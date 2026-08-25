První derby od skandálu v Edenu: Sparta investovala 700 tisíc, spolupráce s policií
Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Letenští o tom informovali na svém webu. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slávistických fanoušků.
„Přípravy na derby jsou v mnoha aspektech složitější než organizace domácích zápasů v UEFA soutěžích. Jsme rádi, že můžeme vycházet z dlouhodobě kvalitně nastavených vztahů s policií a dalšími klíčovými partnery,“ uvedl generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.
Květnové derby v rámci druhého kola nadstavbové části skončilo v Edenu skandálem. Stovky slávistických fanoušků především ze severní tribuny, kde sídlí „kotel“, v nastavení vtrhly na trávník a někteří chuligáni dokonce napadli několik sparťanských hráčů.
Derby zůstalo za stavu 3:2 pro celek z Edenu nedohráno a disciplinární komise jej následně zkontumovala výsledkem 0:3 ve prospěch hostů. Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a čtyři soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků.
Nadcházející nedělní souboj rivalů bude vzhledem k předchozím událostem mimořádně sledovaný. Letenský klub společně s policií řeší už týdny dopředu možná bezpečnostní rizika, organizaci příchodu a odchodu diváků, pohyb jednotlivých rizikových skupin a také opatření, která mají případným problémům předcházet.
„Bezpečnost fotbalového utkání není jen věcí policie. Je to společný úkol všech, kteří se na jeho organizaci podílejí. Se Spartou jsme v pravidelném kontaktu a před derby společně vyhodnocujeme všechna možná rizika. Čím více informací máme k dispozici před utkáním, tím lépe můžeme naše opatření připravit a tím větší je šance, že případným problémům dokážeme předejít,“ uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček.
V sektoru pro hostující fanoušky bude necelá tisícovka slávistů. Příznivci červenobílých se jako tradičně před derby vypraví na Letnou společným pochodem. Fanoušky čekají bezpečnostní kontroly, v případě, že u nich bude nalezena pyrotechnika, jim bude zakázán vstup na stadion. Do hlediště diváci stejně tak nemohou vnášet nápoje, samolepky, plechovky či spreje. Pořadatelé nemusejí vpustit podnapilé příznivce.
Derby začne v neděli na Letné ve 20:00. Obhájce titulu Slavia vede po pěti kolech neúplnou tabulku, po dvou remízách po sobě ale drží před Spartou už jen dvoubodový náskok. Letenští by se tak v případě vítězství dostali před rivala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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