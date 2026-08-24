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Co Kováč přinese Plzni: rozdíly oproti Hyskému, obrana na úrovni top trojky. Otazníkem je...

Radoslav Kováč se stal novým trenérem Viktorie Plzeň
Radoslav Kováč se stal novým trenérem Viktorie PlzeňZdroj: x.com/fcviktorkaplzen
Radoslav Kováč se stal novým trenérem Viktorie Plzeň
Radoslav Kováč se stal novým trenérem Viktorie Plzeň
Radoslav Kováč
Radoslav Kováč, nový trenér Plzně
Trenér Liberce Radoslav Kováč
Trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč
Trenéři Radoslav Kováč (Liberrec) a Jindřich Trpišovský (Slavia)
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Dlouho se v Liberci čekalo na velký nádech formy a bodovou či herní jízdu, která by konečně potvrdila, že Radoslav Kováč je novým českým trenérským esem. Veřejnost se nedočkala. V kontextu ambicí Slovanu šlo o průměrné dvě sezony, přesto si Kováč dva měsíce po svém vyhazovu „polepší“ přechodem k týmu top trojky. Jaký byl v Liberci jeho fotbal a jak se může přeložit do současné Viktorie Plzeň?

Lze pochopit obavy, pochyby a nepříliš nadšené výrazy mnoha fanoušků Plzně. Ne, do týmu nepřichází trenér, který je momentálně v trendu, na vzestupu, nebo který má za sebou hmatatelné úspěchy. Pár čísel k Radoslavu Kováčovi. Jeho nejlepší klubová bilance je 1,37 bodů na zápas (Liberec), což je ekvivalent klubu ze středu tabulky. Čistou náhodou je to prakticky totožná bilance, jakou měl Martin Hyský v Karviné. Bude se tak řešit podobná otázka – zda zvládne přechod k týmu, pro který střed tabulky znamená kolosální průšvih.

S tím se pojí konzistence výkonů, na kterou Slovan žehral. Kováč jen jednou zažil opravdu povedený časový úsek (8 zápasů bez prohry) a dvakrát se mu povedlo dosáhnout na sérii čtyř výher za sebou. To je pro ambice Plzně absolutní minimum. Kdybychom měli srovnávat s úspěšnou érou klubu pod Miroslavem Koubkem, zažila Viktoria hned čtyři období s 12 a více zápasy bez porážky. To je výsledkový tlak velkého klubu, na který se musí nový kouč adaptovat.

Nedá se ale říct, že by v Liberci tento nápor necítil. Možná právě kvůli němu pak Slovan na jaře působil tak, jak bychom pod Kováčem nečekali – křečovitě, přehnaně agresivně, pragmaticky. Tento ústup z nastavené cesty pod tlakem Jana Nezmara a vytyčených pohárových cílů nakonec kouče stál místo a nedá se očekávat, že by si měl pod Adolfem Šádkem vydechnout. To nastavuje další otázku – promítne Kováč do Viktorie své rané ideály z libereckého angažmá, či styl, který z nutnosti bodovat adoptoval později?

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