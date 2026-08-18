Trpišovského lahve vína: armáda stoperů, jaká tu nebyla. Mohou přijít odchody do ciziny
Před rokem se veřejnost podivovala, jak Slavia zvládne na dva posty v záloze rozložit kvalitu čtveřice Sadílek, Oscar, Moses a Zafeiris. Nabušená záloha ale není hlavolamem ve srovnání s tím, jak k napnutí praskají švy u pozice stoperů. Úřadující mistr ligy shromáždil prakticky sedm jmen, která by možná hrála v základní sestavě v 90 % týmů v lize. Nyní v Edenu bojují o každou minutku, někteří obránci se nevejdou ani na lavičku. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Kouč Jindřich Trpišovský po Baníku vtipně glosoval. „Je to jako mít osm skvělých lahví vína. Vždy vytáhnete tu dobrou,“ pravil s úsměvem o nabitém postu stopera. Když ale převedeme tuto analogii do praxe, v ideálním případě bude chtít trenér točit maximálně pět nebo šest z nich. Víc se ani pořádně nevejde na lavičku a začalo by se na ně povážlivě prášit.