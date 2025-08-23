Kováčovy tahy v Plzni: návrat do trojky, co posily? „Děti“ i žádaný obránce
Potřebuje bleskově navnímat prostředí v Plzni i široký kádr, vybrat hráče, o kterých je přesvědčený. A pak doufat, že jako nástupce Martina Hyského otočí výsledky západočeského týmu požadovaným směrem. Radoslav Kováč (46) příliš manévrovacího prostoru nemá, vítězit musí začít okamžitě. Po nepovedeném startu sezony se dají čekat změny. Na koho nový trenér Viktorie vsadí a lze na konci léta očekávat pohyby v kádru?
Stabilizace: trojka vzadu, pozice pro Memiče
Oblíbenci: Višinský králem z Liberce
Oživení: budíček pro reprezentanty
Ohrožení: africké naděje i „koně“ z Karviné
Posily: žádaný Kayondo i Kováčovy „děti“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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