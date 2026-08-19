Řepka se zastal Juráska: Musí makat, rozhoduje hřiště. Jiná legenda byla kritická
Pavel Horváth, Erich Brabec, Patrik Berger nebo Jan Kuchta. Ne, fotbalista Matěj Jurásek není ani zdaleka prvním slávistou, který přestoupil do Sparty, tedy do týmu největšího rivala. Přesto byl debut ofenzivního záložníka v rudém dresu mimořádně třaskavý. Nejaktivnější fanoušci z kotle dali v sobotním zápase proti Teplicím (4:1) jasně najevo, že ho v klubu nechtějí. „Za mě rozhodně není čas ho odepisovat,“ kontroval Tomáš Řepka, legendární obránce sparťanů.
Minulý pátek ráno přiletěl do Prahy, podstoupil zdravotní prohlídku, a i když se osobně potkal s trenérem Brianem Priskem až v den zápasu proti Teplicím, byl připravený do něj zasáhnout. Juráskova chvíle přišla na začátku 74. minuty.
Při každém doteku s míčem se ozval pískot, vulgární pokřiky slyšel už na rozcvičce a dusná atmosféra vygradovala při vítězné děkovačce. Během ní se 22letý ofenzivní hráč omluvil kotli sparťanských fanoušků za dřívější urážlivé výroky vůči klubu.
Ukázalo se, že Jurásek to minimálně na startu nového angažmá nebude mít snadné. „Ve Spartě je tlak. Když si oblíknete její dres, musíte počítat s tím, že fanoušci budou chtít víc. A mají na to nárok. Kotel má právo být kritický, dát najevo svůj názor a říct, že se mu něco nelíbí. Bez kotle žádný pořádný tým nemůže existovat. Když je potřeba ho tlačit dopředu, je dvanáctým hráčem,“ komentoval situaci Řepka v příspěvku na sociální síti Instagram.
Následně byl víc konkrétní, připojil vlastní názor na Juráskovo působení ve Spartě. „Je důležité rozlišovat mezi tvrdou kritikou a nenávistí. Hráč je pořád člověk, který jde na hřiště a musí si s tím tlakem poradit,“ uvedl bývalý kapitán Letenských. „Za mě rozhodně není čas ho odepisovat. Má možnost ukázat, proč si ho Sparta vybrala. Není to první slávista, který se dal na správnou cestu a přišel do Sparty. Musí makat. A rozhoduje hřiště,“ zdůraznil.
Legenda: Nevidím v tom logiku
Sparta přivedla Juráska, jenž absolvoval ve Slavii přes sedm sezon, na roční hostování z anglického Norwiche. Součástí dohody mezi oběma kluby je opce na trvalý přestup. Tomáš Rosický, sportovní ředitel, tím reagoval na nedávný odchod Lukáše Haraslína do Saúdské Arábie.
Nováček v Priskeho týmu naskočil proti Teplicím na pravé křídlo. Za osmnáct minut hry si mohl připsat gól i asistenci. „Matěj Jurásek je výborný fotbalista, líbil se mi už ve Slavii,“ řekl Václav Němeček, další bývalý hráč Sparty, v pořadu Tiki-Taka na Oneplay Sport. „Už tam ale bylo vidět, že se mu nikdy nechtělo moc bránit. Byl trochu flink, kašlal na to. Myslím, že i kvůli tomu ho Slavia nechala odejít, když dostala dobrou nabídku. Netajili se tím, že s ním nešlo pracovat, že do toho nedával, co měl. Aby se vracel, aby makal,“ pokračoval.
Ve druholigovém celku Norwich City, který ho koupil za sedm milionů eur (v přepočtu asi 170 milionů korun), odehrál pouze 21 soutěžních zápasů. Navíc nebyl tolik produktivní, zaznamenal bilanci 1+2. Po roce a půl nakonec změnil angažmá.
„Moc toho neodehrál, buď byl zraněný, nebo ho trenér nechtěl postavit. Prý nebyl spokojený s jeho přístupem. A my ho bereme, tak v tom nevidím žádnou logiku,“ kritizoval Němeček poslední sparťanský přestup. „A teď si čtu, že Matěj má přijít a pomoct Spartě. Moc se omlouvám, ale ta pomoc je opačná. My, jako Sparta, pomáháme Juráskovi,“ uzavřel bývalý reprezentant.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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