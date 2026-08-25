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Sparta před půlnocí představila další posilu! Pravý bek prošel Ajaxem či Liverpoolem

Ki-Jana Hoever posílil Spartu
Ki-Jana Hoever posílil SpartuZdroj: AC Sparta Praha
Ki-Jana Hoever prošel Liverpoolem
Ki-Jana Hoever působil ve Wolves
Ki-Jana Hoever v dresu Sheffieldu United
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Letní posila číslo jedenáct. Fotbalová Sparta rozšířila konkurenci na pozici pravého obránce, v úterý pozdě večer oznámila příchod Ki-Jana Hoevera z anglického Wolverhamptonu. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec podepsal na Letné víceletou smlouvu, v minulosti působil také v Liverpoolu, zahrál si i Premier League.

„Na pravou stranu nám přináší rychlost, sílu, technickou kvalitu a odvahu hrát dopředu. Zároveň je ze svých předchozích angažmá zvyklý na fyzický způsob hry a nebojí se soubojů. Věříme, že u nás ukáže svůj velký potenciál a pomůže týmu vítězit,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Po Loicu Mbe Sohovi, odchovanci Paris Saint-Germain, jde o dalšího nováčka ve Spartě se zajímavým životopisem. Hoever vyrůstal v akademii Ajaxu Amsterdam, v šestnácti letech přestoupil do Liverpoolu, kde vydržel víc než dva roky.

„Díky klidným a sebejistým výkonům, převážně na pravém kraji obrany, rychle stoupal jednotlivými kategoriemi akademie,“ píše se dodnes na webu anglického klubu.

Těsně před sedmnáctými narozeninami debutoval v áčku pod trenérem Jürgenem Kloppem. V zápase FA Cupu proti Wolverhamptonu (1:2) nastoupil do hry už v šesté minutě místo zraněného stopera Dejana Lovrena. Celkem si za Liverpool připsal čtyři starty a vstřelil jeden gól (v anglickém poháru).

V září 2020 zamířil do Wolverhamptonu za přestupovou částku údajně ve výši 9,8 milionu eur (v přepočtu necelých 240 milionů korun). V klubu, ve kterém se potkal i s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím, se ale víc neprosadil.

V posledních čtyřech letech čtyřikrát hostoval. Postupně v PSV Eindhoven, Stoke City, AJ Auxerre a jarní část minulé sezony strávil v Sheffieldu United. Přesto nastřádal v kariéře 28 zápasů v anglické Premier League (všechno za Wolverhampton) a 30 startů v Ligue 1.

Poslední soutěžní utkání odehrál na začátku května, do přípravy s týmem se nezapojil, protože měl svolení hledat si nové angažmá. Do Sparty přichází jako konkurence pro Martina Suchomela a Pavla Kadeřábka.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
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