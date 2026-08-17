Rozbitá a křehká Plzeň. Expert kritizuje Hyského: Snaží se, ale vychází z toho patlanice
První výhra v ligové sezoně a slovy Martina Hyského obrovská úleva. Jenže v Plzni rozhodně není velký prostor na oslavy. Utkání se Zlínem (3:2) znovu odhalilo největší slabinu Viktorie – extrémně slabou obranu, kde navíc chybí klíčové postavy minulé sezony. „Útočná a obranná fáze nejsou vyvážené,“ všímá si expert Sportu Petr Ruman.
Ofenziva zatím šlape a především Prince Adu vypadal proti Zlínu fantasticky. Pokud by Viktoria zakončovala nekompromisně, mohlo být čtvrt hodiny před koncem hotovo. Jenže místo toho se Plzeňští do posledních sekund strachovali o výsledek.
Inkasovaný gól na 2:3 byl navíc z kategorie extrémně zbytečných, laxních či hloupých. Doskiho nesmyslně riskantní zpětná přihrávka šla mezi obránce Karla Spáčila a brankáře Floriana Wiegeleho – oba zůstali stát a zlínský Frank Appiah obrovské zaváhání využil.
Přitom nejde zdaleka o první moment sezony, kdy zadní řada Viktorie vypadala naprosto chaoticky. Stačí vzpomenout na předchozí „blázinec“ v Teplicích s výsledkem 5:5. „Snaží se to namíchat, ale vychází z toho patlanice,“ kritizuje expert Sportu Petr Ruman.
Za čtyři kola inkasovala Plzeň hned jedenáctkrát, což je nejvíc ze všech celků Chance Ligy. V minulém ročníku se na stejné číslo obdržených branek dostali modro-červení až v 11. kole. Shodou okolností se hned po něm na západ Čech stěhoval současný kouč Martin Hyský.
Právě na něj padá největší kritika za současné defenzivní trable. Z větší části však jde o individuální selhání než o systémové chyby. Merchas Doski i jeho parťák Spáčil působí velmi nejistě a útočníci soupeře dokážou každého zaváhání využít. „Dělají chyby, které bych od nich nečekal,“ podotýká Ruman.
Kouč Hyský po zápase mluvil také o mentalitě, odolnosti, sebevědomí, důslednosti či důrazu. Vše nakonec shrnul výrazem „špinavý fotbal“. Podle bývalého hráče bundesligového Mainzu je přesně to jediný recept na obrat. „Fotbal se nehraje na krásu, ale na vítězství. Plzeň má fotbalisty na to, aby soupeře přehrála a předváděla pohledný fotbal, ale musí najít správný balanc,“ urguje Ruman.
Pro úplnost je fér zmínit, že Viktoria má zatím i kopec smůly. Pokročilé statistiky společnosti Wyscout ukazují, že inkasuje výrazně víc, než by měla. Podle množství střel soupeře (49) i očekávaných inkasovaných gólů (6,68) patří evropský účastník do ligového průměru, a nikoli na úplné dno. Od klubu s titulovými ambicemi jsou ovšem očekávání mnohem vyšší.
A nepomáhají ani personální problémy. Dlouhodobě jsou mimo Jan Paluska a Václav Jemelka, kteří před zraněními patřili mezi stálice základní sestavy. „Jemelka ve své nejlepší formě dirigoval obranu, dokázal rozehrát a vyhrával spoustu soubojů. Výrazně chybí jako fotbalista i jako lídr mužstva,“ upozorňuje Ruman.
Po zkratu v Teplicích pak ještě tři ligová kola vynechá další stálice a Hyského oblíbenec Dávid Krčík. „Neudržel nervy, udělal hloupost a potrestal sám sebe i tým,“ ví trenér.
Vzadu tak nyní může vybírat v podstatě z pěti možností. Proti Zlínu nastoupila obranná čtveřice Memič, Dweh, Spáčil, Doski, přičemž hlavně posledním dvěma jmenovaným by krátký odpočinek na lavičce nejspíš prospěl. Tam tentokrát zůstal sedět Filip Prebsl, jehož výkony zatím také příliš nenadchly.
Nyní se Viktoria připravuje na evropský dvojzápas s Crvenou zvezdou Bělehrad a o víkendu má v lize volno, což by jí mělo pomoct. V Evropě navíc neplatí stopka pro Krčíka, který by mohl pomoct vyztužit děravou defenzivu. Zlepšení musí přijít okamžitě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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