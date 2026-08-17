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Jablonec nebude hrát ani proti Baníku, kvůli předkolům si odložil už druhý zápas

Radost fotbalistů Jablonce po druhém vstřeleném gólu do sítě RFS
Radost fotbalistů Jablonce po druhém vstřeleném gólu do sítě RFSZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Letní posila Jablonce Dušan Pavlovič v obranné činnosti
Letní posila Jablonce Dušan Pavlovič v obranné činnosti
Matěj Polidar viděl červenou kartu
Jablonec slaví branku Martina Cedidly proti Slovácku
Jablonec slaví branku Martina Cedidly proti Slovácku
Jablonec slaví branku Martina Cedidly proti Slovácku
Jablonec slaví branku Martina Cedidly proti Slovácku
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli, náhradní termín zatím nebyl určen. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě.

Jablonečtí po čtvrtečním postupu přes RFS Riga ve 3. předkole Konferenční ligy měli volno už o uplynulém víkendu, zápas v Praze proti Bohemians si nechali odložit na 2. září. Severočeši ve čtvrtek rozehrají závěrečné play off o účast v hlavní fázi v Glasgow proti Rangers, o týden později je bude čekat domácí odveta. Kvůli účasti v pohárech už bylo odloženo čtvrté utkání v ligové sezoně, dvakrát možnost využil také Hradec Králové.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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