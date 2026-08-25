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Spor o N´Guessana, Šádek ztrácí pozici. Co Karabec a Šustrovy výroky o fanoušcích?

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Bonus: Spor o N´Guessana, Šádek ztrácí pozici. Co Karabec a Šustrovy výroky o fanoušcích? • Zdroj: iSport.cz
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Chance Liga
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„Adolf Šádek byl v Plzni i napříč ligou obávaná alfa s instinktem lovce. Kauza Hyský ale ukázala, že v Plzni ztratil výlučnou rozhodovací pozici,“ zazní v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby. Zůstane Adam Karabec kapitánem Sparty po odchodu Asgera Sörensena a je to dobrá volba?

  • Jací jsou nejrychlejší ČEŠTÍ stopeři v lize a jak je to s Červenkou ve Zlíně a Trousilem v Pardubicích?
  • Co říká tým Ligy naruby na kontroverzní výroky kouče Dukly Pavla Šustra proti vlastním fanouškům?
  • A měl Ange N´Guessan vidět červenou kartu za faul na Václava Pilaře v malém derby?

Bonusovou část Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
77%0%
Sparta Praha
12%0%
Viktoria Plzeň
5%0%
Slovan Liberec
2%0%
Jablonec
2%0%
Hradec Králové
1%0%
Sigma Olomouc
1%0%
Baník Ostrava
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Teplice
0%2%
Zbrojovka Brno
0%8%
Pardubice
0%16%
Slovácko
0%18%
Zlín
0%23%
Artis Brno
0%28%
Predikce aktualizována: 25. 8. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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