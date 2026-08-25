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Jednání ve Sněmovně o fanoušcích. Použití pyrotechniky může být trestným činem, řekl ministr

Tomáš Bárta, Ondřej Kasík, Jaroslav Tvrdík, Patrik Nacher, Boris Šťastný, pracovní skupina Bezpečí na stadionech
Tomáš Bárta, Ondřej Kasík, Jaroslav Tvrdík, Patrik Nacher, Boris Šťastný, pracovní skupina Bezpečí na stadionechZdroj: ČTK
Tohle byl spouštěč průšvihu: 9. května 2026 Stadion Eden, derby Slavia – Sparta
Tomáš Bárta, Ondřej Kasík, Jaroslav Tvrdík, Patrik Nacher, Boris Šťastný, pracovní skupina Bezpečí na stadionech
Řada "fanoušků" se po hřišti pohybovala v kuklách.
Pořádek museli zjednat těžkooděnci.
Tohle byl spouštěč průšvihu: 9. května 2026 Stadion Eden, derby Slavia – Sparta
Tohle byl spouštěč průšvihu: 9. května 2026 Stadion Eden, derby Slavia – Sparta
Tohle byl spouštěč průšvihu: 9. května 2026 Stadion Eden, derby Slavia – Sparta
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Po dnešním jednání pracovní skupiny Bezpečí na stadionech v Poslanecké sněmovně to novinářům řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Podnět podle něj vzešel z fotbalového prostředí. Návrh, jehož součástí má být i povinnost pro Národní sportovní agenturu zřídit bezpečný digitální registr osob vyloučených z fotbalových utkání, by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září.

„Výsledek je takový, že máme dnes už na 95 procent hotový legislativní návrh změny zákona o podpoře sportu směrem k chytrým stadionům - to znamená rozpoznávání obličejů. Řešíme na základě posledních připomínek Úřadu pro ochranu osobních údajů některé další změny tak, aby byly osobní údaje opravdu velmi přísně chráněny,“ řekl Šťastný.

„Druhou věcí, která je poměrně zásadní - shodli jsme se na tom, že půjdeme cestou zpřísnění postihů za pyrotechniku a zahalování obličejů. Přímo zástupci fotbalového prostředí požádali zákonodárce, aby z přestupku byl trestný čin,“ uvedl ministr.

„Podle současných předpisů má pořadatelská služba u přestupku malé pravomoci, u trestného činu je součinnost s policií jednodušší,“ vysvětlil Šťastný. Nechtěl konkretizovat, jaké tresty by mohly pachatelům hrozit, dokáže si však představit, že u méně závažných činů by mohlo jít o finanční postih.

Má vzniknout digitální registr

Konkrétní návrh by měla zhruba do týdne připravit ministerstva spravedlnosti a vnitra. V platnost by mohl vstoupit před začátkem podzimní sezony fotbalové ligy v příštím roce, zatím ale podle ministra není jisté, zda stihne legislativním procesem projít. Na zákonu je ale podle Šťastného široká shoda s fotbalovým prostředím a věří, že i v rámci politické reprezentace.

Návrh má kromě zpřísnění trestů zavést i digitální registr. Ten má být anonymním způsobem k dispozici jednotlivým pořadatelům, tak aby před utkáním bylo pomocí inteligentních informačních technologií možné porovnat vstupujícího diváka s obrazovou databází vyloučených osob. Dotyčného by pak klub nevpustil na stadion, osobní údaje ostatních by byly automaticky smazány. Podle Šťastného by měly být do návrhu vložena ustanovení tak, aby bylo možné například v oprávněných případech požádat o výmaz z registru.

Ustavení pracovní skupiny bylo reakcí na výtržnosti fanoušků během květnového derby mezi Slavií a Spartou v Edenu. Zápas zůstal za stavu 3:2 pro domácí celek nedohrán a disciplinární komise jej následně zkontumovala 0:3 ve prospěch hostů. Slavia dostala pokutu deset milionů korun a čtyři soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
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