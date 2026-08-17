Bořil emotivně slavil gól proti Slavii. Na sítích sklízí kritiku: Mohl být legendou, ale...
Tohle znovushledání bylo hodně očekávané. I zásluhou bolestivého rozchodu mezi pražskou Slavií a jejím bývalým kapitánem Janem Bořilem se z utkání Pražanů proti Liberci stal jeden z ostře sledovaných duelů ligového programu. Bořil sice kvůli zranění v sestavě Slovanu chyběl, z tribuny si však neodpustil emotivní gólovou oslavu po vyrovnávací brance Venuste Babouly, která Severočechům zajistila bod za remízu 1:1 ve čtvrtém kole Chance Ligy. Bývalý kapitán „sešívaných" za svá emotivní gesta schytává kritiku na sociálních sítích.
Někdejší kapitán Slavie musel kvůli zranění prosedět očekávaný duel proti svému bývalému zaměstnavateli na tribuně. Spolu s vykartovaným Vasilem Kušejem, který by stejně nemohl nastoupit, jelikož pod Ještědem hostuje právě ze Slavie, tak sledoval remízovou bitvu Slovanu s Pražany (1:1). Když v 72. minutě Liberečtí srovnali stav zápasu, Bořil si nedopustil emotivní reakci a nadšeně zabouchal do reklamního banneru před sebou a pumpoval pěstmi do vzduchu. To samozřejmě neuniklo ani kamerám vysílatele OnePlay Sport.
Po skončení duelu si pak pětatřicetiletý obránce užil skandování slávistických fanoušků, kteří mu děkovali za veleúspěšné působení v jejich barvách a šest ligových titulů, které v Edenu během deseti let získal: „Honza Bořil!“ rozléhalo se stadionem u Nisy ze slávistického kotle. Potlesk si vysloužil i další bývalý slávista Lukáš Masopust.
Bořilův odchod do Liberce ale přinesl velké emoce. Bývalý kapitán dostal v Edenu možnost pokračovat ve druholigovém béčku, dokonce i menší roli v A-týmu, tu však odmítl a zamířil za prvoligovým fotbalem a minutáží do Liberce. „Nečekal jsem, že se takhle zachovají k legendě a vůbec ke mně za to, co jsem tam za těch deset let udělal,“ popisoval Bořil hned po svém červnovém přesunu pod Ještěd.
„Co se týče Honzy, mrzí mě to. Dostal od klubu dvě možnosti a čekali jsme, že bude pomáhat béčku vychovávat mladé hráče. Měl možnost zůstat i u áčka, ale na rovinu mu bylo řečeno, že mu nemůžeme garantovat minutáž. Rozhodl se tak, jak se rozhodl. Pokud můžu mluvit za sebe, dozvěděl jsem se o jeho odchodu z médií. Bylo to pro mě překvapení,“ nechal se slyšet slávistický asistent trenéra Zdeněk Houštecký, poté co vyšlo najevo, že Bořil mění angažmá.
S realizačním týmem Slavie se dle všeho Bořil po zápase nepotkal: „Neviděl jsem ho,“ prohodil kouč Pražanů Jindřich Trpišovský.
O to více pak některé fanoušky pražského klubu dopálilo, když hráč, který se sám považuje za klubovou legendu, slavil gól proti svému bývalému týmu. „Bořil opravdu mohl být ve Slavii legendou. Byl u nás spoustu let, vypracoval se, fanoušci ho milovali, má za sebou velký příběh s návratem po těžkém zranění. To, že chtěl ještě hrát ligu, by všichni pochopili. Ale on se radši rozhodl udělat ze sebe totálního osla. Nepochopím,“ píše jedna z fanynek Slavie na sociální síti X.
Jiní fanoušci však Bořilovo chování brání a chápou jej. „Prostě slavil gól svého týmu,“ píše další z fanoušků. „Bořil vždy chtěl vítězit a vždy měl v sobě ten náboj a emoce, nemyslím si, že se chtěl zviditelnit, chtěl vyhrát a žil týmem,“ píše jiný z diskutujících.
Po hořkém rozchodu v letním přestupovém okně přichází další moment, který může ovlivnit budoucí vztah Bořila a Slavie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu