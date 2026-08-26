Sparta má další posilu! Pravý bek prošel i Liverpoolem, ptal se Krejčího: O důvod víc sem jít
Letní posila číslo jedenáct. Fotbalová Sparta rozšířila konkurenci na pozici pravého obránce, v úterý pozdě večer oznámila příchod Ki-Jana Hoevera z anglického Wolverhamptonu. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec podepsal na Letné víceletou smlouvu, v minulosti působil také v Liverpoolu, zahrál si i Premier League.
„Na pravou stranu nám přináší rychlost, sílu, technickou kvalitu a odvahu hrát dopředu. Zároveň je ze svých předchozích angažmá zvyklý na fyzický způsob hry a nebojí se soubojů. Věříme, že u nás ukáže svůj velký potenciál a pomůže týmu vítězit,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Po Loicu Mbe Sohovi, odchovanci Paris Saint-Germain, jde o dalšího nováčka ve Spartě se zajímavým životopisem. Hoever vyrůstal v akademii Ajaxu Amsterdam, v šestnácti letech přestoupil do Liverpoolu, kde vydržel víc než dva roky.
„Díky klidným a sebejistým výkonům, převážně na pravém kraji obrany, rychle stoupal jednotlivými kategoriemi akademie,“ píše se dodnes na webu anglického klubu.
Těsně před sedmnáctými narozeninami debutoval v áčku pod trenérem Jürgenem Kloppem. V zápase FA Cupu proti Wolverhamptonu (1:2) nastoupil do hry už v šesté minutě místo zraněného stopera Dejana Lovrena. Celkem si za Liverpool připsal čtyři starty a vstřelil jeden gól (v anglickém poháru).
„Jsem silný na míči, to je moje přednost. Zároveň jsem atletický a silový hráč. Rád podporuju útok a pomáhám týmu vytvářet šance, ale současně chci být pevný i v defenzivě,“ představil se Hoever v prvním rozhovoru pro sparťanskou televizi.
V září 2020 zamířil do Wolverhamptonu za přestupovou částku údajně ve výši 9,8 milionu eur (v přepočtu necelých 240 milionů korun). V minulé sezoně si zahrál i s bývalým sparťanským kapitánem Ladislavem Krejčím. „Ptal jsem se ho, co si o Spartě myslí, jak se tady cítil. Mluvil velmi pozitivně, řekl mi, co můžu očekávat. Moc se mi líbilo, jak mi to všechno popsal. Byl to o důvod víc sem jít,“ líčil Hoever.
V kádru „Vlků“ se ale nikdy víc neprosadil. Naposledy loni na podzim stačil naskočit do osmi prvoligových utkání. V posledních čtyřech letech čtyřikrát hostoval. Postupně v PSV Eindhoven, Stoke City, AJ Auxerre a jarní část minulé sezony strávil v Sheffieldu United. Přesto nastřádal v kariéře 28 zápasů v anglické Premier League (všechno za Wolverhampton) a 30 startů v Ligue 1.
Poslední soutěžní utkání odehrál na začátku května, do přípravy s týmem se nezapojil, protože dostal svolení hledat si nové angažmá. Platný kontrakt měl pouze do konce příštího června.
„V takovém případě se musíte pokusit najít řešení, které bude vyhovovat všem stranám, což se podařilo. Ki byl vždy velký profesionál, takže z něj máme radost a přejeme mu jen to nejlepší,“ řekl Matt Jackson, technický ředitel Wolverhamptonu, pro klubový web.
„Měl tady spoustu příležitostí, ale nikdy nedokázal přesvědčit žádného z trenérů. Když nemáte pravidelnou herní praxi a nejste v rytmu, je to těžké. Vrátíte se z hostování a nejste úplně součástí týmu, takže tím trpíte. Ki má talent, a tak věříme, že po přesunu do Prahy se svou mladou rodinou se může usadit a ve stabilním prostředí bude lepším hráčem,“ pokračoval.
Hoever dorazil do Sparty jako konkurence pro Martina Suchomela a Pavla Kadeřábka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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