Kandidáti na kapitána Sparty: poctivec, další flegmatik nebo nastupující generace
Lukáš Haraslín je fuč, stejně tak Asger Sörensen. Proto šéfové Sparty hledají na konci srpna nového kapitána. Mimochodem, už třetí rok po sobě. Deník Sport a web iSport sestavily šestici možných adeptů a rozebraly jejich plusy a minusy. Do výběru se dostal jediný zahraniční hráč.
Adam Karabec
- Věk: 23
- Pozice: záložník
- Počet zápasů za Spartu: 148
- V týmu od: červenec 2026
- Vytíženost v této sezoně: 85 %
Před necelými dvěma měsíci, když se vrátil z hostování v Lyonu, neměl ve Spartě jistou budoucnost. Nebránil se odchodu do zahraničí, kdyby na něj přišla odpovídající finanční nabídka. Jenže v tento moment je téměř jisté, že nejméně půl roku ještě vydrží na Letné. Na startu sezony je nejlepším hráčem mužstva. Vyhovuje mu upravený systém, bere na sebe zodpovědnost, má na hřišti velkou roli. Kapitánem byl už v posledním ligovém kole proti Artisu (4:0).
Patrik Vydra
- Věk: 23
- Pozice: obránce/záložník
- Počet zápasů za Spartu: 72
- V týmu od: leden 2025
- Vytíženost v této sezoně: 2,4 %
Před dvěma lety, když mu bylo jednadvacet, ho manažer Tomáš Sivok označil za budoucího kapitána Sparty. Přitom sotva nastupoval. „Už teď je velká osobnost, vítězný typ. Takové kluky potřebujeme,“ řekl pro deník Sport a web iSport. Univerzální hráč (je schopný zahrát na pozici stopera i záložníka) se za poslední dva roky protlačil do sestavy, jenže od března se potýkal se zraněním. Dostat se do hry přes Romana Macka, Andrewa Irvinga či Karabce nebude snadné.
Adam Ševínský
- Věk: 22
- Pozice: obránce
- Počet zápasů za Spartu: 46
- V týmu od: leden 2025
- Vytíženost v této sezoně: 63,3 %
Z nastupující generace určitě jedna z nejvýraznějších postav. Traduje se, že je přirozený lídr. Nebojí se na hřišti projevit emoce, vypustit je ze sebe ven. Od návratu z hostování v Liberci udělal herní progres, jeho pozice v týmu zesílila. Důkazem je, že na startu ligy v Brně (1:3) dostal kapitánskou pásku od střídajícího Lukáše Haraslína. V Mladé Boleslavi (0:2) ji měl celý zápas. Pochybnosti vzbuzují dvě věci: nezkušenost a výkonnostní výkyvy v posledních týdnech.
Pavel Kadeřábek
- Věk: 34
- Pozice: obránce
- Počet zápasů za Spartu: 151
- V týmu od: červenec 2025
- Vytíženost v této sezoně: 27,7 %
Sparťanský odchovanec, velká osobnost ligy, poctivec a chytrý chlap. V kariéře posbíral víc než 250 startů v německé bundeslize, byl také v reprezentaci. Rozhodně patří na Letné do skupiny lídrů. Výrazný problém však je, že nemá jisté místo v základní sestavě. Na startu nové sezony naskočil pouze do dvou ze sedmi zápasů. Navíc ho v posledních měsících opakovaně provázejí zdravotní problémy.
Jaroslav Zelený
- Věk: 34
- Pozice: obránce
- Počet zápasů za Spartu: 162
- V týmu od: červenec 2022
- Vytíženost v této sezoně: 49,8 %
V minulosti získal dva mistrovské tituly se Slavií, ale už dlouho je sparťanem. V letenském klubu působí nepřetržitě čtyři roky. Má obrovské zkušenosti, je výkonnostně konzistentní a velmi inteligentní. Jenže současně hodně tichý, povahově flegmatik (podobně jako Filip Panák). I když už odehrál zápasy s kapitánskou páskou na ruce, do role lídra tolik nepasuje. Určitě ne výrazného, hlasitého a emotivního.
Jakub Surovčík
- Věk: 24
- Pozice: brankář
- Počet zápasů za Spartu: 30
- V týmu od: červenec 2023
- Vytíženost v této sezoně: 100 %
Nemá ještě moc zkušeností. Jedničkou se stal teprve před půl rokem a odchytal třicet zápasů. Přesto gólman se slávistickou minulostí nejméně dvakrát výrazně vystoupil i mimo hřiště. Poprvé v březnu v Alkmaaru (1:2), když velmi kriticky zhodnotil výkony týmu. Opřel se také do přístupu některých spoluhráčů. Podruhé před týdnem a půl po zápase s Teplicemi (4:1) se před kotlem fanoušků postavil za Matěje Juráska. Vzal si mikrofon, mluvil přesvědčivě. Působil jako osobnost kabiny.