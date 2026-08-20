Sörensen po čtyřech letech opustí Spartu, transfer za víc než milion eur. Přijde reakce?
Další obrovský zásah do sestavy. Sparta přijde o klíčového hráče, jednoho z kapitánů a lídrů kabiny. Asger Sörensen, dvojnásobný mistr české ligy, je na odchodu do Kodaně, za kterou hraje i český záložník Alex Král. Přestupová částka má přesahovat jeden milion eur (v přepočtu zhruba 24,2 milionu korun).
Až Sparta nastoupí v sobotu na hřišti brněnského Artisu, bude s velkou pravděpodobností postrádat defenzivního lídra. Asger Sörensen ve čtvrtek odletěl z Prahy, aby dokončil transfer do Kodaně. Na programu už byla lékařská prohlídka. Informovaly o tom deníky Tipsbladet a Bold, redakční zdroje závěrečná jednání mezi oběma kluby potvrdily.
Dánský gigant usiloval o příchod 30letého stopera už několik posledních týdnů. Poprvé se o možném přestupu psalo v polovině července, ještě před startem ligové sezony. „Jeho odchod si umím představit, ale nechci,“ vtipkoval trenér Brian Priske a zdůraznil: „Je důležité udržet všechny klíčové hráče.“
Následně však Sörensena velmi překvapivě nenasadil do prvního soutěžního zápasu proti Zbrojovce (1:3). Jeden z kapitánů proseděl celých devadesát minut na lavici. „Necítil jsem, že je stoprocentně připravený za nás hrát,“ vysvětlil kouč.
V posledních týdnech sice zasáhl do čtyř utkání včetně 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu, ale interes Kodaně neutichl. Navíc i Sörensen měl patrně projevit touhu po připojení ke slavné dánské značce, vrátit se domů. Ve čtvrtek po poledni pak došlo k výraznému posunu.
Dvojnásobný profit
Sparta má obdržet s bonusy částku ve výši až 1,5 milionu eur (zhruba 36 milionů korun) a hráč podepíše s kodaňským FC tříletý kontrakt. „Sörensen se připojí k týmu a bude ihned lídrem,“ odhaduje redaktor Farzam Abolhosseini z dánského deníku Tipsbladet.
Letenští údajně dostanou až dvojnásobek sumy, za kterou Sörensena přivedli v létě 2022 z Norimberku. Byť dorazil do Prahy jako náhrada za zraněného Ondřeje Čelůstku, byla to trefa. Možná jde o jeden z nejlepších přestupů současného sportovního ředitele Tomáše Rosického.
Sörensen se okamžitě začlenil do základní sestavy a stal se defenzivní oporou. Týmu přinesl klid, kvalitu při rozehrávce i sílu ve vzduchu. „Asgi zlepšuje všechny kolem sebe, protože je velmi zkušený, klidný a chytrý v poziční hře. Zkušenosti pomáhají,“ pochvaloval si Priske naposledy po prvním utkání s Lyonem (2:1).
Dvakrát slavil mistrovský titul, získal double a zahrál si hlavní fázi Ligy mistrů. Jeho bilance v rudém dresu se tak zřejmě zastaví na číslech: 148 soutěžních zápasů, 13 gólů a 4 asistence.
Spartě bude zkušený dánský obránce pochopitelně scházet. Priske má momentálně k dispozici na stoperskou pozici Tobiase Guddala, nedávnou posilu z norského Tromsö, a Adama Ševínského. Oba nejspíš naskočí do zápasu proti Artisu. Zranění jsou Emmanuel Uchenna s Jakubem Martincem, uprostřed obrany mohou hrát také Jaroslav Zelený a Viktor Vitályos.
Vedení klubu však bude podle redakčních zdrojů na Sörensenův odchod velmi pravděpodobně ještě reagovat na přestupovém trhu. Nejspíš zaloví v zahraničí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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