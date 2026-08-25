Spor o N´Guessana, Šádek ztrácí pozici. Co Karabec a Šustrovy výroky o fanoušcích?
„Adolf Šádek byl v Plzni i napříč ligou obávaná alfa s instinktem lovce. Kauza Hyský ale ukázala, že v Plzni ztratil výlučnou rozhodovací pozici,“ zazní v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby. Zůstane Adam Karabec kapitánem Sparty po odchodu Asgera Sörensena a je to dobrá volba?
- Jací jsou nejrychlejší ČEŠTÍ stopeři v lize a jak je to s Červenkou ve Zlíně a Trousilem v Pardubicích?
- Co říká tým Ligy naruby na kontroverzní výroky kouče Dukly Pavla Šustra proti vlastním fanouškům?
- A měl Ange N´Guessan vidět červenou kartu za faul na Václava Pilaře v malém derby?
Bonusovou část Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|77%
|0%
100%
Sparta Praha
|12%
|0%
89%
10%
Viktoria Plzeň
|5%
|0%
77%
19%
Slovan Liberec
|2%
|0%
67%
27%
Jablonec
|2%
|0%
59%
31%
10%
Hradec Králové
|1%
|0%
51%
35%
14%
Sigma Olomouc
|1%
|0%
41%
40%
19%
Baník Ostrava
|0%
|1%
33%
40%
27%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
29%
42%
29%
Bohemians 1905
|0%
|2%
20%
40%
40%
Teplice
|0%
|2%
19%
41%
39%
Zbrojovka Brno
|0%
|8%
27%
66%
Pardubice
|0%
|16%
16%
81%
Slovácko
|0%
|18%
12%
86%
Zlín
|0%
|23%
11%
88%
Artis Brno
|0%
|28%
8%
91%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu