu
Kouč Baníku Roman Skuhravý během utkání proti Artisu
Michal Kohút z Baníku se raduje z trefy proti Artisu
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Chance Liga
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Hodně dramatický duel se odehrál v rámci 4. kola Chance ligy mezi Baníkem Ostrava a  Artisem Brno (1:0). Na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích zápas sledoval redaktor deníku Sport Michal Koštuřík, který se podělil o svůj první dojem a řekl: „Takový zápas jsem ještě nezažil.“

Ze čtyř vstřelených gólů nakonec po zásahu VARu platil jen jeden, došlo k odvolání penalty, hrálo se málo čistého času, domácí poslední čtvrthodinu dohrávali v deseti... Jací hráči podali dobrý výkon a jak svou práci zvládl rozhodčí Jan Všetečka?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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