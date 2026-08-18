Přestupové tipy pro Hradec, teenageři nakukují do ligy. Jakými daty ohromil Kayondo?
Votroci zatím kráčí komplikovaným startem sezony sebevědomě. V prvních třech kolech dvakrát vyhráli, porazili favorizované Tromsö a s Besiktasem rozhodně ostudu neudělali. „V Istanbulu měli dát gól,“ posteskne si v novém dílu pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Bartoloměj Černík. S kolegou Michalem Kvasnicou řeší, co Hradec čeká teď: Panathinaikos, nový stoper Filip Mielke i možné pohyby v kádru. „Pozice pravého wingbeka hoří,“ říká Kvasnica a přináší seznam přestupových tipů pro Východočechy. Tématem jsou i teenageři v lize, zvlášť ti z Baníku, a běžecká data Azize Kayonda. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni, Spartě ani Baníku. Mnohem více se řeší boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga.
- Jaká posila bude pro Hradec Filip Mielke?
- Je kádr Votroků jinak vyvážený?
- Co by bylo nejlepší řešení na pozici hradeckého pravého wingbeka?
- Kdo zazářil při prohře Artisu?
Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18:00 na liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|81%
|0%
100%
Sparta Praha
|10%
|0%
87%
11%
Viktoria Plzeň
|5%
|0%
78%
18%
Slovan Liberec
|2%
|0%
62%
29%
9%
Jablonec
|1%
|0%
61%
29%
10%
Hradec Králové
|1%
|0%
52%
34%
14%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
36%
41%
23%
Baník Ostrava
|0%
|1%
35%
40%
26%
Teplice
|0%
|2%
28%
42%
30%
Mladá Boleslav
|0%
|2%
27%
40%
33%
Bohemians 1905
|0%
|3%
19%
38%
44%
Zbrojovka Brno
|0%
|13%
22%
72%
Pardubice
|0%
|15%
18%
78%
Slovácko
|0%
|17%
15%
82%
Zlín
|0%
|20%
14%
84%
Artis Brno
|0%
|27%
10%
89%