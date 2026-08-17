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Expert Ruman: Jurásek ukázal obrovský koule. Zápas v Ostravě? Kvůli VARu naprostá rarita

Matěj Jurásek promluvil ke kotli fanoušků Sparty
Matěj Jurásek promluvil ke kotli fanoušků SpartyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Matěj Jurásek na pozápasové děkovačce pod kotlem Sparty
Premiéra Matěje Juráska v dresu Sparty
Premiéra Matěje Juráska v dresu Sparty
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Evropský zápas Liberce se Slavií ozdobil čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy. „V nové sezoně se zatím oba týmy prezentují skvěle a jde asi o dva nejlepší celky v lize,“ říká v tradičním hodnocení expert Sportu a trenér Petr Ruman. Vrací se také na Letnou, kde podle něj Sparta našla recept a od výkonu ze zápasu s Teplicemi by se měla odrazit. Zastavil se také u kauzy Matěje Juráska. „Fanouškům moc nerozumím,“ tvrdí Ruman ve svém komentáři. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Matěj Jurásek má odvahu. Předvedl to hned v prvním zápase, kdy proti němu mířily pokřiky z kotle Sparty, a taky při děkovačce po zápase. Klobouk dolů před ním, ukázal obrovský koule.

V minulosti se staly věci, které vymazat nejdou, a on se i přesto rozhodl do Sparty jít. Teď úplně nechci hodnotit, co se stalo v historii, a jak problematické jsou přestupy bývalých slávistů do Sparty a naopak. Každopádně pokud bude svými výkony pomáhat Spartě a rozdávat radost, tak to u (minimálně části) fanoušků bude mít za chvilku vyžehlené.

Obecně moc nerozumím tomu, že fanoušci pískají a křičí na fotbalistu svého klubu. Já bych se ho snažil vybičovat k co nejlepšímu výkonu a pomoct mu, aby hrál co nejlépe.

Kdyby se po třech měsících nebo půl roce ukázalo, že

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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