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Přestupové tipy pro Hradec, teenageři nakukují do ligy. Jakými daty ohromil Kayondo?

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Přestupové tipy pro Hradec, teenageři nakukují do ligy. Jakými daty ohromil Kayondo? • Zdroj: isport.tv
Trenér Hradce David Horejš
Souboj mezi Besiktasem a Hradcem ve třetím předkole Evropské ligy
Souboj mezi Besiktasem a Hradcem ve třetím předkole Evropské ligy
Souboj mezi Besiktasem a Hradcem ve třetím předkole Evropské ligy
Hradec bojuje s Besiktasem o postup do play-off o Evropskou ligu
Hradec bojuje s Besiktasem o postup do play-off o Evropskou ligu
Hradec bojuje s Besiktasem o postup do play-off o Evropskou ligu
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Chance Liga
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Votroci zatím kráčí komplikovaným startem sezony sebevědomě. V prvních třech kolech dvakrát vyhráli, porazili favorizované Tromsö a s Besiktasem rozhodně ostudu neudělali. „V Istanbulu měli dát gól,“ posteskne si v novém dílu pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Bartoloměj Černík. S kolegou Michalem Kvasnicou řeší, co Hradec čeká teď: Panathinaikos, nový stoper Filip Mielke i možné pohyby v kádru. „Pozice pravého wingbeka hoří,“ říká Kvasnica a přináší seznam přestupových tipů pro Východočechy. Tématem jsou i teenageři v lize, zvlášť ti z Baníku, a běžecká data Azize Kayonda. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni, Spartě ani Baníku. Mnohem více se řeší boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga.

  • Jaká posila bude pro Hradec Filip Mielke?
  • Je kádr Votroků jinak vyvážený?
  • Co by bylo nejlepší řešení na pozici hradeckého pravého wingbeka?
  • Kdo zazářil při prohře Artisu?

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18:00 na liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
81%0%
Sparta Praha
10%0%
Viktoria Plzeň
5%0%
Slovan Liberec
2%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
1%0%
Sigma Olomouc
0%1%
Baník Ostrava
0%1%
Teplice
0%2%
Mladá Boleslav
0%2%
Bohemians 1905
0%3%
Zbrojovka Brno
0%13%
Pardubice
0%15%
Slovácko
0%17%
Zlín
0%20%
Artis Brno
0%27%
Predikce aktualizována: 18. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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