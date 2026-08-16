Chorý zpět na hřišti, soubojově se krotil. Tribuny nadávaly, slávisté ocenili Bořila
V pátek se všichni Sportem oslovení experti shodli na jedné věci: dávat Tomáše Chorého do základní sestavy hned v první možný moment, tedy při zápase v Liberci, je nesmysl. Podobně to viděl zřejmě i trenér Slavie Jindřich Trpišovský, nejlepší střelec posledních dvou sezon se posadil na lavici. Kontroverzní útočník se nakonec dostal na hřiště na půl hodinu a přivítání neměl příjemné. Jak se mu při remíze 1:1 ve 4. kole Chance Ligy dařilo?
Poprvé po třech měsících si mohl Chorý užít předzápasovou rozcvičku se spoluhráči. Ne klasickou, jelikož nebyl v základní sestavě, tak v úzkém kruhu spoluhráčů strávil většinu předzápasové rutiny na libereckém hřišti v bagu. Smál se, pošťuchoval se s ostatními, když se někomu kop nepovedl. I kolektivu bylo evidentně příjemné, že je dvoumetrový střelec zpět. Na rozdíl od sobotního klání na Letné a případu Matěje Juráska ani jeden kotel nereagoval, když se z úst hlasatele ozvalo jeho jméno.
„Tomáš je hráč našeho kádru. Momentálně se nám daří, takže není v základní sestavě, ale je připravený a jsme rádi, že je tady. Je to nejlepší střelec a má za sebou dva tituly. Doufejme, že ho nebudeme potřebovat, ale je připravený a týmu vždycky pomohl,“ poznamenal do kamer Oneplay Sport asistent Zdeněk Houštecký.
„Slavia je tak silná, že se může střelit do nohy jedině sama. Kdyby byl v základní sestavě, tak to vzbudí zbytečně moc emocí a budou se řešit úplně jiná témata. Je dobře, že není v základní sestavě a budou mít klid,“ komentoval ve studiu Oneplay bývalý hráč a expert Antonín Rosa.
Jindřich Trpišovský mohl samozřejmě všechny zvědavce převézt a nechvalně proslulé jméno do hry vůbec nepustit. Ale od chvíle, kdy Mojmír Chytil už ve 4. minutě schytal tvrdý úder do lokte a na hřiště se vrátil s bandáží kolem paže, se zdál jeho příchod nevyhnutelný.
Při rozcvičce o poločase pak zamával dětem v početném slávistickém kotli za tribunou, ze které jinak nepřicházely ani oslavné, ani jiné pokřiky. Zkrátka ten klídek, o kterém Rosa mluvil. Čas ubíhal, Slavia vedla, a byť se Slovan ukazoval jako extrémně nebezpečný soupeř, dalo se říct, že byla v komfortní pozici.
Do gólmana tělem nešel
A tak přišel dlouho očekávaný moment. V 64. minutě vystřídal Chorý nevýrazného Chytila a stadionem se spustil pískot. Především ale z tribun zaplněných domácími fanoušky, slávistický kotel byl v tu chvíli příliš zaneprázdněn bubnováním, skandováním a tleskáním, aby střídání věnoval hlasivky. „Chorý je ču...,“ spustilo se naopak z libereckého kotle. Ten pak bučel pokaždé, když se hráč dostal k balonu.
69. minuta a jednatřicetiletý útočník zapsal první dotek, když si našel hlavou centr a hezky prodloužil na Ayaosiho, ten ale na zadní tyč nedoběhl. O chvíli později si zkusil drzé solíčko mezi Hůlkou a Koželuhem. Byl při chuti, ta mu ale brzy výrazně zhořkla. Svým způsobem byl na začátku gólové akce Liberce, kdy před ním soupeř vyhrál aut, kterého byl Chorý terčem a rychlý protiútok skončil vyrovnáním Babouly. Prsty v tom měli především nedůrazní stopeři, konkrétně zmatkující Mikuláš Konečný.
Z týmového ani individuálního hlediska se zápas příliš nepovedl, těžiště hry se často pohybovalo daleko od sešívaného žolíka. „Kolem Tomáše je vždy velká pozornost. Ale jak přišel na hřiště, byl to vykřičník pro liberecké obránce. Stačí mu jedna situace. My jsme ho ale nedokázali využít, jak by to chtělo. Když tam máte někoho takového, musí tam létat centry,“ řekl Tomáš Holeš.
Ale soubojově se Chorý významně krotil. Jako když odmítl jít tělem do vyskakujícího gólmana Koubka, byť právě to byl vždy typ poškádlení, který dříve rád využíval. To samé se dá říct o reakcích na sudího, byly krátké a rychle končily tím, že se Chorý se sklopenou hlavou spěchal zapojit se zpět do hry.
„Bavili jsme se o tom, že jeden gól nebude na výhru stačit a chtěli jsme od hráčů nahoře vyšší kvalitu. V horní polovině jsme se chtěli zlepšit, ale bohužel se to nestalo,“ povzdechl si po utkání Trpišovský.
Nakonec efekt na hru neměl. Aplikace FotMob mu napočítala 14 doteků s míčem a 8 soubojů. Celkově šlo o dosud nejsoubojovější zápas této sezony Chance Ligy, který nakonec zaslouženě skončil remízou 1:1.
Na děkovačku došel Chorý jako poslední hráč, stoupl si lehce stranou a tleskal fanouškům. Ani tam žádná významnější vzájemná interakce neproběhla. Zajímavější to samozřejmě bude za týden v Edenu proti Bohemians. I vzhledem k tomu, že bude diváky zaplněn poprvé od zmíněného derby. Na závěr ale přeci jen přišlo zajímavé vyvolávání známého slávistického jména. „Honza Bořil!“ spustil slávistický kotel po děkovačce. Jde o mírné překvapení, vzhledem k tomu, že se bývalý kapitán nerozloučil s klubem úplně hladce a sám vesele slavil vyrovnávací gól Liberce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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