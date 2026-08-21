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Hyský končí v Plzni! Projev neodpovídá našim ambicím, řekl Šádek. Nástupce se řeší

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Rozklížená Plzeň: ukáže Šádek po Hyského konci na Janotku? A co Tekijaški a Sparta? • Zdroj: iSport.tv
Kouč Plzně Martin Hyský během utkání play off EL proti Bělehradu
Martin Hyský diriguje své svěřence na hřišti CZ Bělehrad
Martin Hyský diriguje své svěřence na hřišti CZ Bělehrad
Plzeňský kouč Martin Hyský je po divoké remíze v Teplicích dál pod velkým tlakem
Plzeňský kouč Martin Hyský je po divoké remíze v Teplicích dál pod velkým tlakem
Zklamaný trenér Plzně Martin Hyský
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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U fotbalistů Viktorie Plzeň po necelém roce skončil trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu odvolalo padesátiletého kouče po čtvrteční porážce 0:3 v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Crvenou zvezdou v Bělehradě. Nového trenéra Viktoria oznámí v nejbližších dnech, uvedla na svém webu.

Hyský přišel do Plzně vloni v říjnu z Karviné, velká očekávání ale nenaplnil. S týmem mu hrubě nevyšel vstup do této sezony, Západočeši v lize vyhráli jediné z prvních čtyř kol a nepovedl se jim ani úvodní duel v kvalifikaci pohárů. Viktoria přitom před startem ročníku v zádech s movitým majitelem miliardářem Michalem Strnadem otevřeně vyhlásila útok na titul.

„Vstup do sezony se nám nepovedl, to nebudeme zastírat. Rozhodující pro nás ale bylo celkové směřování týmu a herní projev, který neodpovídá ambicím Viktorie Plzeň,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva klubu Adolf Šádek.

Spolu s Hyským končí i jeden z asistentů Radim Grussmann, kouč brankářů Václav Winter a kondiční trenéři Petr Hejný a Tomáš Pupkay. V realizačním týmu naopak zůstávají klubové legendy: další z asistentů Marek Bakoš, druhý z brankářských trenérů Matúš Kozáčik či videoanalytik Zdeněk Bečka.

„Martinovi i jeho asistentům děkujeme za práci, kterou během necelého roku pro klub odvedli. Naše cesty se nyní rozcházejí a přejeme jim v další kariéře hodně úspěchů,“ doplnil Šádek.

Kdo plzeňské mužstvo po Hyském převezme, zatím není známo. „Intenzivně jednáme o novém trenérovi, kterého bychom chtěli představit v nejbližších dnech,“ podotkl klubový šéf Šádek.

Předpověď týmu · Sezonní
Viktoria Plzeň
Nejpravděpodobnější umístění:3. místo
77%Skupina o titul
19%Play off o umístění
4%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 21. 8. 2026 00:01
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Média spekulovala o teplickém kouči Zdenku Frťalovi, jabloneckém Luboši Kozlovi či královéhradeckém Davidu Horejšovi, všichni tři jsou však pod smlouvami ve svých klubech. Vyloučena není ani možnost, že Viktorii dočasně převezme asistent Bakoš. Západočeši mají o víkendu odložený ligový zápas v Hradci Králové a další utkání je čeká až ve čtvrtek, kdy doma v odvetě přivítají Crvenou zvezdu.

Hyský si udělal jméno v Karviné, slezské mužstvo v předminulé sezoně dovedl k historickému osmému místu po základní části první ligy. Bývalý obránce Slavie se snaží se svými týmy prezentovat útočným pojetím, v Plzni se mu ale vtisknout mužstvu účinný herní styl nepovedlo.

V minulé sezoně Viktoria skončila v nejvyšší soutěži třetí a došla do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy, v níž za celý ročník v základní době neprohrála. Západočeši se ale opakovaně nevyhnuli kolapsům, vypadli například v domácím poháru po debaklu 0:3 v Karviné. Na začátku nové sezony Viktorii trápí především defenziva, v úvodních pěti soutěžních duelech inkasovala 14 gólů. Hyský proto na lavičce šestinásobného českého mistra končí výrazně dříve, než původně plánovalo vedení, které s ním uzavřelo tříletou smlouvu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia431012:310
2Jablonec33005:19
3Ml. Boleslav42209:58
4Hr. Králové32104:27
5Liberec42115:37
6Olomouc42117:67
7Teplice421110:107
8Sparta42028:76
9Baník42023:66
10Plzeň412110:115
11Zbrojovka31114:34
12Bohemians31113:34
13Artis40134:81
14Pardubice40133:71
15Slovácko40133:91
16Zlín40043:90
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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