Grygera: slavné jméno je zpět. Syn legendy zapsal první start v lize, málem i skóroval
Tohle jméno je se Zlínem úzce spjaté. Bývalý reprezentant Zdeněk Grygera zde začínal v 90. letech a dnes v klubu působí jako generální manažer. Za áčko se nyní poprvé představil také jeho jednadvacetiletý syn David. Těžký debut v Plzni sice skončil porážkou 2:3, ale křídelní hráč obstál. Chybělo pár centimetrů a mohl dokonce po pár minutách zapsat první ligovou branku. „Může mít stejnou kariéru jako taťka,“ řekl odvážně trenér Bronislav Červenka.
Dva tituly v Česku se Spartou a jeden nizozemský s Ajaxem. K tomu čtyři roky v Juventusu a krátký pobyt v anglickém Fulhamu, kde kvůli zranění kolena musel Zdeněk Grygera ukončit profesionální kariéru. Nezapomínejme ani na 65 reprezentačních startů a bronz z EURO 2004. Jen přiblížit se k těmto úspěchům zní pohádkově.
Slavný otec, který sedí také ve Výkonném výboru FAČR jako 1. místopředseda za Moravu, musel být hrdý, když jeho syn David poprvé oblékl žlutý dres Zlína v ligovém utkání. „Říkal si o to od začátku přípravy, kde naskakoval jako wingbek i bek, dokáže pomoct i na křídle,“ vysvětloval kouč Bronislav Červenka důvody nasazení mladíka do základní sestavy v Doosan areně.
Na kontě má už řadu startů v dorostenecké lize a také v MSFL, tedy třetí nejvyšší české soutěži, kde naskočil už do 68 zápasů. V minulých dvou sezonách pak v béčku Zlína patřil mezi opory, pokaždé odkopal 31 utkání a v minulém ročníku přidal z pozice obránce i čtyři góly a dvě asistence.
Defenzivní univerzál schopný nastoupit na obou krajích obrany i v reakci na potřeby týmu na stoperu se v Plzni musel vyrovnat se změnou pozice, když ho trenér namísto pravého obránce postavil o post výš na kraj záložní řady. Před zápasem ho pak ovládla nervozita. „Snažil jsem se s tím vyrovnat, zavřít se do sebe. Na hřišti to ze mě spadlo,“ vykládal jednadvacetiletý debutant.
Nechybělo moc a první ligový start by byl ještě výrazně sladší. Ve 13. minutě letěl do vápna z levé strany centr Stanislava Petruty, na který naskakoval na malém vápně právě Grygera a za pár sekund Ševci slavili u rohového praporku. Zpomalené záběry však ukázaly, že se balon do sítě zatočil bez zásahu hráčů ve vápně a v zápise zůstal jako střelec centrující Petruta. „Nedotkl jsem se a hned jsem ukazoval na Standu. Byl to jeho gól,“ smál se na tiskové konferenci po zápase Grygera.
Na place vydržel 61 minut a v náročné zkoušce obstál. „Kvůli kvalitě soupeře to pro něj bylo hodně náročné, ale poradil si s tím dobře. Něco pokazil, ale to jsou drobnosti,“ zůstal shovívavý trenér. „Čekal jsem od něj trochu víc do ofenzivy, což se úplně nevydařilo,“ dodal Červenka.
Mezi první gratulanty se po zápase zařadil i slavný otec Zdeněk. „Byl tady, hned po zápase mi říkal, že to bylo dobré a hlavu vzhůru, abych makal dál a pokračoval stejně,“ sdělil Grygera junior.
Nyní určitě doufá, že další zápasy budou přibývat, ale jeho i celý Zlín čeká ještě hodně náročný boj o přežití v lize. Po čtyřech kolech jsou Ševci až na dně tabulky Chance Ligy se čtyřmi porážkami. Zlín tak zůstává posledním účastníkem bez jediného bodu. „Naše situace je složitá, ale jsem optimista. V Plzni jsme hráli slušně, trochu vypilujeme něco do obrany a příští zápas zvládneme a půjdeme nahoru,“ věří si Grygera na příští utkání proti rozjetému Liberci.
Trenér pak vzhledem k formě a postavení v tabulce volil kritičtější slova. „Zápasy si kazíme sami. Pokud si nepřestaneme dávat vlastní góly, tak nebudeme získávat body. To si musíme všichni uvědomit a zapracovat na tom,“ ví Červenka.
David Grygera proti Plzni
- minuty: 64
- střely/na branku: 1/0
- očekávané góly: 0,01
- přihrávky/úspěšné: 9/8
- souboje/úspěšné: 8/1
- vzdušné souboje/úspěšné: 4/0
- ztráty míče: 7
- zisky míče: 2
- zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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