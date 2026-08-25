Předplatné

Sparta má odchovance PSG, hrál i s Neymarem. Na trhu o něj byl zájem, prozradil Rosický

Sparta potvrdila příchod stopera Loica Mbe Soha
Sparta potvrdila příchod stopera Loica Mbe SohaZdroj: AC Sparta Praha
Loic Mbe Soh je odchovancem PSG
Loic Mbe Soh v dresu Sint-Truidenu
Loic Mbe Soh je odchovancem PSG
Stoper Loic Mbe Soh je blízko angažmá ve Spartě
5
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (27)

Střední obránce, skoro 190 centimetrů vysoký, odchovanec Paris Saint-Germain. Sparta našla náhradu za Asgera Sörensena, momentálně hráče Kodaně. Na Letnou zamířil francouzský stoper Loic Mbe Soh, který naposledy působil v belgickém týmu St. Truiden. Přestupová částka se má pohybovat kolem tří milionů eur (asi 72 milionů korun).

„Loic absolvoval velmi kvalitní fotbalovou výchovu, prošel akademií PSG a byl kapitánem jak v mládežnické reprezentaci, tak na klubové úrovni mezi dospělými. Poznal fotbalové kultury a nároky v Anglii, Francii, Nizozemsku a Belgii. Za poslední půl rok v St. Truidenu udělal velký pokrok a byl o něj na evropském trhu zájem,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.

V belgickém týmu St. Truiden působil od letošního ledna, za víc než půl roku naskočil do třinácti soutěžních utkání, v nichž vstřelil dva góly. I když má silnou pravou nohu, je schopný nastoupit také na pozici levého stopera, kde se v minulých zápasech pohyboval i Sörensen. Díky 187 centimetrům vyniká ve vzdušných soubojích s průměrnou úspěšností přes 61 %.

„Přivádíme ho pro jeho technickou i fyzickou vybavenost a styl bránění. Ve 25 letech vstupuje do důležité fáze kariéry, kdy má stále co dokazovat, a přesně takové hráče chcete mít v týmu. Nepřivádíme ho proto, že byl velkým talentem v mládeži, ale proto, jakým hráčem může být pro Spartu teď a v následujících letech,“ poznamenal Rosický.

Posila Sparty má zajímavý životopis. Mbe Soh platil ve Francii za velký talent, v mládežnických reprezentacích nosil dokonce kapitánskou pásku. Nejvýš byl nominovaný do národního týmu do devatenácti let.

Prošel akademií slavného Paris Saint-Germain. Za áčko si připsal tři starty v Ligue 1, díky čemuž oslavil rovněž dva mistrovské tituly. Debut prožil v utkání proti Angers (2:1) v květnu 2019, když mu bylo sedmnáct. V základní sestavě nastoupil vedle Marquinhose, do branky se postavil legendární gólman Gianluigi Buffon. Kolem sebe měl také Daniho Alvese, Ángela Di Maríu, Marca Verrattiho, Edinsona Cavaniho nebo Neymara.

Výstup z komfortní zóny

Zajímavostí je, že urostlý stoper dostal už tehdy přezdívku po Thiagu Silvovi, bývalém brazilském reprezentantovi. Říkali mu Monstro 2.0. „Všichni z týmu tak na mě volali i na tréninku. To je skvělá vzpomínka,“ vypálil Mbe Soh v rozhovoru pro web Les Titis du PSG. „Pořád jsem Thiagův největší fanoušek, na vlastní oči jsem sledoval, jak velký profík je,“ líčil.

Přesto se v týmu francouzského giganta víc neprosadil. V devatenácti letech přestoupil do Nottinghamu Forest údajně za pět milionů eur (asi 120 milionů korun). „Potřeboval jsem vystoupit z komfortní zóny a rozhodl jsem se pro Anglii. Byl to risk, protože jsem byl najednou daleko od rodiny,“ vyprávěl s odstupem času. Zahrál si akorát druhou anglickou ligu, celkem zaznamenal třináct zápasů napříč všemi soutěžemi.

Po hostováních ve Francii a v Nizozemsku odešel v létě 2024 jako volný hráč do Belgie. Nejprve působil v Beerschofu, s nímž sestoupil do druhé nejvyšší soutěže. Po dalším půlroce už zamířil do St. Truidenu, kde jeho tržní hodnota podle renomovaného serveru Transfermarkt narostla až na dva miliony eur (v přepočtu necelých padesát milionů korun).

Nyní má před sebou další výzvu. Stal se už devátou letní posilou Sparty.

Loïc Mbe SohMetrikaAsger Sörensen
SROVNÁNÍ OD SEZONY 2025/26
25 letVěk30 let
36Zápasy37
3 167Odehrané minuty3 260
4Góly2
1Asistence1
4,06 (75,5 %)Defenzivní souboje / 90 min (% úspěšnost)3,89 (68,8 %)
3,75 (61,4 %)Vzdušné souboje / 90 min (% úspěšnost)4,09 (57,4 %)
0,94Zblokované střely / 90 min0,33
4,58Zachycené míče / 90 min3,48
61,9 (91 %)Přihrávky / 90 min (% úspěšnost)74,8 (25,8 %)
7 (74,8 %)Přihrávky do fin. třetiny / 90 min (% úspěšnost)6,4 (78,9 %)
8,9 (74,9 %)Progresivní přihrávky / 90 min (% úspěšnost)9,8 (72,9 %)
Zdroj dat: Wyscout

Stoperské možnosti Sparty:

  • Tobias Guddal (24 let)
  • Adam Ševínský (22 let)
  • Emmanuel Uchenna (22 let)
  • Jakub Martinec (28 let)
  • Jaroslav Zelený (34 let)
  • Viktor Vitályos (19 let)
  • Patrik Vydra (23 let)

Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Nejpravděpodobnější umístění:2. místo
89%Skupina o titul
10%Play off o umístění
1%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 25. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (27)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů