Obávaný lovec, alfa, boss, takový byl Šádek. Ztrácí teď ale ve Strnadově režimu pozici?
„Adolf Šádek byl v Plzni i napříč ligou obávaná alfa s instinktem lovce. Kauza Hyský ale ukázala, že v Plzni ztratil výlučnou rozhodovací pozici,“ zazní v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby. „Kdyby to bylo jako dřív, tak Martin Hyský ani nezačne sezonu ve Viktorii. Šádek si v režimu majitele Strnada musí začít zvykat na oponenturu,“ říká například redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špyrňar.
Dlouhé roky byl bafuňářským esem ligy. Vyfoukl ostatním klubům hráče jako Durosinmi, Memič nebo Spáčil, nerozpakoval se „ukončit“ trenéry, když cítil, že situace přestává být pro Viktorii přínosná. „Teď ale viditelně ztratil pozici,“ míní redaktor Jiří Fejgl.
„Hyského by jednoznačně vyhodil už po sezoně. Pokud budou tyhle situace přibývat, tak nevím, jak dlouho ho to bude bavit, protože on potřebuje být big boss,“ dodává a přirovnává „novou“ Plzeň pod Michalem Strnadem ke korporátu: „A Šádek prostě do korporátu nepatří,“ kroutí hlavou Fejgl.
Jaký podíl viny ale nese sám Šádek na faktu, že skoro rok od vstupu bohatého majitele Plzeň nestáhla náskok pražských „S“ a propast je teď naopak hlubší? „Dál má v klubu důležité slovo, vždyť několik let byl nejlepším manažerem v lize. Teď? Teď si nejsem jistý,“ říká Špryňar.
Bonusová část pondělní Ligy naruby nabídla i další témata:
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Bonusovou část Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v nové iSport TV.