Liga očima fanoušků: Jurásek? Klubismus upadá. Šílená čísla Plzně, klokani vyhlíží kolotoč
Jedním z nejpropíranějších momentů čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy byla premiéra Matěje Juráska ve Spartě a jeho přivítání na Letné. Přestávají hráči narozdíl od fanoušků ctít klubismus? V Plzni mají mimo prvního vítězství také radost z návratu Lukáše Červa do sestavy. Důvody k opatrnému úsměvu jsou i v Ostravě. A Bohemians? Těm se hodilo odložení zápasu s Jabloncem i kvůli katastrofálnímu trávníku v Ďolíčku. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.
Slavia Praha
„Kauza“ Jurásek a konec klubismu v Čechách?
Čtvrté kolo, první ztráta. Remízu v Liberci musíme brát, jsem si jistý, že odtud moc týmů body vozit nebude. Českým fotbalem ale hýbe přestup Matěje Juráska. Z fotbalového hlediska mi přechod k největšímu rivalovi žíly netrhá. Mám ale pocit, že jde o další kapitolu v postupném úpadku klubismu. Když už se jednou profilujete jako velký slávista a přítel Tribuny Sever, který neváhá skandovat antisparťanské pokřiky, měl byste se toho držet a neběžet na druhou stranu řeky při první nabídce. Fanouškům se boří poslední iluze, že hráči vnímají klubismus aspoň trochu podobně a že fotbal pro ně není jen pověstný strakovský „džob“. Udělali by podobnou věc Souček, Škoda nebo Suchý? Já věřím, že ne, ale vlastně jsem docela rád, že jsem neměl možnost si to ověřit. Mnohými kritizovaná reakce sparťanského kotle byla správná, ale nekompromisní postoj dlouho nevydrží – a u nás by to nebylo jiné. Jurásek vykoktal omluvu a svěřil se fanouškům, že si chce získat jejich „pozornost a důvěru“. Kotel mu zatleskal a rivalita pražských „S“ utržila další ránu.
Alois Veliký. 34 let, editor
Sparta Praha
Pískot na Juráska chápu, ale má to meze
Přestože útočný trojzubec nám mizí v nenávratnu, ukazuje se, že náhrada pomalu, ale jistě přichází. Na obou křídelnících se mi líbí tvrdá střela, kterou by měli více využívat. Brunes zatím pouze zjišťuje, jak složité je prosadit se v českém fotbale, ve Spartě zvlášť. Vojta může vyprávět. Oběma věřím, mají u nás budoucnost. Poslední nákup Jurásek nemusí být chybným tahem. S jeho prvním uvítáním u nás souhlasím, pískot na něj zcela chápu, přece jen je to bývalý hráč Slavie. Jiné, někdy stupidní pokřiky na něj jen definují omezené fandy. Opakovaný vtip ztrácí šťávu, dále už jenom podle jeho přínosu. Proti Teplicím bylo pozitivní vynechání „taktiky“ zemětřesení v sestavě. Ocenění patří v obrovském vedru oběma mužstvům, při vynechání amerického vynálezu „pitná přestávka“. Před Evropskou ligou ale nemáme vyzkoušeného druhého brankáře a také pravá strana obrany není na požadované úrovni. Suchomela mám rád, srdcař sparťan, ale to nestačí. To samé Kadeřábek. Nezbývá než měšec do kapsy a vyrazit na nákup. Ale ne za každou cenu do zahraničí.
Miloš Kolář. 75 let fotbalový důchodce
Viktoria Plzeň
Červa potřebujeme, Hyský má fakt kuráž
První výhra v sezoně, hurá! Předvedená hra je každým zápasem lepší, ale teď letíme na Červenou hvězdu. Ta vypadá také dost rozlítaně, vyměnila trenéra. Přijde mi, že se pořád hledáme, stále mi to neštymuje. Vyhrát 3:2 doma se Zlínem je fajn, ale sebevražedný styl bránění jeden na jednoho, který se snažíme hrát skoro tři čtvrtě roku, stále nefunguje. Statistika jedenácti obdržených gólů po čtyřech kolech znamená poslední místo v lize, to je něco šíleného! Trenér Hyský chce hlavně útočit, což je budoucnost fotbalu a kvituji to, ale takticky je to s naším týmem teď o hubu. Hlavně teda o jeho – pořád je na hraně odvolání. Nemůžu mu upřít, že má kuráž, určitě ze svého způsobu neuhne. Návrat Červa do základu se Zlínem beru jako základní kámen výhry a také, doufám, trvalé opatření. Jeho styl při našem způsobu bránění potřebujeme. Nevynechá žádný souboj, pokud ho nevyhraje, hru přeruší. A těch faulů na něho, to by měl vyučovat. Na závěr jsme se klasicky sami střelili do nohy, všem na tribuně i na hřišti se asi na chvilku sevřely půlky. Naštěstí to dopadlo za tři body.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Bohemians Praha 1905
Zvláštní odklad. Kolotoč na Slavii?
V Ďolíčku se nehrálo. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale Jablonec si nechal zápas odložit podle regulí. Přijde mi ale přinejmenším zvláštní, že rozhodnutí o případném odložení na přání klubu může padnout ve čtvrtek večer (co na to třeba televize?), ale s tím nic nenaděláme. Možná je vlastně dobře, že se nehrálo. Trávník na stadionu dostane další dny navíc k regeneraci (jo, vypadá pořád stejně hrozně) a mezi námi, Jablonec je v takové pohodě, že rád vyčkám na to, až jim dojde dech. Pozitivní je, že nikdo ze spodku tabulky nepřekvapil, a tak odložené utkání můžeme nazývat zápasem „k dobru“.
O víkendu nás čeká stanice tramvají k sešívkám. Trochu se obávám, že nás čeká kolotoč zadarmo, ale třeba uvidíme heroický výkon odpočinutého týmu a nějaký bod si přivezeme. Hned vzápětí pak fanouškovský vrchol podzimu – 2. kolo domácího poháru, někde na vesnici, tentokrát to padlo na Zápy. Moc se těším, snad mají super klobásy. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Baník Ostrava
Míček ukázal emoce, hlavní jsou tři body…
I vzhledem k losu a těžkým soupeřům, kteří nás čekají, bylo potřeba bodovat naplno a získat tak sebevědomí i klid na další práci (které je mimochodem ještě opravdu spousta). První docela nepříjemné překvapení přišlo s oznámením základní sestavy. Hrát proti Artisu na dva defenzivní záložníky? Mít na hřišti výraznou převahu cizinců? No, přiznám se, že mě to moc nepotěšilo. Byl jsem rád alespoň za Michala Frydrycha (pro mě stále kapitána, nic proti Jedlovi). Náš výkon asi nemá smysl moc hodnotit, platí: „Máme tři body, na ostatní se vy…“ Trochu mě jen zarazila tiskovka našeho trenéra, který apeluje na hráče, aby hráli fotbal. Proč tedy nenastoupili Musák, Planka nebo Kubala? Chtějí míč, jsou v nabídce a nebojí se něco vymyslet. Chválím Jirku Míčka, který nastoupil až v průběhu a velmi dobře se vypořádal s rychlými hráči Artisu. Ukázal taky emoce a vzbudil tím pozitivní reakce fanoušků. Jablonec nám odložili (moc to nechápu), tak v neděli místo áčka půjdu na béčko. To mě opět velmi baví, je radost kluky sledovat. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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