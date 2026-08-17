Novinky v Artisu: Labík by měl být nejdražší. Beauguelův odchod? Výmluv už bylo dost
Nejdražší transfer v historii Artisu je na spadnutí. Brněnský klub dotahuje příchod záložníka Alberta Labíka (22) ze Slavie, jehož by bral jako okamžitou posilu do základní sestavy vedle kapitána Martina Pospíšila. O služby nedávného mládežnického reprezentanta ještě usilují Hradec Králové a Holstein Kiel z druhé německé bundesligy. Nejblíže ke splnění finančních požadavků tuzemského mistra je však nováček Chance Ligy. „Jde to dobrým směrem,“ uvedl zdroj iSportu.
Hodnota perspektivního Alberta Labíka, jenž v minulé sezoně hostoval v Karviné, je vysoká. V zákulisí se hovoří o částce těsně pod dva miliony euro. Artis je ochoten tuhle sumu vysázet. Německý Kiel tolik investovat nechce, nabízí údajně „jen“ milion eur. O nadaného univerzála, který může alternovat i na levém kraji obrany, nedávno stála také Sigma Olomouc. Tahle varianta je už pasé. Stihne si brněnský celek Labíka pořídit ještě před sobotním střetem se Spartou? Vedení zatím nic veřejně komentovat nehodlá. Věcí v kádru řeší za pochodu víc.
Klub v pondělí po necelém roce ukončil spolupráci s útočníkem Jeanem-Davidem Beauguelem (34), ještě před čtyřmi lety nejlepším ligovým střelcem v dresu Viktorie Plzeň. Víte vůbec, že hrál v Artisu? Kvůli vleklým zdravotním trablům neabsolvoval na jaře a ani v nové sezoně za A-tým ani minutu. Proto nyní došlo na rozvázání kontraktu.
Navíc za docela dramatických okolností. Podle informací deníku Sport a webu iSport si zkušený forvard začal po pátečním tréninku stěžovat na bolest kolena, údajně po souboji se spoluhráčem Davidem Šimkem. Trenér Roman Nádvorník mu nicméně oznámil, že s ním v neděli na Baníku počítá, v případě potřeby aspoň na závěrečné minuty. Při absenci Quadriho Adedirana potřeboval další volbu do ofenzivy. Jenže problémový hráč přišel v sobotu s tím, že opravdu hrát nebude.
Podepsaná dohoda mezi ním a Artisem přitom obsahuje podmínku, že Beauguel musí od třetího srpna do třetího září odtrénovat všechny jednotky a být k dispozici pro každý zápas áčka. Což se nyní nestalo, takže se klub rozhodl na základě podepsaného paktu vypovědět lukrativní kontrakt. Rodákovi ze Štrasburku se to prý vůbec nelíbilo a jeho odchodem možná celá smutná story neskončí.
Za Brno nastoupil Beauguel v mistráku naposledy na začátku prosince 2025 v MOL Cupu proti Spartě. Pak ještě zvládl zimní přípravu, v níž vypadal výborně, ovšem na jejím konci se opět zranil. Léčil se doma ve Francii a vrátil se až na prahu letošního ročníku. Když naskočil za béčko na poločas v MSFL proti Vrchovině (3:0), stihl dát do půle dva góly. Vypadalo to celé nadějně.
Trenér ho chtěl další týden využít pro závěr bitvy s Baníkem, ale do Ostravy už francouzský hroťák neodjel. S chronickým marodem došla v Brně trpělivost. „Zase se zranil. Co vám k tomu mám víc říct? K tomu hráči se nechci vyjadřovat,“ reagoval na dotaz Sportu rázně kouč Roman Nádvorník. Nejen on má pocit, že JDB nechal celý klub ve štychu. Není to rozchod v dobrém. „Chceme přivést tři hráče, aby nám pomohli,“ sdělil trenér v neděli večer. Je jasné, že se intenzivně hledá i útočník. Beauguelovo angažmá bylo totiž totálním propadákem. Za Artis dal jediný gól.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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