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Rosického totální risk, NEJ fotbal sezony v Liberci, Baník kašle na standardky. Co Chorý?

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Rosického totální risk, NEJ fotbal sezony v Liberci, Baník kašle na standardky. Co Chorý? • Zdroj: isport.tv
Souboj Liberce se Slavií skončil remízou 1:1
Souboj Liberce se Slavií skončil remízou 1:1
Radost hráčů Liberce po vyrovnávací trefě
Souboj Krollise a Holeše
Tomáš Holeš v debatě s rozhodčím
Liberec doma bojuje se Slavií
Liberec doma bojuje se Slavií
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Chance Liga
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„První poločas zápasu Liberec – Slavia? Nejlepší fotbal, co jsem zatím v sezoně viděl,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. Dojde si Slavia opět pro nějakou z aktuálních opor Slovanu, tak jako to bylo v případě N´Guessana a Diakitého? A co debut Tomáše Chorého v této sezoně? Dalším diskutovaným tématem je samozřejmě i šokující příchod Matěje Juráska na Letnou. „Totální risk v podání Tomáše Rosického a sportovního vedení Sparty,“ zazní v Lize naruby. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

  • Co musí Jurásek fanouškům Priskeho týmu doručit, aby mu odpustili?
  • Může Alcócer zastoupit Lukáše Haraslína?
  • Proč Baník opakovaně selhává při bránění standardních situací?
  • A co skandální (ne)nastavování času napříč ligou?

Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
81%0%
Sparta Praha
10%0%
Viktoria Plzeň
5%0%
Slovan Liberec
2%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
1%0%
Sigma Olomouc
0%1%
Baník Ostrava
0%1%
Teplice
0%2%
Mladá Boleslav
0%2%
Bohemians 1905
0%3%
Zbrojovka Brno
0%13%
Pardubice
0%15%
Slovácko
0%17%
Zlín
0%20%
Artis Brno
0%27%
Predikce aktualizována: 17. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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