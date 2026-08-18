Hodnocení sparťanských posil a návratů: hromový start, nový kaskadér i loterie
Čtveřice noviců, jmenovitě Ebrima Singhateh, Viktor Vitályos, Krisztián Hegyi, Dominik Hollý, není zatím tak výrazná, další posily plus navrátilci z hostování dostávají ve Spartě od trenéra Briana Priskeho mnohem více prostoru. Jak si zatím vedou? Deník Sport a web iSport se podívali na každého ze (staro)nových členů Priskeho party a rozebrali jejich úvod do nového ročníku.
Adam Karabec (23)
Zápasy: 6
Minuty: 491
Góly: 1
Asistence: 0
Speciální číslo: 2,57 (tolikrát přihraje v zápase spoluhráči na střelu)
Ihned si přebral vůdčí roli v ofenzivní tvorbě, trenér Brian Priske mu navíc uzpůsobil rozestavení. Je na něm ukázat, jak dospěl. Sezonu začal velmi slušně, minusem je však rozhodně zápas v Lyonu, kde neproměnil velkou šanci, navíc chyboval při gólech soupeře.
Martin Suchomel (23)
Zápasy: 5
Minuty: 386
Góly: 0
Asistence: 1
Speciální číslo: 60 % (takovou má úspěšnost centrů)
Má být novým Pavlem Kadeřábkem. Na jaře v Hradci Králové předváděl, jak jsou podobní zarputilostí, přístupem. Po návratu dostává herní možnosti, nahoru to však jde pomalu. Poslední duel proti Teplicím se mu přes vysokou výhru příliš nepovedl.
Roman Macek (29)
Zápasy: 4
Minuty: 314
Góly: 0
Asistence: 0
Speciální číslo: 90,5 % (takovou má úspěšnost přihrávek)
Ihned obsadil pozici číslo šest, z níž zmizel Kaan Kairinen a kde měl operovat podle Priskeho představ Sivert Mannsverk. Macek ukazuje, že by měl být lepší volba, je odvážnější v kombinaci, navíc přesný, velmi dobře drží prostor. Nakonec by mohl být velmi výraznou posilou.
Jonatan Brunes (26)
Zápasy: 5
Minuty: 370
Góly: 1
Asistence: 0
Speciální číslo: 3,8 (tolik má dotyků v šestnáctce na zápas)
Začal hromově, hned v prvním utkání skóroval, ale od té doby má gólové sucho. Přesto ukazuje potenciál, je velmi pracovitý v presinku, do šancí se dostává. Jeho životopis naznačuje, že by je měl postupně pravidelně zužitkovávat.
Matěj Jurásek (22)
Zápasy: 1
Minuty: 18
Góly: 0
Asistence: 0
Speciální číslo: 98 (počet startů za Slavii)
Lístek do loterie. Sparta v jeho případě nepokouší jen fotbalovou kvalitu, ale také hráčovu slávistickou minulost, z níž vychází nevole fanoušků. U Juráska navíc musí Priske vylepšit disciplínu, kterou v červenobílých barvách zanedbával, defenzivní práci.
Tobias Guddal (24)
Zápasy: 2
Minuty: 189
Góly: 1
Asistence: 0
Speciální číslo: 179 (tolik přihrávek zvládl ve dvou utkáních)
Občas zachybuje, ale takový prostě je, fotbalový kaskadér, což demonstroval v zápasech Evropské ligy Tromsö vs. Hradec. Na Letné si to bude muset odpustit, jenže přitom nic neslevit z vrozené kreativity a schopnosti z pozice stopera stavět hru mužstva.
Josimar Alcócer (22)
Zápasy: 6
Minuty: 476
Góly: 2
Asistence: 1
Speciální číslo: 6,81 (počet driblinků na zápas s úspěšností 58,3 %)
V prvním utkání s Lyonem předvedl, že má přednosti, které Sparta potřebovala dostat do týmu, zejména rychlost, schopnost načasovaně naběhnout. S Teplicemi pak přidal produktivitu v podobě dvou branek a jedné asistence. Mělo by to tak být, v belgické lize pravidelně nastupoval.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu