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Sörensen po čtyřech letech opustí Spartu, transfer za víc než milion eur. Přijde reakce?

Asger Sörensen během utkání proti Mladé Boleslavi
Asger Sörensen během utkání proti Mladé BoleslaviZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Asger Sörensen na tréninku Sparty
Asger Sörensen protestuje u sudího, který po zásahu VAR zrušil vedoucí gól Sparty
Asger Sorensen brání Loïse Opendu z Lyonu
S kapitánskou páskou nastoupil do duelu proti Teplicím stoper Asger Sörensen
S kapitánskou páskou nastoupil do duelu proti Teplicím stoper Asger Sörensen
S kapitánskou páskou nastoupil do duelu proti Teplicím stoper Asger Sörensen
Asger Sörensen na tréninku Sparty
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Další obrovský zásah do sestavy. Sparta přijde o klíčového hráče, jednoho z kapitánů a lídrů kabiny. Asger Sörensen, dvojnásobný mistr české ligy, je na odchodu do Kodaně, za kterou hraje i český záložník Alex Král. Přestupová částka má přesahovat jeden milion eur (v přepočtu zhruba 24,2 milionu korun).

Až Sparta nastoupí v sobotu na hřišti brněnského Artisu, bude s velkou pravděpodobností postrádat defenzivního lídra. Asger Sörensen ve čtvrtek odletěl z Prahy, aby dokončil transfer do Kodaně. Na programu už byla lékařská prohlídka. Informovaly o tom deníky Tipsbladet a Bold, redakční zdroje závěrečná jednání mezi oběma kluby potvrdily.

Dánský gigant usiloval o příchod 30letého stopera už několik posledních týdnů. Poprvé se o možném přestupu psalo v polovině července, ještě před startem ligové sezony. „Jeho odchod si umím představit, ale nechci,“ vtipkoval trenér Brian Priske a zdůraznil: „Je důležité udržet všechny klíčové hráče.“

Následně však Sörensena velmi překvapivě nenasadil do prvního soutěžního zápasu proti Zbrojovce (1:3). Jeden z kapitánů proseděl celých devadesát minut na lavici. „Necítil jsem, že je stoprocentně připravený za nás hrát,“ vysvětlil kouč.

V posledních týdnech sice zasáhl do čtyř utkání včetně 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu, ale interes Kodaně neutichl. Navíc i Sörensen měl patrně projevit touhu po připojení ke slavné dánské značce, vrátit se domů. Ve čtvrtek po poledni pak došlo k výraznému posunu.

Dvojnásobný profit

Sparta má obdržet s bonusy částku ve výši až 1,5 milionu eur (zhruba 36 milionů korun) a hráč podepíše s kodaňským FC tříletý kontrakt. „Sörensen se připojí k týmu a bude ihned lídrem,“ odhaduje redaktor Farzam Abolhosseini z dánského deníku Tipsbladet.

Letenští údajně dostanou až dvojnásobek sumy, za kterou Sörensena přivedli v létě 2022 z Norimberku. Byť dorazil do Prahy jako náhrada za zraněného Ondřeje Čelůstku, byla to trefa. Možná jde o jeden z nejlepších přestupů současného sportovního ředitele Tomáše Rosického.

Sörensen se okamžitě začlenil do základní sestavy a stal se defenzivní oporou. Týmu přinesl klid, kvalitu při rozehrávce i sílu ve vzduchu. „Asgi zlepšuje všechny kolem sebe, protože je velmi zkušený, klidný a chytrý v poziční hře. Zkušenosti pomáhají,“ pochvaloval si Priske naposledy po prvním utkání s Lyonem (2:1).

Dvakrát slavil mistrovský titul, získal double a zahrál si hlavní fázi Ligy mistrů. Jeho bilance v rudém dresu se tak zřejmě zastaví na číslech: 148 soutěžních zápasů, 13 gólů a 4 asistence.

Spartě bude zkušený dánský obránce pochopitelně scházet. Priske má momentálně k dispozici na stoperskou pozici Tobiase Guddala, nedávnou posilu z norského Tromsö, a Adama Ševínského. Oba nejspíš naskočí do zápasu proti Artisu. Zranění jsou Emmanuel Uchenna s Jakubem Martincem, uprostřed obrany mohou hrát také Jaroslav Zelený a Viktor Vitályos.

Vedení klubu však bude podle redakčních zdrojů na Sörensenův odchod velmi pravděpodobně ještě reagovat na přestupovém trhu. Nejspíš zaloví v zahraničí.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
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