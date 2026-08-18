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Artis po prohře na Baníku podává protest: Zjevné porušení pravidel rozhodčím

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Sporné momenty v zápase Baník – Artis: Neuznaný gól Artisu a penalta pro Baník • Zdroj: iSport.cz
Abdallah Gning z Baníku v utkání proti Artisu
Trenér Artisu Brno Roman Nádvorník
Kouč Baníku Roman Skuhravý během utkání proti Artisu
Michal Kohút z Baníku se raduje z trefy proti Artisu
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Artis Brno podal protest proti několika verdiktům sudích v nedělním zápase 4. kola Chance Ligy v Ostravě, které prohrál 0:1. „Protest je podáván dle příslušných ustanovení z důvodu zjevného porušení pravidel rozhodčím, které mělo rozhodující vliv na konečný výsledek utkání,“ píše klub v prohlášení.

Během prvního poločasu neplatily po zásahu videorozhodčího tři branky, z toho dva verdikty zazněly v neprospěch Artisu. Brňané rozporují svoji první neuznanou trefu z 11. minuty, kdy gól obránce Dominika Preislera neplatil kvůli ofsajdu.

„Míč prošel celým pokutovým územím, aniž by došlo k doteku kteréhokoli hráče. Současně žádný z hráčů nestál ve výhledu brankáře domácího družstva a žádným způsobem neovlivnil jeho možnost zasáhnout proti střele ani jeho pohyb. Domníváme se proto, že nebyly splněny podmínky pro odvolání vstřelené branky,“ uvedl brněnský klub.

V Artisu se také domnívají, že v 18. minutě měl tým kopat penaltu poté, co byl David Šimek údajně faulován v pokutovém území. V 67. minutě zase hlavní sudí Jan Všetečka nařídil pro hosty penaltu za domnělou hru vysokou nohou. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání záběrů ji ale odvolal, jelikož se Jiří Boula hlavy Martina Pospíšila nedotkl. S tím Artis nesouhlasí. Hosté se cítili poškozeni i tím, že se ve druhém poločase nastavovaly jen tři minuty, což podle nich neodpovídalo průběhu.

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Artis Brno
Nejpravděpodobnější umístění:16. místo
1%Skupina o titul
10%Play off o umístění
89%Skupina o záchranu
47%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 18. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
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