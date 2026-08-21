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Hradec má posilu z Běloruska. Ale nemůže mít problém? Reakce ministerstva i cizinecké policie

Herman Barkouski, běloruská posila Hradce Králové
Herman Barkouski, běloruská posila Hradce KrálovéZdroj: FC Hradec Králové
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Herman Barkouski, běloruská posila Hradce Králové
Trenér Hradce David Horejš
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Chance Liga
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Jeho země otevřeně podporuje ruský vpád na Ukrajinu, což je ve slušné společnosti nepřípustné. Na druhou stranu on sám působil poslední roky v Polsku. Nyní posílil běloruský útočník Herman Barkouski Hradec Králové, aktuálně pátý celek nejvyšší soutěže, který usiluje v play off Konferenční ligy o vpád do skupinové fáze. Klub dozajista věří, že situace dopadne kladně a forvard se zapojí, v případu jsou však všemožná ale…

V zimě roku 2022 posílil Baník běloruský forvard Arťom Končevoj. Sedmkrát naskočil v základní sestavě slezského obra, ani jednou se neprosadil - a pak zmizel. V Česku už nemohl dál pokračovat.

Angažmá zmrazil fakt, že jeho země podporuje ruskou invazi na Ukrajinu (začala právě v únoru 2022), proti čemuž se Evropa vymezila, směrem k velké zemi i jejímu spojenci vedenému diktátorem Alexandrem Lukašenkem vyslala všemožné sankce, a to i proti sportovcům.

Aktuálně přichází do české ligy jeho krajan. Herman Barkouski přestoupil z polského klubu Puszcza Niepolomice do Hradce Králové, Východočeši podle informací Sportu vytáhli na transfer hráče, jenž poslední sezonu hostoval v Piastu Gliwice a v Ekstraklase nastřílel v jedenatřiceti zápasech čtyři branky, 20 milionů korun. Přesun je prvním skutkem bývalého sportovního ředitele Slasku Wroclav Davida Baldy, jenž se začal podílet na skautingu černobílých.

Barkouski už odletěl s týmem na první duel play off Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény, nedostal se však do nominace. Teď jde ale především o to, aby byl k dispozici v domácí soutěži. Votroci nyní mají volno, nedělní střet s Plzní si odložili, jenže po odvetě s řeckým sokem je čeká bleskový program, hrají každé tři až čtyři dny: Liberec, Zbrojovka, Sparta, Plzeň a Zlín. Každá ruka, noha bude třeba.

Reakce ministerstva a cizinecké policie

Bude to platit i v Bělorusově případě? Nemohou sankce vůči jeho zemi zamezit jeho nasazení? Odpovědi - a to i z důležitých míst - jsou v tuto chvíli

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