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Kováčovy tahy v Plzni: návrat do trojky, co posily? „Děti“ i žádaný obránce

Radoslav Kováč se stal novým trenérem Viktorie Plzeň
Radoslav Kováč se stal novým trenérem Viktorie PlzeňZdroj: x.com/fcviktorkaplzen
Liberecký Aziz Kayondo
Denis Višinský v utkání proti Karviné
Radoslav Kováč, nový trenér Plzně
Radoslav Kováč
Radoslav Kováč se stal novým trenérem Viktorie Plzeň
Radoslav Kováč se stal novým trenérem Viktorie Plzeň
Radoslav Kováč.
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Jonáš Bartoš
Chance Liga
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Potřebuje bleskově navnímat prostředí v Plzni i široký kádr, vybrat hráče, o kterých je přesvědčený. A pak doufat, že jako nástupce Martina Hyského otočí výsledky západočeského týmu požadovaným směrem. Radoslav Kováč (46) příliš manévrovacího prostoru nemá, vítězit musí začít okamžitě. Po nepovedeném startu sezony se dají čekat změny. Na koho nový trenér Viktorie vsadí a lze na konci léta očekávat pohyby v kádru? 

Stabilizace: trojka vzadu, pozice pro Memiče

Plzeň vycházela pod Hyským ze čtyřky vzadu, byť se systém často měnil v různý hybrid v návaznosti na soupeře i personální složení sestavy. Organizace ale Viktorii opakovaně selhávala. Kováč může zvolit čitelnější schéma se třemi stopery, často ho používal v Liberci. Pozice krajních wingbeků je jako dělaná pro Amara Memiče, na něm začínal pod Miroslavem Koubkem. Na druhé straně se můžou oživit Karel Spáčil či Merchas Doski.

Oblíbenci: Višinský králem z Liberce

Kováč ze stávajícího kádru vedl v Liberci jediného hráče – Denise Višinského, který aktuálně vypadl ze základu vzhledem k obstojné formě Christophea Kabonga. Rychlý křídelník odehrál pod Kováčem životní sezonu v Liberci – vstřelil devět ligových gólů a před rokem v létě se po vypršení kontraktu stěhoval za lepším do Plzně. Kováč v minulosti chtěl do Liberce Tomáše Ladru či Filipa Prebsla, rád sází na rychlostní, agresivní a zodpovědné typy hráčů.

Denis Višinský v utkání proti KarvinéDenis Višinský v utkání proti Karviné • Pavel Mazáč / Sport

Oživení: budíček pro reprezentanty

Višinský je společně s Alexandrem Sojkou odsunut mezi náhradníky, do sestavy se postupně vrací Lukáš Červ. Doski nehraje v dobré formě, lepší výkony se čekají od Memiče. Florian Wiegele inkasoval za pět zápasů čtrnáctkrát, Prince Adu alespoň částečně nabírá formu. Účastníci letního šampionátu v Americe musí přidat, aby znovu patřili mezi západočeské opory. Kováč potřebuje, aby se klíčoví hráči dostali do optimální pohody co nejdřív.   

Ohrožení: africké naděje i „koně“ z Karviné

Salim Lawal, Mohamed Toure, Baboucarr Faal přišli za velké peníze v uplynulém půlroce, do ofenzivy si je typologicky vybíral Hyský. Ani jeden z afrických hráčů ale zatím v Plzni nezáří, všichni jsou mimo základní sestavu. Nedaří se ani letním posilám z Karviné – Prebslovi a Sebastianu Boháčovi, který nastoupil od startu sezony jedinkrát (poločas s Libercem). Lepší výkony se čekají od Dávida Krčíka, toho si od obrany vytáhl Hyský v zimě z Karviné. Všichni jsou pod Kováčem v ohrožení, je možné, že se nový trenér opře o jiné hráče. 

Posily: žádaný Kayondo i Kováčovy „děti“

Kováč se může zaměřit na ty, které zná z Liberce. Vynikající formu nabral Aziz Kayondo, výborně by seděl na pozici levého wingbeka. Vykoupení ze severu Čech by ale bylo nesmírně složité, sám Kayondo může čekat rovnou na laso většího klubu ze zahraničí. Kováč spoléhal ve Slovanu na své fotbalové „děti“: Vojtěcha Stránského (23), Petra Hodouše (22) a Lukáše Maška (22). Stále není hotový transfer Ermina Mahmiče (21), ten ale řeší posun do větší soutěže.  

Liberecký Aziz KayondoLiberecký Aziz Kayondo • Michal Beránek / Sport

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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