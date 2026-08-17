Hůlka o síle Liberce i atmosféře: Jsem překvapený. Říkalo se, že si fanouškovsky pohorším
Stejně jako celkový start sezony Slovanu se dají označit i první liberecké kroky Lukáše Hůlky jako velký úspěch. Dlouholetá opora Bohemians se po třicítce rozhodla pro změnu ovzduší a zatím působí v roli šéfa velmi dobře organizované obrany. „Neměl jsem tu takovou pozici, začínal jsem od nuly,“ povídal po utkání se Slavií, které domácí za bouřlivé atmosféry dost přesvědčivým způsobem dovedli do remízy.
Co stojí za návratem do zápasu, ze kterého vyplynulo srovnání na 1:1?
„Do druhého poločasu jsme šli s vidinou toho, že dneska na to máme, že dneska to neskončí 1:0. Ten poločas jsme neslevili z nějakých svých nároků nebo věcí, co jsme si o poločase řekli, a snažili jsme se ten výsledek dotáhnout. Nakonec to bylo v uvozovkách jenom na 1:1, ale troufnu si říct, že jsme měli ještě nějaké slibné šance. Ale ve finále si myslím, že to byl hlavně hezký zápas pro všechny, kdo se byli podívat, a já jsem rád, že jsme svým způsobem dali lidem třeba snad i důvod pro to, aby přišli znovu.“
Připravovali jste se i speciálně na Tomáše Chorého?
„U velkých týmů je podle mě trošku past se připravovat na jednoho či na druhého hráče, protože pak se může lehce stát, že vyletí někdo jiný. Ten tým je nabitý v podstatě nejlepšími hráči u nás v lize. Navíc jsme nevěděli, ani jak Slavia nastoupí, případně jestli Chorý do zápasu vůbec zasáhne, takže se připravujete na styl soupeře. Hlavně jsme věděli o jejich slabých stránkách, jak je potrestat a jak se prezentovat naším způsobem hry. V minulých zápasech jsme ukázali, že nějakým způsobem toho soupeře dokážeme nepustit do vyložených šancí a to bylo i tady alfou a omegou. Takovému týmu se pak líbí, když má zápas ve 20. minutě rozhodnutý.“
Jak zatím vnímáte start v Liberci?
„Měl jsem od toho samozřejmě nějaká očekávání, ta tady nebudu vyjmenovávat. Ale vlastně se všechny naplnily, takže jsem rád, že jsem to předem viděl správně a zvolil si tady tu cestu. Byly i jiné možnosti, ale jsem rád, že jsem vybral tuto. Od mého příchodu jsem měl jeden velký cíl a to bylo dostat se od prvního zápasu do základní sestavy. To je samozřejmě výzva, protože je to po dlouhých letech změna působiště, kde začínáte od nuly, nepřicházel jsem v takové pozici, jakou jsem měl v Bohemians. To druhé samozřejmě je, abyste výkony potvrdili a v základní sestavě zůstali, což se mi zatím také daří.
A z týmového hlediska?
„Ačkoliv jsem tu před tím nebyl, od první chvíle jsem cítil, vzhledem k výměně realizačního týmu, novou energii, novou chuť a od prvního tréninku byla vidět obří konkurence. Každý hráč se snažil, aby ze sebe vydal to a vytvořilo se sice vysoce konkurenční, ale zároveň extrémně přející a přátelské prostředí. Táhneme za jeden provaz. Já si troufám říct, že to není klišé a že to je vidět v těch zápasech. Teď si jen přeju, abychom si tady to vzájemně nezkazili, to se snad nestane.
Slovan LiberecNejpravděpodobnější umístění:4. místo62%Skupina o titul29%Play off o umístění9%Skupina o záchranu1%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění2%19%213%314%414%511%610%78%86%95%104%113%121%131%141%1516
Rostou s výkony ambice?
„Když to půjde takhle dobře, můžeme si pak dát nějaký konkrétnější cíl. Ale pořád platí asi to, co je veřejně známé. Že chceme hrát jako nahoře. I pro mě je to ta změna, najednou bude ten tlak trošku jiný a já se na to těším.“
Pod koučem Fodrekem zatím vypadáte neuvěřitelně defenzivně organizovaní. Cítíte, že na to dává důraz?
„Když se nad tím zpětně zamyslím, nepřijde mi, že by to byla jedna z věcí, na kterou bychom se soustředili víc. Nový realizační tým chtěl přinést nějaké nové věci, ale myslím, že spoustu toho se stavělo i na tom, co tu fungovalo. Není tajemstvím, že když dlouhodobě budete silní do defenzivy, tak zápasy budete zvládat. Když se pak podíváme na ty první týmy v různých ligách, co hrají top 3, top 4, top 5, tak gólů dostávají málo. Když pak máte i sílu do ofenzivy, což si myslím, že my máme, tak se od toho v zápase od toho odpíchnete, šance přijdou, jednu nebo dvě ze čtyř proměníte… Defenziva je základem, ale neřekl bych, že je to v tréninku koučova priorita číslo jedna.“
Načínáte novou kapitolu, dostáváte ale stále zprávy od fanoušků Bohemians?
„No, asi to už není v takovém počtu, jako to bylo. Fungovalo to tak, že víceméně po každém zápase přišla nějaká vlna buď obdivu, nebo třeba někdy i kritiky. Teď už to tak není, ale fanouškům jsem se nějak do paměti zapsal, stále mě sledují. Dnešní doba sociálních sítí tomu nahrává. Myslím, že lidé mi dokážou popřát i nadále, i když už nehraji u nich. Teď mě těší, že se nějakým způsobem ozývají noví lidé z řad Liberce. Jedna věc je, že fotbal dělám kvůli sobě, ale chci samozřejmě v první řadě hrát za ten klub, který je víc než jednotlivec.“
Co tedy ti současní fanoušci? Proti Slavii se hrálo v kulise 9 tisíců lidí...
„Já bych se vrátil už k tomu zápasu s Teplicemi. Když jsem sem přicházel, bylo říkáno, že jedna z věcí, která asi bude horší, bude fanouškovská podpora. Že stadion je slyšet vlastně jenom na ty velké zápasy - Slavia, Sparta, Plzeň. Ale hráli jsme první kolo doma s Teplicemi a mně to přišlo naprosto úžasné. Se Slavií se to samozřejmě opakovalo, ale já jsem byl mile překvapený právě s Teplicemi. Doufám, že způsob, kterým se teď prezentujeme, je možná tím lákadlem pro lidi. Když jim to vrátíme, obě strany si přijdou na své.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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