Sparta má odchovance PSG, hrál i s Neymarem. Na trhu o něj byl zájem, prozradil Rosický
Střední obránce, skoro 190 centimetrů vysoký, odchovanec Paris Saint-Germain. Sparta našla náhradu za Asgera Sörensena, momentálně hráče Kodaně. Na Letnou zamířil francouzský stoper Loic Mbe Soh, který naposledy působil v belgickém týmu St. Truiden. Přestupová částka se má pohybovat kolem tří milionů eur (asi 72 milionů korun).
„Loic absolvoval velmi kvalitní fotbalovou výchovu, prošel akademií PSG a byl kapitánem jak v mládežnické reprezentaci, tak na klubové úrovni mezi dospělými. Poznal fotbalové kultury a nároky v Anglii, Francii, Nizozemsku a Belgii. Za poslední půl rok v St. Truidenu udělal velký pokrok a byl o něj na evropském trhu zájem,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.
V belgickém týmu St. Truiden působil od letošního ledna, za víc než půl roku naskočil do třinácti soutěžních utkání, v nichž vstřelil dva góly. I když má silnou pravou nohu, je schopný nastoupit také na pozici levého stopera, kde se v minulých zápasech pohyboval i Sörensen. Díky 187 centimetrům vyniká ve vzdušných soubojích s průměrnou úspěšností přes 61 %.
„Přivádíme ho pro jeho technickou i fyzickou vybavenost a styl bránění. Ve 25 letech vstupuje do důležité fáze kariéry, kdy má stále co dokazovat, a přesně takové hráče chcete mít v týmu. Nepřivádíme ho proto, že byl velkým talentem v mládeži, ale proto, jakým hráčem může být pro Spartu teď a v následujících letech,“ poznamenal Rosický.
Posila Sparty má zajímavý životopis. Mbe Soh platil ve Francii za velký talent, v mládežnických reprezentacích nosil dokonce kapitánskou pásku. Nejvýš byl nominovaný do národního týmu do devatenácti let.
Prošel akademií slavného Paris Saint-Germain. Za áčko si připsal tři starty v Ligue 1, díky čemuž oslavil rovněž dva mistrovské tituly. Debut prožil v utkání proti Angers (2:1) v květnu 2019, když mu bylo sedmnáct. V základní sestavě nastoupil vedle Marquinhose, do branky se postavil legendární gólman Gianluigi Buffon. Kolem sebe měl také Daniho Alvese, Ángela Di Maríu, Marca Verrattiho, Edinsona Cavaniho nebo Neymara.
Výstup z komfortní zóny
Zajímavostí je, že urostlý stoper dostal už tehdy přezdívku po Thiagu Silvovi, bývalém brazilském reprezentantovi. Říkali mu Monstro 2.0. „Všichni z týmu tak na mě volali i na tréninku. To je skvělá vzpomínka,“ vypálil Mbe Soh v rozhovoru pro web Les Titis du PSG. „Pořád jsem Thiagův největší fanoušek, na vlastní oči jsem sledoval, jak velký profík je,“ líčil.
Přesto se v týmu francouzského giganta víc neprosadil. V devatenácti letech přestoupil do Nottinghamu Forest údajně za pět milionů eur (asi 120 milionů korun). „Potřeboval jsem vystoupit z komfortní zóny a rozhodl jsem se pro Anglii. Byl to risk, protože jsem byl najednou daleko od rodiny,“ vyprávěl s odstupem času. Zahrál si akorát druhou anglickou ligu, celkem zaznamenal třináct zápasů napříč všemi soutěžemi.
Po hostováních ve Francii a v Nizozemsku odešel v létě 2024 jako volný hráč do Belgie. Nejprve působil v Beerschofu, s nímž sestoupil do druhé nejvyšší soutěže. Po dalším půlroce už zamířil do St. Truidenu, kde jeho tržní hodnota podle renomovaného serveru Transfermarkt narostla až na dva miliony eur (v přepočtu necelých padesát milionů korun).
Nyní má před sebou další výzvu. Stal se už devátou letní posilou Sparty.
|Loïc Mbe Soh
|Metrika
|Asger Sörensen
|SROVNÁNÍ OD SEZONY 2025/26
|25 let
|Věk
|30 let
|36
|Zápasy
|37
|3 167
|Odehrané minuty
|3 260
|4
|Góly
|2
|1
|Asistence
|1
|4,06 (75,5 %)
|Defenzivní souboje / 90 min (% úspěšnost)
|3,89 (68,8 %)
|3,75 (61,4 %)
|Vzdušné souboje / 90 min (% úspěšnost)
|4,09 (57,4 %)
|0,94
|Zblokované střely / 90 min
|0,33
|4,58
|Zachycené míče / 90 min
|3,48
|61,9 (91 %)
|Přihrávky / 90 min (% úspěšnost)
|74,8 (25,8 %)
|7 (74,8 %)
|Přihrávky do fin. třetiny / 90 min (% úspěšnost)
|6,4 (78,9 %)
|8,9 (74,9 %)
|Progresivní přihrávky / 90 min (% úspěšnost)
|9,8 (72,9 %)
|Zdroj dat: Wyscout
Stoperské možnosti Sparty:
- Tobias Guddal (24 let)
- Adam Ševínský (22 let)
- Emmanuel Uchenna (22 let)
- Jakub Martinec (28 let)
- Jaroslav Zelený (34 let)
- Viktor Vitályos (19 let)
- Patrik Vydra (23 let)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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- Skupina o záchranu