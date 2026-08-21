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Pravděpodobné sestavy: Slavia půjde do derby s Chytilem, Ševínský zpět v obraně Letenských

Jak budou vypadat sestavy prvoligových týmů v 5. kole?
Jak budou vypadat sestavy prvoligových týmů v 5. kole?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
iSport.cz
Chance Liga
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V rámci 5. kola fotbalové Chance Ligy se v Edenu odehraje vršovické derby Slavie s Bohemians, poprvé u toho budou i domácí fanoušci. Ještě před tím se fotbalisté Sparty vydají do Brna, kde vyzvou Artis. Na ShipEx Arénu nemají svěřenci Briana Priske dobré vzpomínky, v prvním kole v ní podlehli Zbrojovce. Utkání Jablonce s Baníkem a Hradce s Plzní byla na žádost klubů hrajících evropská předkola odložena. Jak budou vypadat sestavy všech týmů první ligy? Hrajte iSport Fantasy >>>

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  • Artis má zatím v průměru na zápas nejnižší hodnotu držení míče (38 %) a zároveň nejnižší počet přihrávek (233) ze všech ligových týmů.
  • Sparta prohrála na úvod ligové sezony oba venkovní zápasy (Zbrojovka 1:3 a Mladá Boleslav 0:2), což se jí stalo naposledy v sezoně 2010/11.

  • Zlín dosud vstřelil pouze tři góly a zároveň zaznamenal druhý nejnižší počet doteků s míčem ve vápně soupeře (v průměru na zápas jde o hodnotu 13,5).
  • Liberci se dlouhodobě výsledkově nedaří na hřišti Zlína, kde vyhrál naposledy v říjnu 2018 (1:0). Mezitím zapsal se stejným soupeřem v lize dvě remízy a čtyři prohry.

  • Martin Šubert z Mladé Boleslavi vstřelil tři góly v této ligové sezoně. Přitom za čtyři zápasy zaznamenal pouze pět střel a z toho čtyři mířily na branku.
  • Ofenzivní záložník Lukáš Vorlický ze Slovácka odehrál v nejvyšší české soutěži pouze 311 minut, přitom zaznamenal dva góly a dvě asistence.

  • Slavia vstřelila v této ligové sezoně šest gólů po autovém vhazování, což je o dva víc než všechny ostatní týmy dohromady. V minulém ročníku jich měla deset.
  • Bohemians porazili Slavii naposledy v únoru 2020 (1:0). Mezitím zaznamenali se stejným soupeřem v nejvyšší české soutěži dvanáct proher a jednu remízu.

  • Narazí na sebe týmy, které umožní v této ligové sezoně soupeřům v průměru nejvíc přihrávek, než provedou obranný zákrok. Teplice mají intenzitu presinku 17,5 a Brno 15,4.
  • Teplice čelí v tomto soutěžním ročníku v průměru na zápas 18,3 střely, což je nejvyšší hodnota ze všech týmů od sezony 2020/21 (tehdy začala Opta evidovat tuto statistiku).

  • Sigma dosud zakončila společně s Hradcem Králové nejméně standardních situací (zapsala 11 střel), přičemž z nich skórovala třikrát (víckrát pouze Slavia – 8).
  • Pardubice zatím mají jeden bod a jsou na čtrnáctém místě tabulky. Podle statistických odhadů měly získat v průměru 5,5 bodu a nacházet se na šesté příčce.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
Ml. BoleslavSlovácko
So 22. 8. 17:00
48%26%26%
ArtisSparta
So 22. 8. 17:00
12%19%69%
ZlínLiberec
So 22. 8. 17:00
23%26%51%
SlaviaBohemians
So 22. 8. 20:00
76%16%8%
TepliceZbrojovka
Ne 23. 8. 17:00
47%27%26%
OlomoucPardubice
Ne 23. 8. 20:00
49%26%25%
Predikce aktualizována: 21. 8. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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