Pravděpodobné sestavy: Slavia půjde do derby s Chytilem, Ševínský zpět v obraně Letenských
V rámci 5. kola fotbalové Chance Ligy se v Edenu odehraje vršovické derby Slavie s Bohemians, poprvé u toho budou i domácí fanoušci. Ještě před tím se fotbalisté Sparty vydají do Brna, kde vyzvou Artis. Na ShipEx Arénu nemají svěřenci Briana Priske dobré vzpomínky, v prvním kole v ní podlehli Zbrojovce. Utkání Jablonce s Baníkem a Hradce s Plzní byla na žádost klubů hrajících evropská předkola odložena. Jak budou vypadat sestavy všech týmů první ligy? Hrajte iSport Fantasy >>>
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- Artis má zatím v průměru na zápas nejnižší hodnotu držení míče (38 %) a zároveň nejnižší počet přihrávek (233) ze všech ligových týmů.
- Sparta prohrála na úvod ligové sezony oba venkovní zápasy (Zbrojovka 1:3 a Mladá Boleslav 0:2), což se jí stalo naposledy v sezoně 2010/11.
- Zlín dosud vstřelil pouze tři góly a zároveň zaznamenal druhý nejnižší počet doteků s míčem ve vápně soupeře (v průměru na zápas jde o hodnotu 13,5).
- Liberci se dlouhodobě výsledkově nedaří na hřišti Zlína, kde vyhrál naposledy v říjnu 2018 (1:0). Mezitím zapsal se stejným soupeřem v lize dvě remízy a čtyři prohry.
- Martin Šubert z Mladé Boleslavi vstřelil tři góly v této ligové sezoně. Přitom za čtyři zápasy zaznamenal pouze pět střel a z toho čtyři mířily na branku.
- Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický ze Slovácka odehrál v nejvyšší české soutěži pouze 311 minut, přitom zaznamenal dva góly a dvě asistence.
- Slavia vstřelila v této ligové sezoně šest gólů po autovém vhazování, což je o dva víc než všechny ostatní týmy dohromady. V minulém ročníku jich měla deset.
- Bohemians porazili Slavii naposledy v únoru 2020 (1:0). Mezitím zaznamenali se stejným soupeřem v nejvyšší české soutěži dvanáct proher a jednu remízu.
- Narazí na sebe týmy, které umožní v této ligové sezoně soupeřům v průměru nejvíc přihrávek, než provedou obranný zákrok. Teplice mají intenzitu presinku 17,5 a Brno 15,4.
- Teplice čelí v tomto soutěžním ročníku v průměru na zápas 18,3 střely, což je nejvyšší hodnota ze všech týmů od sezony 2020/21 (tehdy začala Opta evidovat tuto statistiku).
- Sigma dosud zakončila společně s Hradcem Králové nejméně standardních situací (zapsala 11 střel), přičemž z nich skórovala třikrát (víckrát pouze Slavia – 8).
- Pardubice zatím mají jeden bod a jsou na čtrnáctém místě tabulky. Podle statistických odhadů měly získat v průměru 5,5 bodu a nacházet se na šesté příčce.
|Zápas
|1
|0
|2
So 22. 8. 17:00
Ml. BoleslavSlovácko
|48%
|26%
|26%
So 22. 8. 17:00
ArtisSparta
|12%
|19%
|69%
So 22. 8. 17:00
ZlínLiberec
|23%
|26%
|51%
So 22. 8. 20:00
SlaviaBohemians
|76%
|16%
|8%
Ne 23. 8. 17:00
TepliceZbrojovka
|47%
|27%
|26%
Ne 23. 8. 20:00
OlomoucPardubice
|49%
|26%
|25%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu