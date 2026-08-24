Co Kováč přinese Plzni: rozdíly oproti Hyskému, obrana na úrovni top trojky. Otazníkem je...
Dlouho se v Liberci čekalo na velký nádech formy a bodovou či herní jízdu, která by konečně potvrdila, že Radoslav Kováč je novým českým trenérským esem. Veřejnost se nedočkala. V kontextu ambicí Slovanu šlo o průměrné dvě sezony, přesto si Kováč dva měsíce po svém vyhazovu „polepší“ přechodem k týmu top trojky. Jaký byl v Liberci jeho fotbal a jak se může přeložit do současné Viktorie Plzeň?
Lze pochopit obavy, pochyby a nepříliš nadšené výrazy mnoha fanoušků Plzně. Ne, do týmu nepřichází trenér, který je momentálně v trendu, na vzestupu, nebo který má za sebou hmatatelné úspěchy. Pár čísel k Radoslavu Kováčovi. Jeho nejlepší klubová bilance je 1,37 bodů na zápas (Liberec), což je ekvivalent klubu ze středu tabulky. Čistou náhodou je to prakticky totožná bilance, jakou měl Martin Hyský v Karviné. Bude se tak řešit podobná otázka – zda zvládne přechod k týmu, pro který střed tabulky znamená kolosální průšvih.
S tím se pojí konzistence výkonů, na kterou Slovan žehral. Kováč jen jednou zažil opravdu povedený časový úsek (8 zápasů bez prohry) a dvakrát se mu povedlo dosáhnout na sérii čtyř výher za sebou. To je pro ambice Plzně absolutní minimum. Kdybychom měli srovnávat s úspěšnou érou klubu pod Miroslavem Koubkem, zažila Viktoria hned čtyři období s 12 a více zápasy bez porážky. To je výsledkový tlak velkého klubu, na který se musí nový kouč adaptovat.
Nedá se ale říct, že by v Liberci tento nápor necítil. Možná právě kvůli němu pak Slovan na jaře působil tak, jak bychom pod Kováčem nečekali – křečovitě, přehnaně agresivně, pragmaticky. Tento ústup z nastavené cesty pod tlakem Jana Nezmara a vytyčených pohárových cílů nakonec kouče stál místo a nedá se očekávat, že by si měl pod Adolfem Šádkem vydechnout. To nastavuje další otázku – promítne Kováč do Viktorie své rané ideály z libereckého angažmá, či styl, který z nutnosti bodovat adoptoval později?