Pojezný v Artisu: Můžu se zase nadechnout, ulevil si stoper. V Baníku ztratil místo
Nejdřív Albert Labík, nyní Karel Pojezný. Artis láduje kádr zajímavými posilami, aby zastavil pád tabulkou a co nejdříve zapsal historicky první vítězství v nejvyšší soutěži. Z Ostravy přichází na hostování levonohý stoper, o něhož byl zájem i u konkurence. Nakonec došlo k dohodě o ročním hostování s opcí. „Mám radost, že se to podařilo tak rychle vyřešit,“ uvedl Pojezný.
V Baníku to měl Karel Pojezný pod trenérem Romanem Skuhravým těžké. Nový kouč ho na začátku podzimu neviděl v základní sestavě, proto se rodák z Jihlavy začal se svým agentem poohlížet po jiné štaci. Vybral si nováčka z Brna, který zase nutně potřeboval posílit prostupnou defenzivu. Všechno do sebe zaklaplo.
Čtyřiadvacetiletý levák už by mohl nastoupit ve středu v MOL CUPU na hřišti Uherského Brodu. V Baníku působil od roku 2022, v lize naskočil (včetně půlročního hostování v Pardubicích) do 122 zápasů a vstřelil tři branky. V tomto ročníku ovšem nedostal od trenéra áčka ani minutku, jen dvakrát nastoupil za druholigové béčko. „Během přípravy si řekl o místo velmi nahlas odchovanec Jiří Míček. Dostal šanci v lize a využil ji. V této chvíli je pro trenéra na tomto postu variantou pro základní sestavu právě on,“ vysvětlil na klubovém webu Michal Kordula, sportovní manažer.
Pojezného těší, že se kluby dohodly. „Můžu se zase nadechnout,“ ulevil si stoper. „Asi už jsem po necelých pěti letech taky potřeboval určitou změnu. Takže se opravdu moc těším na novou etapu,“ ujistil.
V týmu nováčka by měl vytlačit ze sestavy Dominika Plechatého či Davida Šimka. Kvůli vysedávání na lavičce ho Artis nebere. „Je to šikovný levák s výbornou rozehrávkou, rychlostně vybavený. A už taky dostatečně zkušený, vždyť poslední tři roky de facto neopustil trávník,“ poznamenal trenér Roman Nádvorník, jenž by ještě uvítal v kádru gólového útočníka. Vedení na jeho příchodu pracuje. „Mysleli jsme si, že už ho hledat nebudeme,“ zmínil výkonný ředitel Petr Kuba.
Narážel na ukončení kontraktu se zlobivým Francouzem Jeanem-Davidem Beauguelem, na něhož nebylo po zdravotní stránce spolehnutí. Na hrotu je na podzim jednička exopavský Latyr Ndiaye, jenže ten zatím neskóroval a není pro bránu protivníků příliš nebezpečný. Zvlášť při absenci Quadriho Adedirana, který už by v sobotu v Pardubicích mohl aspoň na část utkání naskočit, je ofenziva neproduktivní.
Posilu do zadních řad záhy oficiálně oznámí také rivalská Zbrojovka, která podepsala smlouvu s Jakubem Pokorným (29), který byl po odchodu z řecké Kisifie volným hráčem.