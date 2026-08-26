Nedělní derby „S“ bude řídit Machálek. V sezoně zatím pískal jenom jednou
V ligové sezoně odpískal v pěti kolech jediný zápas, přesto v tom šestém povede hráče do největšího zápasu. Jan Machálek bude řídit nedělní derby Sparty proti Slavii. Vůbec poprvé ve své kariéře.
Dá se říct, že předseda komise rozhodčích Carlos Gómez trochu překvapil. Nebo přinejmenším vykročil ze zavedených pořádků. Největší zápas podzimu svěřil rozhodčímu, který dosud pískal jenom jeden duel. Bývá zvykem, že takové utkání řídí vytíženější arbitr.
Čtyřicetiletý sudí v sezoně pískal divoké utkání třetího kola Teplice - Plzeň 5:5, v němž udělil jednu červenou kartu. Ve Zlaté píšťalce iSportu obdržel známku 7 s hodnocením výkonu velmi dobrý. Jediným dalším zapojením Machálka do Chance Ligy byla pozice čtvrtého rozhodčího v zápase druhého kola Pardubice - Jablonec.
Machálek působí v nejvyšší soutěži 13. sezonu. Jako hlavní odpískal 114 zápasů, nařídil 32 penalt (0,195 na utkání), vyloučil 26 hráčů (0,159) a ukázal 437 žlutých karet (2,7).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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