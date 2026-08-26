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Dohra krvavého zákroku z Edenu. Pilař na síti ukázal zprávu od N'Guessana

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Fauly N’Guessana a Smrže v zápase Slavia - Bohemians • Zdroj: iSport.cz
Zákrok Angeho N&#39;Guessana na Václava Pilaře
Zákrok Angeho N&#39;Guessana na Václava Pilaře
Zákrok Angeho N&#39;Guessana na Václava Pilaře
N´Guessan po zákroku na Václava Pilaře dostal jen žlutou kartu
N´Guessan po zákroku na Pilaře dostal jen žlutou
N´Guessan po zákroku na Pilaře dostal jen žlutou
N´Guessan po zákroku na Pilaře dostal jen žlutou
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Chance Liga
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Střet ze sobotního ligového derby mezi fotbalisty Slavie a Bohemians (2:2) přinesl krvavé zranění i bouřlivé debaty o červené kartě. Václav Pilař si ze souboje s obráncem Angem N'Guessanem odnesl deset stehů na hlavě. Stoper Slavie mu po zápase poslal osobní omluvu a zkušený záložník „Klokanů“ ji přijal.

Byl to jeden z nejdiskutovanějších momentů 5. kola Chance Ligy. V souboji mezi Slavií a Bohemians trefil domácí Ange N'Guessan kopačkou do hlavy hostujícího Václava Pilaře, který vzápětí musel kvůli krvavému šrámu střídat. Podle názorů mnoha expertů i fanoušků se mělo červenat.

Krátce po utkání přidali „Klokani“ na sociální sítě fotku zkušeného záložníka, jehož hlavu nově zdobilo deset stehů. Sám Pilař se pak vyjádřil na svém Instagramu. „Daň za fotbalovou vášeň. Pár stehů na hlavě, ale hlava drží a jede se dál! ​Velkej respekt pro Angeho za zprávu a omluvu. Úplně v pohodě, k fotbalu takové souboje občas patří a oba víme, že v tom nebyl žádný špatný úmysl. Respekt na hřišti i mimo něj je základ. Brzy jsem zpátky.“

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Mistři ligy

Krásné gesto hráče Slavie. Pilař omluvu přijal a jede se dál.
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A přidal i omluvu, kterou mu stoper Slavie napsal. „Ahoj kamaráde, omlouvám se. Doufám, že se ti daří dobře,“ napsal mu po utkání francouzský obránce.

„Ahoj Ange, díky za zprávu a omluvu, moc si toho cením. Neměj žádné starosti, to je fotbal a takové věci se stávají. Vím, že jsi neměl špatný úmysl. Těším se na naše další setkání na hřišti, ať se ti daří,“ odepsal Pilař.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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