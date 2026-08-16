Trpišovský: Kluci z nároďáku nejsou v provozní teplotě. Jurásek do Sparty? Blesk z čistého nebe
Fotbalisté Slavie sice zůstávají v čele tabulky Chance Ligy, ale poprvé v sezoně ztratili remízou 1:1 v Liberci. Trenér Jindřich Trpišovský tak vyloženě spokojený určitě nebyl. „V některých parametrech jsme obstáli, ale v jiných musíme být lepší, což platí hlavně o útočné polovině,“ uvědomuje si pětinásobný mistr ligy. Mluvil i o návratu Tomáše Chorého či přestupu Matěje Juráska do Sparty. „Vzpomínám na debut, v kontaktu jsme nebyli,“ řekl Trpišovský.
Byl to náročný zápas?
„Ano, to se tady opakuje vždycky. Domácí podali velmi dobrý výkon a dělali nám problémy. My jsme se dokázali dostat do vedení a za stavu 1:0 měl Lukáš Provod další velkou šanci. Ve druhém poločase jsme chtěli být aktivnější, jít za druhým gólem a udržet víc míčů na polovině soupeře. To se bohužel nestalo. A pak jsme dostali gól v situaci, kdy jsme měli zápas nejvíc pod kontrolou.“
Jak byste obdrženou branku popsal?
„Zbytečný gól, všechno to začalo na polovině soupeře, kde jsme přišli o míč, pak jedno nedostoupení hráče, centr, nešťastný odraz a gól. Říkali jsme si, že jeden gól na vítězství stačit nebude, ale druhou branku jsme nedali a prosadili se domácí.“
Byl Liberec zatím největší soupeř v sezoně?
„Určitě, byl to náročný zápas. Známe kvality Liberce a jak náročně hrají. Ukázali to už v minulých kolech – vyhráli v Brně, vyhráli v Plzni a proti Teplicím sahali po vítězství v devíti. Byla to náročná prověrka. V některých parametrech jsme obstáli, ale v jiných musíme být lepší, což platí hlavně o útočné polovině. Liberec potvrdil výkonnost ze začátku sezóny a byl to jeden z nejtěžších zápasů. Myslím, že do konce ročníku to bude jeden z pěti nejtěžších.“
Po dlouhé době nastoupil Tomáš Chorý. Jak jste uvažoval o tom, zda ho dát do základní sestavy, nebo do rozběhnutého zápasu?
„Čekali jsme, jak se zápas bude vyvíjet. Mojma (Mojmír Chytil) byl od prvního souboje polozraněný a nemohl moc hýbat rukou, tak přišlo střídání možná dřív, než jsme si mysleli. Už jsem říkal, že za stavu 1:0 bych čekal, že víc podržíme balon na útočné polovině a budeme aktivnější. Tomáš (Chorý) tam nějaké souboje vyhrál a míče udržel, ale ve druhém poločase jsme měli být směrem nahoru nebezpečnější, a to se týká všech hráčů.“
Konečný? Skvělý výkon
Jak jste uvažovali o skladbě stoperské trojice? Nabízel se N'Guessan, který to v Liberci dobře zná…
„Možností bylo hodně a zvládl by to kdokoli. Chtěli jsme být silní ve vzduchu, protože tady vás vždycky čeká spousta standardek a míčů do vápna. V první půli se to ukázalo, když každé ohrožení naší branky bylo po centru nebo standardce. Rozhodovala i aktuální forma a je vidět, že kluci z nároďáku zdaleka nejsou v provozní teplotě, kterou potřebujete. Vždyť Provi (Lukáš Provod) měl křeče už někdy v 70. minutě. Hodně řešíme, kteří hráči jsou schopní odehrát takhle intenzivní zápas a být co nejplatnější. Stopeři podle mě hráli skvěle.“
Mikuláš Konečný byl u nešťastné inkasované branky. Minule zase dostal smolnou červenou kartu. Může to mladého hráče ovlivnit? Jak s ním budete pracovat?
„V prvním poločase patřil k našim nejlepším hráčům, byl dominantní a velmi dobrý v rozehrávce. Čekali jsme, že nás Liberec bude chtít zavírat na pravé straně a nahánět doleva, protože máme vzadu samé praváky. Chtěli jsme stopera s nejsilnější rozehrávkou levou nohou, což je Konečný a všechno splnil. Gól byl nešťastný. Mohl být lépe postavený, to jsou detaily, které rozhodují. V zápase udělal jednu chybu a hned je z toho gól. Ke konci potom znervózněli všichni. Miky před sebou má velkou budoucnost a tohle se stane každému obránci. Celkově byl jeho výkon skvělý.“
Za dva týdny vás čeká derby se Spartou, kam nedávno přestoupil váš bývalý hráč Matěj Jurásek. Byli jste v kontaktu? Jak vnímáte tenhle třaskavý přesun?
„Už dřív probíhaly věci s některými českými kluby a signály tam byly, ale tohle byl blesk z čistého nebe. Je to rozhodnutí hráče a my jsme s ním od jeho odchodu do Anglie v kontaktu vůbec nebyli. Vzpomínám si na jeho začátky, když v šestnácti letech debutoval v předkole Evropské ligy s Rakówem.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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