Dohra krvavého zákroku z Edenu. Pilař na síti ukázal zprávu od N'Guessana
Střet ze sobotního ligového derby mezi fotbalisty Slavie a Bohemians (2:2) přinesl krvavé zranění i bouřlivé debaty o červené kartě. Václav Pilař si ze souboje s obráncem Angem N'Guessanem odnesl deset stehů na hlavě. Stoper Slavie mu po zápase poslal osobní omluvu a zkušený záložník „Klokanů“ ji přijal.
Byl to jeden z nejdiskutovanějších momentů 5. kola Chance Ligy. V souboji mezi Slavií a Bohemians trefil domácí Ange N'Guessan kopačkou do hlavy hostujícího Václava Pilaře, který vzápětí musel kvůli krvavému šrámu střídat. Podle názorů mnoha expertů i fanoušků se mělo červenat.
Krátce po utkání přidali „Klokani“ na sociální sítě fotku zkušeného záložníka, jehož hlavu nově zdobilo deset stehů. Sám Pilař se pak vyjádřil na svém Instagramu. „Daň za fotbalovou vášeň. Pár stehů na hlavě, ale hlava drží a jede se dál! Velkej respekt pro Angeho za zprávu a omluvu. Úplně v pohodě, k fotbalu takové souboje občas patří a oba víme, že v tom nebyl žádný špatný úmysl. Respekt na hřišti i mimo něj je základ. Brzy jsem zpátky.“
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A přidal i omluvu, kterou mu stoper Slavie napsal. „Ahoj kamaráde, omlouvám se. Doufám, že se ti daří dobře,“ napsal mu po utkání francouzský obránce.
„Ahoj Ange, díky za zprávu a omluvu, moc si toho cením. Neměj žádné starosti, to je fotbal a takové věci se stávají. Vím, že jsi neměl špatný úmysl. Těším se na naše další setkání na hřišti, ať se ti daří,“ odepsal Pilař.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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