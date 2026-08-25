Sparta před půlnocí představila další posilu! Pravý bek prošel Ajaxem či Liverpoolem
Letní posila číslo jedenáct. Fotbalová Sparta rozšířila konkurenci na pozici pravého obránce, v úterý pozdě večer oznámila příchod Ki-Jana Hoevera z anglického Wolverhamptonu. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec podepsal na Letné víceletou smlouvu, v minulosti působil také v Liverpoolu, zahrál si i Premier League.
„Na pravou stranu nám přináší rychlost, sílu, technickou kvalitu a odvahu hrát dopředu. Zároveň je ze svých předchozích angažmá zvyklý na fyzický způsob hry a nebojí se soubojů. Věříme, že u nás ukáže svůj velký potenciál a pomůže týmu vítězit,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Po Loicu Mbe Sohovi, odchovanci Paris Saint-Germain, jde o dalšího nováčka ve Spartě se zajímavým životopisem. Hoever vyrůstal v akademii Ajaxu Amsterdam, v šestnácti letech přestoupil do Liverpoolu, kde vydržel víc než dva roky.
„Díky klidným a sebejistým výkonům, převážně na pravém kraji obrany, rychle stoupal jednotlivými kategoriemi akademie,“ píše se dodnes na webu anglického klubu.
Těsně před sedmnáctými narozeninami debutoval v áčku pod trenérem Jürgenem Kloppem. V zápase FA Cupu proti Wolverhamptonu (1:2) nastoupil do hry už v šesté minutě místo zraněného stopera Dejana Lovrena. Celkem si za Liverpool připsal čtyři starty a vstřelil jeden gól (v anglickém poháru).
V září 2020 zamířil do Wolverhamptonu za přestupovou částku údajně ve výši 9,8 milionu eur (v přepočtu necelých 240 milionů korun). V klubu, ve kterém se potkal i s českým reprezentantem Ladislavem Krejčím, se ale víc neprosadil.
V posledních čtyřech letech čtyřikrát hostoval. Postupně v PSV Eindhoven, Stoke City, AJ Auxerre a jarní část minulé sezony strávil v Sheffieldu United. Přesto nastřádal v kariéře 28 zápasů v anglické Premier League (všechno za Wolverhampton) a 30 startů v Ligue 1.
Poslední soutěžní utkání odehrál na začátku května, do přípravy s týmem se nezapojil, protože měl svolení hledat si nové angažmá. Do Sparty přichází jako konkurence pro Martina Suchomela a Pavla Kadeřábka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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