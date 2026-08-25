Boleslav na špici. Co stojí za proměnou bez výraznějších posil: jistá sestava i produktivita
Minulý podzim se fotbalisté Mladé Boleslavi potáceli na barážových příčkách, nyní se bez výraznějšího posílení (možná by se dalo mluvit spíš o oslabení) kádru pohybují na samé špici tabulky Chance Ligy. Důvěra v herní vizi trenéra Aleše Majera se jednoznačně vyplácí, k tomu se přidali velmi produktivní útočníci a místo bojů o záchranu se tým složený z ligových odpadlíků bodově dělí o první místo. Jaké jsou důvody dosavadního úspěchu?
Majer dostal čas
Moderní kouč neměl jednoduchou pozici a věřil svému stylu založenému na odvaze a kombinační hře. Přečkal náročné období v úvodu angažmá, vedení klubu ho v kritické chvíli podrželo a nyní si může gratulovat. Tým složený z velké části z nepotřebných hráčů dominuje.
Floder, Karafiát, Hybš, Šubert či Klíma neměli při předchozích angažmá velké vytížení. Doplňují je mladíci s minimem zkušeností v nejvyšších patrech jako Donát, Kozel, Langhamer, Zíka a Kolářík.
Pod Majerovou taktovkou se ovšem všichni našli a po pěti kolech mají 11 bodů a dělí se se Slavií o první místo. „Jsou tam odložené zápasy a hrálo se jen pět kol. Uvidí se až za dalších pět kol,“ mírnil nadšení trenér. V Boleslavi si jeho služeb velmi cení a před sezonou tak podepsal novou vylepšenou smlouvu do června 2029.
7 - O tolik bodů víc má Boleslav po pěti kolech než v minulé sezoně. Před rokem byla se čtyřmi body na 14. místě, nyní ztrácí na první Slavii jen v rozdílu skóre.
Jistá sestava
Odchody klíčových mužů jako Ševčík nebo Macek s týmem nezamávaly. Do fungujícího systému realizační tým pokaždé pouze dosadí novou figurku a personální změnu byste poznali jen těžko.
V základní sestavě mezi jednotlivými koly udělal Majer zatím pouze tři změny. Zraněného Filipa Matouška zastoupil na pravé straně obrany Denis Donát, střed pole po Romanu Mackovi převzal 20letý Jan Zíka a v útoku si řekl o místo výbornými výkony Martin Šubert, který odsunul Josefa Koláříka. Zbytek drží stabilně, v základu ještě nenastoupil nikdo z nově příchozích a vše šlape.
„Kluci si zvykli na sebe i na mě a realizační tým. Před rokem jsme hledali optimální složení, dotvářeli jsme mužstvo a v jarní části se vytvořilo jádro týmu. V sestavě si hrajeme s jedním nebo dvěma posty podle formy,“ líčil spokojeně kouč.
8 - Tolik mužů nastoupilo v základní sestavě Boleslavi do všech pěti utkání této sezony. Vždy hráli Floder, Králik, Hybš, Karafiát, Langhamer, Kozel, Solomon a Klíma.
Rychlý přechod dopředu
Rozhodně nejde o velký taktický přerod, ale z boleslavské hry lze vypozorovat drobnou úpravu stylu. Oproti minulému ročníku tráví méně času s balonem a zaměřuje se víc na přímočarost.
Držení míče spadlo z 54,4 procenta v předchozí sezoně na 47,3 procenta a v tomto ohledu jsou modrobílí v Chance Lize až na desáté pozici. Místo obléhání vápna pak sází na bleskové výpady dopředu, které si ovšem většinou sami pečlivě připraví. Rozehrávkou nalákají soupeře dopředu, počkají si na ideální okamžik a jednou precizní přihrávkou za obranu se dostanou do šance.
Hned osm z jedenácti gólů v této sezoně vstřelila Boleslav po rychlém přechodu dopředu. „Je to náš styl hry. Když na nás soupeř naleze, můžeme si pak vytvářet rychlejší přechodové akce, což se nám v několika zápasech dařilo,“ libuje si trenér Majer.
47,3 - Tolik procent času má v průměru Boleslav míč v aktuální sezoně. Oproti předchozímu ročníku držení balonu spadlo o 7,1 procentního bodu.
Střelecká produktivita
Mezi nejproduktivnějšími hráči ligy najdete všechny hlavní postavy boleslavského útoku. Klíma a Šubert zapsali zatím 3+1 a Solomon 2+2. Nikdo v Chance Lize nemá za pět kol víc než čtyři body.
Všichni zmínění muži ze středočeského celku navíc zakončují velmi přesně a přestřelují pokročilé statistiky. Nejlépe je na tom Šubert, jemuž ke třem zásahům stačilo šest střel se souhrnnou hodnotou 0,87 očekávaného gólu. Své xG pak přestřelují i Klíma (2,8) a Solomon (1,15).
Právě nigerijský rychlík nejvíc těží z transformace k dynamičtějšímu fotbalu a z pravé strany znamená největší nebezpečí pro defenzivní řadu každého soupeře. „Tihle rychlí hráči k produktivitě dospívají později. Mají v sobě obrovské předpoklady být nebezpeční, ale ještě se s tou rychlostí srovnávají a trvá jim, než začnou být produktivní,“ popsal zlepšení Nigerijce kouč po posledním kole.
Nejproduktivnější hráči Mladé Boleslavi:
|Hráč
|Zápasy
|Góly
|xG
|Asist.
|Body
|Jiří Klíma
|5
|3
|2,80
|1
|4
|Martin Šubert
|5
|3
|0,87
|1
|4
|John Solomon
|5
|2
|1,15
|2
|4
Faktor štěstí
„Byl to spíš remízový zápas. Možná jsme měli větší kvalitu v pokutovém území, ale také jsme měli štěstí,“ zmínil trenér po poslední výhře 2:1 nad Slováckem. Měl pravdu. A možná je právě faktor náhody největším rozdílem oproti předchozímu ročníku.
Vyrovnané zápasy Boleslav dřív často těsně ztrácela nebo remizovala, nyní se ovšem pověstná klika obrací na její stranu. Podle dat společnosti Wyscout by měla mít o 4,2 bodu méně. Kromě výborné koncovky má štěstí i na nepřesnost soupeřů na druhé straně.
Defenziva Středočechů povolila protivníkům šance s celkovou hodnotou 9,3 očekávaného gólu, což je třetí nejhorší počin napříč ligou. Jenže modrobílí inkasovali pouze šestkrát a rázem jsou v tabulce nejlepších obran na sedmé příčce.
Mladá Boleslav v sezoně 2026/27 v lize:
|Statistika
|Počet
|Pořadí v lize
|Body
|11
|=1.
|Očekávané body (xP)
|6,8
|=5.
|Góly
|11
|3.
|Očekávané góly (xG)
|9,0
|4.
|Inkasované góly
|6
|=7.
|Očekávané inkasované góly
|9,3
|14.
|Doteky ve vápně soupeře
|88
|5.
|Střely
|59
|6.
|Střely proti
|66
|12.
|Zdroj: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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