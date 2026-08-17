Rosického totální risk, NEJ fotbal sezony v Liberci, Baník kašle na standardky. Co Chorý?
„První poločas zápasu Liberec – Slavia? Nejlepší fotbal, co jsem zatím v sezoně viděl,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. Dojde si Slavia opět pro nějakou z aktuálních opor Slovanu, tak jako to bylo v případě N´Guessana a Diakitého? A co debut Tomáše Chorého v této sezoně? Dalším diskutovaným tématem je samozřejmě i šokující příchod Matěje Juráska na Letnou. „Totální risk v podání Tomáše Rosického a sportovního vedení Sparty,“ zazní v Lize naruby. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
- Co musí Jurásek fanouškům Priskeho týmu doručit, aby mu odpustili?
- Může Alcócer zastoupit Lukáše Haraslína?
- Proč Baník opakovaně selhává při bránění standardních situací?
- A co skandální (ne)nastavování času napříč ligou?
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|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|81%
|0%
100%
Sparta Praha
|10%
|0%
87%
11%
Viktoria Plzeň
|5%
|0%
78%
18%
Slovan Liberec
|2%
|0%
62%
29%
9%
Jablonec
|1%
|0%
61%
29%
10%
Hradec Králové
|1%
|0%
52%
34%
14%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
36%
41%
23%
Baník Ostrava
|0%
|1%
35%
40%
26%
Teplice
|0%
|2%
28%
42%
30%
Mladá Boleslav
|0%
|2%
27%
40%
33%
Bohemians 1905
|0%
|3%
19%
38%
44%
Zbrojovka Brno
|0%
|13%
22%
72%
Pardubice
|0%
|15%
18%
78%
Slovácko
|0%
|17%
15%
82%
Zlín
|0%
|20%
14%
84%
Artis Brno
|0%
|27%
10%
89%