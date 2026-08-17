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ZLATÁ PÍŠŤALKA: Poškozený Artis? Ne, Baník měl kopat i penaltu. Šlágr v Liberci sudí zvládl

Jan Všetečka uděluje červenou kartu Vlasiji Sinjavskému z Baníku
Jan Všetečka uděluje červenou kartu Vlasiji Sinjavskému z BaníkuZdroj: ČTK
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Chance Liga
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Asi největší emoce vzbudil ve 4. kole Chance Ligy výkon sudího v zápase Baníku s Artisem (1:0). Hostujícímu trenéru Romanu Nádvorníkovi se nelíbily zásahy VAR, po nichž Brňané přišly o dva góly. Podle pořadu Zlatá píšťalka však oprávněně a Baník měl naopak ještě kopat penaltu. Nejlepší výkon pak předvedl hlavní rozhodčí v Liberci, kde hrála Slavia (1:1). Intenzivní zápas zvládl bravurně. Jakou dostal známku a jak si vedli ostatní sudí?

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Sporné momenty v zápase Baník – Artis: Neuznaný gól Artisu a penalta pro Baník • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
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