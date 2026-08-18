Paluskovy měsíce útrap a nejistoty. Plzeň konečně vyhlíží návrat mladého stopera
Naposledy stál na hřišti před rokem 9. listopadu 2025. Plzeň sice padla doma se Slavií 3:5, Jan Paluska (21) ale odehrál velmi solidní zápas. Nikdo v tu chvíli netušil, že půjde na dlouhé měsíce o poslední utkání mladého zadáka. Z běžného operačního zákroku vzniklo trápení s mnoha návštěvami odborníků a hledání cesty k uzdravení. Podle informací Sportu se konečně rozblikalo světlo na konci tunelu – hráč stupňuje individuální trénink a v jeho okolí panuje mírný optimismus.
Jan Paluska odehrál loni na podzim celý zápas doma proti Slavii, pod Martinem Hyským se zabydlel na pravé straně obrany. Nastupoval pravidelně, jako plzeňský odchovanec si užíval místo v nabité sestavě.
Po šlágru v Doosan Areně šel na předem naplánovanou operaci třísel. Neměla způsobit vážnější problém a dlouhou pauzu. Jenže realita dopadla úplně jinak.
Mladý obránce měl být nejprve plně k dispozici na startu zimní přípravy, návrat se ale kvůli trvajícím bolestem musel odložit. Operace nepomohla, stejně jako následné další drobné zákroky. Trápení pokračovalo i během jara. Paluska byl několikrát blízko k návratu, vracel se do tréninku, jenže vždy ho opakované problémy zabrzdily.
Prošel si psychicky extrémně náročným obdobím. Navštěvoval řadu specialistů v zahraničí i v Česku, pomoc hledal mimo jiné u věhlasného profesora Pavla Koláře. Nikdo z vyhlášených odborníků ale nedokázal hráče nepříjemných problémů trvale zbavit.
Paluska zkoušel trénovat i během léta, ale bolesti se vracely. Ani jednou se nepřiblížil k plné přípravě s mužstvem, na herním kempu v Rakousku vůbec nebyl. Poslední týdny se ale konečně začíná karta obracet.
„Mírný optimismus“
Podle informací Sportu ho přestala limitovat bolest, postupně se vrací do individuálního tréninku a už delší dobu v něm drží. Nedá se říct, co konkrétně zabralo – pravděpodobně kombinace delšího odpočinku, speciálních cvičení i pozitivního nastavení samotného pacienta. Jde o práci všech, kteří se na jeho návratu podílejí.
„Panuje mírný optimismus,“ shodují se zdroje redakce z hráčova okolí. Po zkušenostech z uplynulých náročných měsíců si nikdo netroufne říct, zda má mladý talent Viktorie opravdu vyhráno. Pozitivní vývoj ale naznačuje, že by Paluska mohl být zpět relativně brzy.
Ideální plán je zapojit ho do plného tréninku během reprezentační pauzy na přelomu září a října. Pokud vše půjde dobře, po ní už by krajní obránce nebo stoper mohl dostat zelenou k zápasům. Podobný scénář plánují v Plzni i se zkušeným zadákem Václavem Jemelkou. Ten absentuje od začátku dubna, po operaci kolene už nějakou dobu nemá berle a pracuje na návratu.
Oba kvalitní obránci by se trenérovi Hyskému výrazně hodili. Momentálně ligu zvládá s dvojicí stoperů Karel Spáčil a Sampson Dweh, variantou může být i Filip Prebsl, v nouzi může zaskočit i Merchas Doski, případně Alexandr Sojka či Lukáš Červ. Slovenský zadák Dávid Krčík si odpykává čtyřzápasový trest za vyloučení v Teplicích.
Otevřené dveře logicky vnímá i Paluska, pro něhož jsou pozitivní zprávy ohromnou psychickou vzpruhou. Typologicky do poměrně riskantního Hyského způsobu hry sedí – je dostatečně rychlý, zodpovědný, technicky vyspělý a dokáže vyvážet balony mezi řady. Před zraněním patřil i do kádru reprezentační jednadvacítky.