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Dvě legendy Bohemians si zahrají proti sobě: zápas v Ďolíčku, v týmech i fanoušci

David Bartek a Martin Dostál
David Bartek a Martin DostálZdroj: Web Bohemians.cz
Nová trenérská sestava Bohemians: Jaroslav Veselý, David Bartek, Ivan Hašek mladší
Asistetnt trenéra a klubová ikona David Bartek
David Bartek končí prvoligovou kariéru
David Bartek nastoupil zase po letech jako hrotový útočník
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iSport.cz, paš
Chance Liga
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Martin Dostál: 322 ligových startů, přes deset let v Ďolíčku, momentálně pracuje na pozici vedoucího áčka. David Bartek: 308 zápasů v nejvyšší soutěži, odchovanec klubu a v současnosti asistent trenéra Jaroslava Veselého. Dvě legendy Bohemians, se kterými si fanoušci Klokanů mohou zahrát v přátelském zápase přímo ve vršovickém Ďolíčku.

Dostál s Bartkem nastoupili proti sobě v profesionální kariéře celkem v sedmi ligových zápasech. První z nich hrál dvakrát za Baník, pětkrát za Slavii. Bilanci mají vyrovnanou, každý z nich zapsal tři výhry, jednu remízu a tři prohry.

Momentálně je čeká další vzájemný duel. V úterý 15. září se v rámci akce Ďolíček Open uskuteční přátelský zápas dvou týmů, které povedou právě Dostál a Bartek. Fanoušci Bohemians mají jedinečnou možnost získat nominaci a zahrát si přímo na ikonickém stadionu.

Zájemci si mohou místo v jednom z mužstev zajistit v aukci, případně si jej rovnou zakoupit. Účastníci nastoupí v klubových dresech s vlastní jmenovkou, vyzkouší si na vlastní kůži taktickou přípravu i rozcvičku před samotným zápasem. K dispozici bude také videozáznam celého utkání.

Akce Bohemians má zároveň charitativní rozměr. Kompletní výtěžek poputuje na transparentní účet Klokani sobě, jehož prostředky jsou určeny na rekonstrukci Ďolíčku. Více informací klub poskytl na jejich oficiálních stránkách.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
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