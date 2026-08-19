Konec zmatků na tribunách. Český fotbal zavádí novinku, která potěší fanoušky
Fotbaloví fanoušci na českých stadionech se dočkali příjemné změny. Od pátého kola Chance Ligy a Chance Národní Ligy už nemusí po uplynutí základní hrací doby jen slepě odhadovat, kolik času z nastavení už uběhlo. Na světelných tabulích nově může běžet přesný čas až do hvizdu rozhodčího. Má to ale jeden háček – záležet bude na samotných klubech.
Tu situaci zná každý fanoušek fotbalu naprosto přesně. Blíží se konec poločasu nebo celého zápasu, čtvrtý rozhodčí zvedne tabuli s informací, že se bude nastavovat pět minut, ale časomíra na stadionu se neúprosně zasekne na čase 45:00 nebo 90:00. Fanouškům na tribunách, kteří zrovna nemají po ruce stopky, tak často chybí přehled, kolik vteřin naděje jejich týmu ještě zbývá.
Tomu je teď konec. Tuzemský profesionální fotbal reaguje na čerstvou úpravu mezinárodních předpisů.
„Zobrazování přesného času i během nastavení dlouhodobě neumožňovaly předpisy UEFA. Toto pravidlo ale bylo v posledních dnech změněno a my jsme se rozhodli na tuto změnu reagovat a úpravu převzít také do českého prostředí,“ vysvětlil novinku Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA).
Změnu posvětil Výkonný výbor FAČR v rámci úpravy Pravidel fotbalu a následně ji pro první a druhou nejvyšší ligu schválil i Řídící orgán profesionálních soutěží. V praxi to znamená, že stopky na stadionech už nemusí po uplynutí pětačtyřicáté či devadesáté minuty zamrznout.
Podle vedení ligy jde o prozákaznický krok. „Fanouškům v ochozech to přinese větší přehled a zároveň se zvýší transparentnost v závěru jednotlivých poločasů,“ dodal Bárta.
Novinka vstupuje v platnost už od nadcházejícího pátého kola obou soutěží. O plošné nařízení ale nejde. LFA ponechala volnou ruku samotným klubům, a tak bude výhradně na rozhodnutí každého z nich, zda svým příznivcům komfort v podobě běžícího času v nastavení na své časomíře dopřeje.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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