Sparta oznámí nového kapitána, favorit je jasný. Většina adeptů totiž má nějaké ALE
Lukáš Haraslín si zvyká v poušti, Asger Sörensen odešel za krásnou nabídkou do domovské země. Páska je volná, na Letné si musí vybrat nového šéfa, který povede tým do nedělního derby se Slavií. Kapitán není ledajaká funkce, o muži vedoucím fotbalisty Spary to platí tuplovaně. Rudí slíbili, že novinu oznámí v tomto týdnu, mnohé indicie však favorizují odchovance, který po návratu ze světa nosí magické fotbalové číslo 10. Jací jsou další kandidáti a jejich přednosti?
Když v létě 2001 převzal Spartu Jaroslav Hřebík, vedl ji Jiří Novotný, klubová modla, už tehdy se třinácti zářezy rekordman v počtu ligových titulů. Kdo jiný by měl být kapitán? Lepší volba rozhodně nebyla, i když se mezi důležité škrábali Jiří Jarošík, Libor Sionko, Zdeněk Grygera, v záloze nastupoval Martin Hašek.
Tahle role totiž vyžaduje vážnost, respekt, je ostře sledovaná. „Kapitán Sparty je něco jako premiér českého fotbalu,“ vykládal kouč Hřebík. „Prezident je kapitán reprezentace,“ doplnil.
O pětadvacet let později se hledá nový předseda letenské vlády. Změna je nutná, zapříčinily ji odchody důležitých členů kádru. Stejně jako v minulém ročníku měl být bossem Lukáš Haraslín, přestoupil však do Saúdské Arábie, jeho první nástupce Asger Sörensen zase velmi rád vyslyšel povolávací rozkaz z FC Kodaň a po dvanácti a půl letech putování po Evropě se vrátil do Dánska.
Královské místo se uvolnilo.
Zaplní ho rozhodnutí, které mají na krku dva z nejdůležitějších. Verdikt o kapitánovi v posledních letech vyřknou kouč se sportovní ředitelem, aktuálně tedy Brian Priske s Tomášem Rosickým. „Dozvěděl jsem se to od trenéra a vedení, pak jsme šli do kabiny,“ popsal Haraslín chvíle z léta minulého roku.
Očekávaná volba
Nyní se chystá podobná inaugurace. Adeptů je několik, většina z nich však má nějaké to ale… Pavel Kadeřábek hraje velmi málo, nyní je až druhý pravý bek za Martinem Suchomelem, minutové vytížení nemá ani 28 procent. Adam Ševínský nedrží nejlepší formu, Patrik Vydra se zase bude muset dostat do fazony fyzické i herní po dlouhém zranění. Přitom tito dva stále ještě mladíci rozhodně mají náturu na to stát se lídrem. „Oba by jednou mohli být kapitáni Sparty,“ řekl už před dvěma lety Tomáš Sivok, manažer A týmu, jenž sám na rudý dres natahoval pásku.
Pokračujme. Jaroslav Zelený rozhodně nemá jisté místo v sestavě. Jakub Surovčík se sice profiluje jako osobnost, ale brankářský post je zaprvé v tomto směru ošemetný a zadruhé jeho výkony zatím rozhodně nejsou exkluzivní. Z cizinců by připadl v úvahu snad jedině Andrew Irving, inteligentní chlap se zvyšujícím se vlivem na hru, také on je však viditelně v závětří.
Volba se totiž zdá poměrně očekávaná, ostatně její výsledek naznačil už sobotní zápas na Artisu. Proti někdejší Líšni si roli vyzkoušel Adam Karabec, k výhře 4:0 přispěl gólem i sebejistým výkonem. Tak se nakonec prezentuje od začátku sezony.
Ve Spartě navíc už s pravděpodobností mířící k jistotě zůstane, nabídky ze zahraničí nejsou a nebyly na dostatečné finanční úrovni. Je to odchovanec, dvojnásobný mistr, jenže při dvou hostováních v Hamburku a Lyonu významně tělesně i lidsky vyspěl.
„Choval se tak, jak jsem očekával. Zvládnul to velmi dobře. Je lídrem, po návratu do Sparty ke všemu přistupuje skvěle. Vyspěl, pracuje, ukazuje to dennodenně na Strahově. Nakládá na sebe zodpovědnost sám, hodně se vyvinul v posledních letech. Bude jedním z kandidátů na roli kapitána Sparty po zbytek sezony,“ pronesl v Brně Priske.
„Jestli bych si věřil? Herně určitě. Kdyby mi to někdo řekl na začátku, tak bych asi nechtěl. Ale jak jsem poznal tým, jak to tady funguje a co mám kolem sebe za kluky, tak by to problém nebyl,“ přidal se v rozhovoru pro Oneplay sám Karabec.
Oba výroky naznačují mnohé. Bylo by překvapení, kdyby na plac před derby nepřišel v rudém dresu první záložník s číslem 10.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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