Hyský končí v Plzni! Projev neodpovídá našim ambicím, řekl Šádek. Nástupce se řeší
U fotbalistů Viktorie Plzeň po necelém roce skončil trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu odvolalo padesátiletého kouče po čtvrteční porážce 0:3 v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Crvenou zvezdou v Bělehradě. Nového trenéra Viktoria oznámí v nejbližších dnech, uvedla na svém webu.
Hyský přišel do Plzně vloni v říjnu z Karviné, velká očekávání ale nenaplnil. S týmem mu hrubě nevyšel vstup do této sezony, Západočeši v lize vyhráli jediné z prvních čtyř kol a nepovedl se jim ani úvodní duel v kvalifikaci pohárů. Viktoria přitom před startem ročníku v zádech s movitým majitelem miliardářem Michalem Strnadem otevřeně vyhlásila útok na titul.
„Vstup do sezony se nám nepovedl, to nebudeme zastírat. Rozhodující pro nás ale bylo celkové směřování týmu a herní projev, který neodpovídá ambicím Viktorie Plzeň,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva klubu Adolf Šádek.
Spolu s Hyským končí i jeden z asistentů Radim Grussmann, kouč brankářů Václav Winter a kondiční trenéři Petr Hejný a Tomáš Pupkay. V realizačním týmu naopak zůstávají klubové legendy: další z asistentů Marek Bakoš, druhý z brankářských trenérů Matúš Kozáčik či videoanalytik Zdeněk Bečka.
„Martinovi i jeho asistentům děkujeme za práci, kterou během necelého roku pro klub odvedli. Naše cesty se nyní rozcházejí a přejeme jim v další kariéře hodně úspěchů,“ doplnil Šádek.
Kdo plzeňské mužstvo po Hyském převezme, zatím není známo. „Intenzivně jednáme o novém trenérovi, kterého bychom chtěli představit v nejbližších dnech,“ podotkl klubový šéf Šádek.
Média spekulovala o teplickém kouči Zdenku Frťalovi, jabloneckém Luboši Kozlovi či královéhradeckém Davidu Horejšovi, všichni tři jsou však pod smlouvami ve svých klubech. Vyloučena není ani možnost, že Viktorii dočasně převezme asistent Bakoš. Západočeši mají o víkendu odložený ligový zápas v Hradci Králové a další utkání je čeká až ve čtvrtek, kdy doma v odvetě přivítají Crvenou zvezdu.
Hyský si udělal jméno v Karviné, slezské mužstvo v předminulé sezoně dovedl k historickému osmému místu po základní části první ligy. Bývalý obránce Slavie se snaží se svými týmy prezentovat útočným pojetím, v Plzni se mu ale vtisknout mužstvu účinný herní styl nepovedlo.
V minulé sezoně Viktoria skončila v nejvyšší soutěži třetí a došla do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy, v níž za celý ročník v základní době neprohrála. Západočeši se ale opakovaně nevyhnuli kolapsům, vypadli například v domácím poháru po debaklu 0:3 v Karviné. Na začátku nové sezony Viktorii trápí především defenziva, v úvodních pěti soutěžních duelech inkasovala 14 gólů. Hyský proto na lavičce šestinásobného českého mistra končí výrazně dříve, než původně plánovalo vedení, které s ním uzavřelo tříletou smlouvu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu