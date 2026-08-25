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První derby od skandálu v Edenu: Sparta investovala 700 tisíc, spolupráce s policií

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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Letenští o tom informovali na svém webu. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slávistických fanoušků.

„Přípravy na derby jsou v mnoha aspektech složitější než organizace domácích zápasů v UEFA soutěžích. Jsme rádi, že můžeme vycházet z dlouhodobě kvalitně nastavených vztahů s policií a dalšími klíčovými partnery,“ uvedl generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.

Květnové derby v rámci druhého kola nadstavbové části skončilo v Edenu skandálem. Stovky slávistických fanoušků především ze severní tribuny, kde sídlí „kotel“, v nastavení vtrhly na trávník a někteří chuligáni dokonce napadli několik sparťanských hráčů.

Derby zůstalo za stavu 3:2 pro celek z Edenu nedohráno a disciplinární komise jej následně zkontumovala výsledkem 0:3 ve prospěch hostů. Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a čtyři soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků.

Nadcházející nedělní souboj rivalů bude vzhledem k předchozím událostem mimořádně sledovaný. Letenský klub společně s policií řeší už týdny dopředu možná bezpečnostní rizika, organizaci příchodu a odchodu diváků, pohyb jednotlivých rizikových skupin a také opatření, která mají případným problémům předcházet.

„Bezpečnost fotbalového utkání není jen věcí policie. Je to společný úkol všech, kteří se na jeho organizaci podílejí. Se Spartou jsme v pravidelném kontaktu a před derby společně vyhodnocujeme všechna možná rizika. Čím více informací máme k dispozici před utkáním, tím lépe můžeme naše opatření připravit a tím větší je šance, že případným problémům dokážeme předejít,“ uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček.

V sektoru pro hostující fanoušky bude necelá tisícovka slávistů. Příznivci červenobílých se jako tradičně před derby vypraví na Letnou společným pochodem. Fanoušky čekají bezpečnostní kontroly, v případě, že u nich bude nalezena pyrotechnika, jim bude zakázán vstup na stadion. Do hlediště diváci stejně tak nemohou vnášet nápoje, samolepky, plechovky či spreje. Pořadatelé nemusejí vpustit podnapilé příznivce.

Derby začne v neděli na Letné ve 20:00. Obhájce titulu Slavia vede po pěti kolech neúplnou tabulku, po dvou remízách po sobě ale drží před Spartou už jen dvoubodový náskok. Letenští by se tak v případě vítězství dostali před rivala.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
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