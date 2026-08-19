Liberec v pozici černého koně: vyzrálé posily, generál Fodrek i raněná konkurence
ANALÝZA SPORTU | Kouč Slavie Jindřich Trpišovský si oddechl, zápas na Slovanu Liberec označil za jedno z pěti nejtěžších klání této sezony, takže remízu vzal. Jde o poklonu týmu, který v prvních čtyřech kolech fotbalové Chance Ligy nadchl veřejnost. Liberec i přes náročný los a fakt, že hrál hodinu proti Teplicím v devíti lidech, obsadil zatím se sedmi body čtvrté místo a vyniká ve většině ofenzivních i defenzivních metrik. Je toto konečně ročník, kdy se splní sen o evropských pohárech? Deník Sport a web iSport přinášejí pět důvodů, proč má Slovan větší šanci než kdy dřív. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Nový přístup k věkovému složení
Přestupová politika Liberce byla v posledních dvou sezonách celkem jasná – šlo se po potenciálu a mládí. „Chybí nám starý hráč, tak vezmeme kohokoliv na trhu? Ne, to dělat nebudeme. Musí mít přesah na kabinu i na další sezonu, takoví byli k dispozici až v zimě,“ řekl pro Ligu naruby Jan Nezmar. Tehdy dorazili Lukáš Masopust a Tomáš Koubek. Vzhledem k fackám, které na podzim Kováčův mladý tým schytal, šlo o nutnost.
Ideální zkušené hráče Nezmar a spol. ale očividně nenašli ani v dalších dvou přestupových obdobích, protože nejdražším z následujících šestnácti posil byl nejstarší čtyřiadvacetiletý Vojtěch Sychra. „Máme tu ročníky 2005,“ zmiňoval pak často Kováč poté, co jeho tým ztratil body.
V tom, jak je složený pro třetí sezonu Kaniovy éry, lze vidět obří rozdíly. Na přestupovém trhu sáhl Slovan po Janu Bořilovi (35), Lukáši Hůlkovi (31), ale i Vénusteovi Baboulovi (27) či Vasilu Kušejovi (26). Čtyři ze šesti nejstarších hráčů přivedl klub v tomto přestupovém období. Otočka je jasná – už to není jen mládí, ale mládí namixované s velkými zkušenostmi.
Čísla mluví následovně. V sezoně 2024/25 stavěl Liberec nejmladší mužstvo v lize s průměrným věkem 24 let, v minulé sezoně to bylo dokonce 23,7 let. Do prvních čtyř kol probíhajícího ročníku naskočili hráči o průměrném věku 25,5 roku, což náhle vytváří Slovanu osmou nejstarší základní jedenáctku. A ještě více než věk jsou zkušenosti. Před dvěma roky vyběhl proti Karviné tým, který měl dohromady v nohou 653 ligových zápasů. Před týdnem nastoupil proti Zbrojovce mančaft obtěžkaný 1 547 ligovými utkáními. Obrovský rozdíl.
Intenzita, rychlost, top čísla
„Jestli se nepletu, jsou po třech kolech první ve všech těchto metrikách. Mají na tom hru postavenou, i díky tomu vyhráli v Plzni. Věděli jsme, že cesta nepovede přes intenzitu, ale že se musíme prosadit jinými věcmi,“ popsal Jindřich Trpišovský. Když tohle řekne trenér, s jehož jménem je slovo „intenzita“ v Česku spojované nejvíc, musíte zpozornět.
Liberec ale opravdu vypadá fyzicky na výši. „Jsme naběhaní, Teplice jsme unavili,“ říkal Petr Hodouš, když jeho tým dokázal i v devíti hráčích vytvořit více šancí než soupeř. Presink, rychle, ale konstruktivně nahoru, to je přesně know-how kouče Fodreka. Jak se zatím propisuje do čísel?