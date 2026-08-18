Nezmarova armáda zajímá Česko, dojde si Trpišovský pro Fayeho jako pro N´Guessana?
Čtyři výborně sehrané partie (ano, včetně domácí prohry s Teplicemi, kdy Slovan dohrával o devíti), v neděli remíza s úřadujícím mistrem, při níž byl Liberec Slavii více než vyrovnaným soupeřem: tým Branislava Fodreka na startu sezony válí. Pozornost celé ligy se tak logicky upírá i na mladé hráče Slovanu, které vyskautoval Jan Nezmar, a kteří by mohli následovat cestu Enemeho, N´Guessana, Diakitého a Mahmiče. „Vidím tam aktuálně pět jmen,“ říká v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Baláž. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Za koho by liberecký majitel Ondřej Kania mohl opět vyinkasovat tučný balík jako v případě dua N´Guessan – Diakité? A bude ve hře znovu Slavia? „Největší rána může být jednoznačně Fallou Faye, druhý nejdražší nákup v historii Slovanu,“ zmiňuje Baláž 190 cm vysokého – a stále teprve 20letého – záložníka. „Má neskutečné fyzické parametry, přesně takové typy se Trpišovskému líbí. Když si balon ´oplotí´, nejde mu vzít. Postavou připomíná třeba Tourého nebo Vieiru,“ dodává.
Faye ale není jediným fotbalistou Slovanu, kolem kterého může být živo. „Kayondo je zatím MVP celé ligy, Drakpé proti Slavii pro změnu uskákal Tomáše Chorého, což je hodně těžká disciplína,“ pokračuje bonus Ligy naruby v hodnocení libereckých hráčů.
V čem to bude mít Matěj Jurásek na Letné těžší, než to měl v Edenu po rovněž kontroverzním přestupu Tomáš Chorý? A měla by si Sparta dojít – zvlášť v případě odchodu Asgera Sörensena – pro stoperskou posilu do Jablonce? Poslechněte si bonusovou část nového dílu podcastu Liga naruby!
Bonusovou část Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|81%
|0%
100%
Sparta Praha
|10%
|0%
87%
11%
Viktoria Plzeň
|5%
|0%
78%
18%
Slovan Liberec
|2%
|0%
62%
29%
9%
Jablonec
|1%
|0%
61%
29%
10%
Hradec Králové
|1%
|0%
52%
34%
14%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
36%
41%
23%
Baník Ostrava
|0%
|1%
35%
40%
26%
Teplice
|0%
|2%
28%
42%
30%
Mladá Boleslav
|0%
|2%
27%
40%
33%
Bohemians 1905
|0%
|3%
19%
38%
44%
Zbrojovka Brno
|0%
|13%
22%
72%
Pardubice
|0%
|15%
18%
78%
Slovácko
|0%
|17%
15%
82%
Zlín
|0%
|20%
14%
84%
Artis Brno
|0%
|27%
10%
89%