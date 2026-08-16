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Trpišovský: Kluci z nároďáku nejsou v provozní teplotě. Jurásek do Sparty? Blesk z čistého nebe

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský po závěrečném hvizdu
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský po závěrečném hvizduZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Souboj mezi Libercem a Slavií
Tomáš Holeš v debatě s rozhodčím
Tomáš Chorý odehrál proti Liberci třicet minut
Tomáš Chorý odehrál proti Liberci třicet minut
Souboj Liberce se Slavií skončil remízou 1:1
Souboj Liberce se Slavií skončil remízou 1:1
Tomáš Chorý odehrál proti Liberci třicet minut
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Fotbalisté Slavie sice zůstávají v čele tabulky Chance Ligy, ale poprvé v sezoně ztratili remízou 1:1 v Liberci. Trenér Jindřich Trpišovský tak vyloženě spokojený určitě nebyl. „V některých parametrech jsme obstáli, ale v jiných musíme být lepší, což platí hlavně o útočné polovině,“ uvědomuje si pětinásobný mistr ligy. Mluvil i o návratu Tomáše Chorého či přestupu Matěje Juráska do Sparty. „Vzpomínám na debut, v kontaktu jsme nebyli,“ řekl Trpišovský.

Byl to náročný zápas?
„Ano, to se tady opakuje vždycky. Domácí podali velmi dobrý výkon a dělali nám problémy. My jsme se dokázali dostat do vedení a za stavu 1:0 měl Lukáš Provod další velkou šanci. Ve druhém poločase jsme chtěli být aktivnější, jít za druhým gólem a udržet víc míčů na polovině soupeře. To se bohužel nestalo. A pak jsme dostali gól v situaci, kdy jsme měli zápas nejvíc pod kontrolou.“

Jak byste obdrženou branku popsal?
„Zbytečný gól, všechno to začalo na polovině soupeře, kde jsme přišli o míč, pak jedno nedostoupení hráče, centr, nešťastný odraz a gól. Říkali jsme si, že jeden gól na vítězství stačit nebude, ale druhou branku jsme nedali a prosadili se domácí.“

Byl Liberec zatím největší soupeř v sezoně?
„Určitě, byl to náročný zápas. Známe kvality Liberce a jak náročně hrají. Ukázali to už v minulých kolech – vyhráli v Brně, vyhráli v Plzni a proti Teplicím sahali po vítězství v devíti. Byla to náročná prověrka. V některých parametrech jsme obstáli, ale v jiných musíme být lepší, což platí hlavně o útočné polovině. Liberec potvrdil výkonnost ze začátku sezóny a byl to jeden z nejtěžších zápasů. Myslím, že do konce ročníku to bude jeden z pěti nejtěžších.“

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SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:1. První zaváhání sešívaných, Slovan herně lepší. Chorý odehrál 30 minut • iSport.cz

Po dlouhé době nastoupil Tomáš Chorý. Jak jste uvažoval o tom, zda ho dát do základní sestavy, nebo do rozběhnutého zápasu?
„Čekali jsme, jak se zápas bude vyvíjet. Mojma (Mojmír Chytil) byl od prvního souboje polozraněný a nemohl moc hýbat rukou, tak přišlo střídání možná dřív, než jsme si mysleli. Už jsem říkal, že za stavu 1:0 bych čekal, že víc podržíme balon na útočné polovině a budeme aktivnější. Tomáš (Chorý) tam nějaké souboje vyhrál a míče udržel, ale ve druhém poločase jsme měli být směrem nahoru nebezpečnější, a to se týká všech hráčů.“

Konečný? Skvělý výkon

Jak jste uvažovali o skladbě stoperské trojice? Nabízel se N'Guessan, který to v Liberci dobře zná…
„Možností bylo hodně a zvládl by to kdokoli. Chtěli jsme být silní ve vzduchu, protože tady vás vždycky čeká spousta standardek a míčů do vápna. V první půli se to ukázalo, když každé ohrožení naší branky bylo po centru nebo standardce. Rozhodovala i aktuální forma a je vidět, že kluci z nároďáku zdaleka nejsou v provozní teplotě, kterou potřebujete. Vždyť Provi (Lukáš Provod) měl křeče už někdy v 70. minutě. Hodně řešíme, kteří hráči jsou schopní odehrát takhle intenzivní zápas a být co nejplatnější. Stopeři podle mě hráli skvěle.“

Mikuláš Konečný byl u nešťastné inkasované branky. Minule zase dostal smolnou červenou kartu. Může to mladého hráče ovlivnit? Jak s ním budete pracovat?
„V prvním poločase patřil k našim nejlepším hráčům, byl dominantní a velmi dobrý v rozehrávce. Čekali jsme, že nás Liberec bude chtít zavírat na pravé straně a nahánět doleva, protože máme vzadu samé praváky. Chtěli jsme stopera s nejsilnější rozehrávkou levou nohou, což je Konečný a všechno splnil. Gól byl nešťastný. Mohl být lépe postavený, to jsou detaily, které rozhodují. V zápase udělal jednu chybu a hned je z toho gól. Ke konci potom znervózněli všichni. Miky před sebou má velkou budoucnost a tohle se stane každému obránci. Celkově byl jeho výkon skvělý.“

Za dva týdny vás čeká derby se Spartou, kam nedávno přestoupil váš bývalý hráč Matěj Jurásek. Byli jste v kontaktu? Jak vnímáte tenhle třaskavý přesun?
„Už dřív probíhaly věci s některými českými kluby a signály tam byly, ale tohle byl blesk z čistého nebe. Je to rozhodnutí hráče a my jsme s ním od jeho odchodu do Anglie v kontaktu vůbec nebyli. Vzpomínám si na jeho začátky, když v šestnácti letech debutoval v předkole Evropské ligy s Rakówem.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
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