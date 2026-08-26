Liga očima fanoušků: Odvolání Hyského? Bylo na čase. Provod působí těžkopádně a derby čeká
Další kolo fotbalové Chance Ligy je minulostí. Bod v Edenu má pro Bohemians velkou cenu, předváděné výkony Baníku jsou zklamáním a konec Hyského? Bylo na čase. Artis pro Spartu nebyl soupeř a proč Lukáš Provod na hřišti působí tak těžkopádně? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.
Bohemians Praha 1905
Týden zpátky jsem se zde obával, co s námi provedou rozjeté sešívky. Realita? Téměř nic. Bohemka nastoupila výborně takticky připravena! Ano, někdo bude namítat, že Slavia měla šance, ale ty se rodily výhradně po individuálních selháních – od hráčů, jimiž z kraje sezony lepíme střed obrany. Už od ledna, kdy byl jasný odchod kapitána Hůlky, tlačí fanoušci – a věřím, že i trenér – na vedení, aby přivedlo pravonohého stopera. Neděje se nic! Přišel Heidenreich, ovšem u něj jasně víme, že nemůže hrát devadesát minut. Velká škoda, protože fotbalista nepochybně je. Koneckonců vyrovnávací branka na 2:2 nese jednoznačně jeho podpis, skvělé čtení hry. Utkání a Bohemce obzvlášť velmi prospělo, že sudí Černý připustil tvrdší hru. I když Vašek Pilař s deseti stehy nejspíš nebude souhlasit. N’Guessan viděl za kop do hlavy žlutou. Pocitově říkám, že měl být vyloučen. Dle pravidel a s odeznívajícím časem jsem asi se žlutou v míru. Kdyby platila N´Guessanova branka, kousal bych to jistě mnohem hůř. Bod má velkou cenu a to hlavně tu mentální. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Baník Ostrava
Baník měl v lize volný víkend kvůli Jablonci v pohárech. Pořád mě bolí předchozí dva roky, kdy jsme o postup do skupiny evropského poháru bojovali marně, ať už to byly penalty proti Kodani, nebo nevydařený dvojzápas s Celje. V nynější sezoně to zatím vypadá, že blíže máme k boji o záchranu než k boji o Evropu. Šest bodů určitě není špatných, ale předvedené výkony jsou pro mě zklamáním. A nejde jen o hru samotnou, ale také třeba o větší zapojení mladých pušek. Větší minutáž zatím dostává jen Jirka Míček. Pokud bych měl chválit, tak zrovna Jirka to zatím zvládá velmi dobře. Dále pak Bewene, po zranění vypadá dobře i Michal Kohút, dobré momenty měl Filip Kubala. Záhadou pro mě je, proč nehraje více Artur Musák: vždy, když nastoupil, předváděl dobré výkony. David Buchta nedostal ani minutu, přitom pokud měl důvěru trenéra, svou kvalitu prokazoval… V sobotu nás čeká Sigma i s trenérem Hapalem. Po bramboračce s Artisem snad uvidíme i fotbal. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
Viktoria Plzeň
My, co léta chodíme na tribunu za bránou, jsme se shodli, že s odvoláním trenéra bylo na čase. Je to v podstatě rok, co do Plzně přišel, přivedl si svoje hráče. Hyský se měl navíc před startem letní přípravy zachovat špatně vůči jednomu člověku z realizáku, což byl nepříjemný škraloup. Tím dostal další nepěknou nálepku. Byť by mu někdo ještě chtěl dát šanci a hájit jeho koncept, trenér si v klubu nesedl lidsky. Pak co s tím? Objektivně tým hrál rok špatně a ne všichni v kabině si pod ním rozuměli. Naopak s Kováčem si kluci sednou a začnou vzájemně komunikovat. Tímhle by to mohlo fungovat. Musím ale přiznat, že je to pro mě spíš průměrný český trenér, zatím bez jakýchkoli výrazných výsledků. Z Liberce ho vyhodili, jeho nástupce Fodrek předvádí se Slovanem rozhodně lepší hru. Jsem moc zvědavý, jakým způsobem bude Kováč s týmem v Plzni pracovat. Zda dokáže oživit naši katastrofální obranu, spolu se stmelením kabiny bude přesně tohle v prvních týdnech klíčové. Odveta s Červenou hvězdou poslouží jako skutečná zkouška ohněm. Budu spokojený s jakoukoli výhrou, postup je pro nás už pouze teoretický.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Sparta Praha
Lepší výsledek než předvedená hra. Větu jsem sprostě ukradl Matějovi Rynešovi, autorovi druhého gólu. Sebekritika není v českých fotbalových luzích a hájích běžná. Má pravdu ten chlapec, Artis nebyl soupeřem, natož takovým, aby prověřil naši formu. Vidno, že Brunes se stále hledá, devítka je v našem týmu zakletá. Škoda, protože po odchodu pěti hráčů základní sestavy si hráči na sebe teprve zvykají – a velké derby čeká! Guddal je zajímavý snahou o vyvezení míče a kolmými, většinou úspěšnými přihrávkami. Musíme být ve střehu, přestože hlavní soupeři o čelo tabulky jsou ve srabu nebo mimo vysoký standard. Ale jak známo, v derby favorit nevyhrává, nechtějme jím být. Kromě pozitivního vyjádření Tomáše Řepky k Juráskovi, s nímž plně souhlasím, potěšila výpomoc Bohemky a viditelné zmatky ve hře příštího soupeře. I on tápe při hledání optimální sestavy, kterou mění jako špinavé ponožky. Asgerovi poděkování a přání dalších úspěchů v Kodani. K našemu brankáři zase výtka: Trénuj, hochu, vybíhání na centrované míče, bude jich tam lítat spousta.
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
Slavia Praha
Dobře promazaná mašina z úvodu sezony se trochu zadrhla a Slavia připisuje druhou ztrátu v řadě. Vzhledem k počtu šancí si myslím, že zápas jako ten s Bohemkou by sešívaní vyhráli v devíti z deseti případů, i tak byla ale v jejich výkonu řada varovných signálů. Kromě nemohoucnosti v zakončení je pro mě tím hlavním forma Lukáše Provoda. Jak se mohlo stát, že nezpochybnitelně nejlepší hráč minulého ročníku na hřišti působí tak těžkopádně, odskakují mu míče a zpomaluje hru týmu? Dobrou zprávou je, že sám Lukáš si to dobře uvědomuje a v rozhovorech po zápase otevřeně přiznával, že to od něj zatím není ono. Vedlejším efektem dvojitého zaváhání posledních kol nejspíš bude, že trenéři do derby vsadí na jistotu a postaví osvědčenou českou sestavu s Tomášem Chorým. Ta sice občas předváděla fotbal, ze kterého mnohé fanoušky bolely oči, ale nedá se popřít, že měla výsledky. Derby může určit ráz celé sezony. Já se jako vždy moc těším. Žádný zápas není víc.
P.S.: Osky, díky za všechno!
Alois Veliký. 34 let, editor
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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