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Trpišovského lahve vína: armáda stoperů, jaká tu nebyla. Mohou přijít odchody do ciziny

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SESTŘIH: Liberec - Slavia 1:1. První zaváhání sešívaných, Slovan herně lepší. Chorý odehrál 30 minut • Zdroj: iSport.cz
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Před rokem se veřejnost podivovala, jak Slavia zvládne na dva posty v záloze rozložit kvalitu čtveřice Sadílek, Oscar, Moses a Zafeiris. Nabušená záloha ale není hlavolamem ve srovnání s tím, jak k napnutí praskají švy u pozice stoperů. Úřadující mistr ligy shromáždil prakticky sedm jmen, která by možná hrála v základní sestavě v 90 % týmů v lize. Nyní v Edenu bojují o každou minutku, někteří obránci se nevejdou ani na lavičku. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Kouč Jindřich Trpišovský po Baníku vtipně glosoval. „Je to jako mít osm skvělých lahví vína. Vždy vytáhnete tu dobrou,“ pravil s úsměvem o nabitém postu stopera. Když ale převedeme tuto analogii do praxe, v ideálním případě bude chtít trenér točit maximálně pět nebo šest z nich. Víc se ani pořádně nevejde na lavičku a začalo by se na ně povážlivě prášit.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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