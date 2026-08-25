Rekordní Labík, rozKvět Bohemians, Zbrojovka tuní obranu. Kdo další čeká v lize na přestup?
Artis Brno po postupu mezi prvoligovou smetánku sice body nesbírá, ale zato kupí další zajímavé posily. Albert Labík má být dokonce tou historicky nejdražší, další bude Karel Pojezný. Bude to po nepříliš povedeném debutu stačit? "Artis je křehký, ale hrozně mě zajímá. Nikdo v lize nehraje tímto stylem," říká v pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Bartoloměj Černík. Nelení ale ani Zbrojovka, která vyztužila zadní řady Jakubem Pokorným. "Nevyšlo mu nějaké zahraničí," popisuje okolnosti návratu Michal Kvasnica. Napříč ligou se ale dějí další zajímavé transfery - Saidou Alioum do Jablonce či Samuel Obinaya do zlepšujících se Bohemians.
Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni, Spartě ani Baníku. Mnohem více se řeší boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga.
- Který hráč Olomouce by byl pro prvoligisty terno?
- Jaký typ hráč hráče hledají Pardubice?
- Stojí Labík za necelé 2 miliony euro a co od něj čekat?
- Co pozice Stránského, Sychry, Havrana či Mikulenky?
Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18:00 na liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|77%
|0%
100%
Sparta Praha
|12%
|0%
89%
10%
Viktoria Plzeň
|5%
|0%
77%
19%
Slovan Liberec
|2%
|0%
67%
27%
Jablonec
|2%
|0%
59%
31%
10%
Hradec Králové
|1%
|0%
51%
35%
14%
Sigma Olomouc
|1%
|0%
41%
40%
19%
Baník Ostrava
|0%
|1%
33%
40%
27%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
29%
42%
29%
Bohemians 1905
|0%
|2%
20%
40%
40%
Teplice
|0%
|2%
19%
41%
39%
Zbrojovka Brno
|0%
|8%
27%
66%
Pardubice
|0%
|16%
16%
81%
Slovácko
|0%
|18%
12%
86%
Zlín
|0%
|23%
11%
88%
Artis Brno
|0%
|28%
8%
91%