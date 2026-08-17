Expert Ruman: Jurásek ukázal obrovský koule. Zápas v Ostravě? Kvůli VARu naprostá rarita
Evropský zápas Liberce se Slavií ozdobil čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy. „V nové sezoně se zatím oba týmy prezentují skvěle a jde asi o dva nejlepší celky v lize,“ říká v tradičním hodnocení expert Sportu a trenér Petr Ruman. Vrací se také na Letnou, kde podle něj Sparta našla recept a od výkonu ze zápasu s Teplicemi by se měla odrazit. Zastavil se také u kauzy Matěje Juráska. „Fanouškům moc nerozumím,“ tvrdí Ruman ve svém komentáři. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Matěj Jurásek má odvahu. Předvedl to hned v prvním zápase, kdy proti němu mířily pokřiky z kotle Sparty, a taky při děkovačce po zápase. Klobouk dolů před ním, ukázal obrovský koule.
V minulosti se staly věci, které vymazat nejdou, a on se i přesto rozhodl do Sparty jít. Teď úplně nechci hodnotit, co se stalo v historii, a jak problematické jsou přestupy bývalých slávistů do Sparty a naopak. Každopádně pokud bude svými výkony pomáhat Spartě a rozdávat radost, tak to u (minimálně části) fanoušků bude mít za chvilku vyžehlené.
Obecně moc nerozumím tomu, že fanoušci pískají a křičí na fotbalistu svého klubu. Já bych se ho snažil vybičovat k co nejlepšímu výkonu a pomoct mu, aby hrál co nejlépe.
Kdyby se po třech měsících nebo půl roce ukázalo, že