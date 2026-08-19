Pojezný: Že jsem nebral Pilařovi telefon? Nebydlím na Islandu... Řešíme Horejšovu smlouvu
Od zimního příchodu do Hradce Králové je Petr Pojezný pod tlakem fanoušků. Bývalému funkcionáři Slovácka vyčítají nedostatečné chování na trhu promítající se do příchodu menšího počtu posil, než bylo původně zamýšleno. „Nemůžu po majiteli chtít, aby koupil deset hráčů za půl miliardy. Nejsme Slavia Praha,“ brání se sportovní ředitel „votroků“ v prvním velkém a upřímném rozhovoru ve funkci. Vyjadřuje se také k mediálně propíranému odchodu Václava Pilaře a aktuální situaci okolo Adama Zadražila. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
S Davidem Horejšem se během podzimu potkají nad novým kontraktem. Klub má zájem, trenér také. Otázkou je, zda úspěšný kouč nedostane lukrativnější nabídku. V minulých týdnech se spekulovalo o interesu Plzně. „Pak mu bránit nebudu. Na druhou stranu, není velký rozdíl mezi Plzní a Hradcem. Se vším respektem k Plzni, nevidím v tom smysl. Pro mě není Viktoria nejvíc,“ napíná kontroverzní strunu Petr Pojezný. Mimo jiné popisuje, jak hvězdičce Abdullahi Umarovi montoval v bytě televizi. „Pohlídám si ho,“ usmívá se.
V rámci květnové Ligy na pivu v Hradci Králové prohlásil David Horejš, že máte na seznamu devět posil. Mnozí to brali tak, že tolik hráčů přivedete. Realita je ale jiná.
„Ano, měli jsme jich na seznamu hodně. Nyní jich máme ještě víc.“
Přišel dlouho dopředu avizovaný Tom Slončík, dále Tomáš Wiesner a Matěj Valenta. Před pár dny talentovaný Filip Mielke. Není to málo?
„Je to méně, než jsme chtěli před sezonou. Doba je však taková, že některé přestupy byly moc drahé. Jsme v Hradci Králové, pod tíhou úspěchu se nemůžeme zbláznit. Musíme myslet na další roky. Tím, že kádr má nějaké skuliny, dostali šanci další hráči. I mladí.“
Třeba Abdullahi Umar.
„Třeba. Na příchodech principielně pracujeme neustále. Pokud však někdo nevyjde do osmého září, může se povést prvního ledna. Ve fotbale nemáte nikdy hotovo. Chceme postupně omlazovat, navazovat jednu věc na druhou. David Horejš má jednu výjimečnou přidanou hodnotu: umí zhodnocovat hráče. Má před sebou spoustu výzev, chce být úspěšný, ale i on ví, že je v Hradci. Klub byl v nějakém stavu, měl rozpočet dvě stě milionů. Dnes má tři sta, možná to vyleze na tři sta padesát. Což je hezké, ale my si na to musíme taky vydělat. Jestli to přepískneme, nemusí to dobře dopadnout.“
Nejsme Slavia...
Jsem rád za vysvětlení, jelikož fanoušci vás za aktuální přestupové období dost drbou. Víte o tom?
„Nikdy není příjemné slyšet kritiku, ale já se do Hradce nepřišel někomu zavděčovat. Já přišel pracovat. Mám zadání od majitele (Ondřeje Tomka). Chci pomoct. Jestliže si někdo myslí, že pomoc spočívá v tom, že majiteli řeknu, ať utratí co nejvíc peněz za kvantum hráčů, tak to se plete. To mu nikdy neporadím. Pokud hoří, dovedu na něj zatlačit. Byť kolikrát vím, jaké peníze to stojí. Když jsme dělali Toma Slončíka, nebylo jednoduché majitele přesvědčit, že má vysypat takový balík (údajně 50 milionů korun). On to bere, nic si nevymýšlím. Nemůžu ale po něm chtít, aby koupil deset hráčů za půl miliardy. Nejsme Slavia Praha.“