Artis po prohře na Baníku podává protest: Zjevné porušení pravidel rozhodčím
Artis Brno podal protest proti několika verdiktům sudích v nedělním zápase 4. kola Chance Ligy v Ostravě, které prohrál 0:1. „Protest je podáván dle příslušných ustanovení z důvodu zjevného porušení pravidel rozhodčím, které mělo rozhodující vliv na konečný výsledek utkání,“ píše klub v prohlášení.
Během prvního poločasu neplatily po zásahu videorozhodčího tři branky, z toho dva verdikty zazněly v neprospěch Artisu. Brňané rozporují svoji první neuznanou trefu z 11. minuty, kdy gól obránce Dominika Preislera neplatil kvůli ofsajdu.
„Míč prošel celým pokutovým územím, aniž by došlo k doteku kteréhokoli hráče. Současně žádný z hráčů nestál ve výhledu brankáře domácího družstva a žádným způsobem neovlivnil jeho možnost zasáhnout proti střele ani jeho pohyb. Domníváme se proto, že nebyly splněny podmínky pro odvolání vstřelené branky,“ uvedl brněnský klub.
V Artisu se také domnívají, že v 18. minutě měl tým kopat penaltu poté, co byl David Šimek údajně faulován v pokutovém území. V 67. minutě zase hlavní sudí Jan Všetečka nařídil pro hosty penaltu za domnělou hru vysokou nohou. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání záběrů ji ale odvolal, jelikož se Jiří Boula hlavy Martina Pospíšila nedotkl. S tím Artis nesouhlasí. Hosté se cítili poškozeni i tím, že se ve druhém poločase nastavovaly jen tři minuty, což podle nich neodpovídalo průběhu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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