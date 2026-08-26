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Nedělní derby „S“ bude řídit Machálek. V sezoně zatím pískal jenom jednou

Derby bude řídit Jan Machálek
Derby bude řídit Jan MachálekZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Jan Machálek v rozmluvě s brankářem Trmalem v Mladé Boleslavi
Sudí Jan Machálek si musel v duelu Sparty se Zlínem nechat poradit od VARu
Sudí Machálek uklidňuje hráče Jablonce a plzeňského Jhona Mosqueru
Sudí Jan Machálek si musel v duelu Sparty se Zlínem nechat poradit od VARu
Sudí Jan Machálek zkoumá na videu faul Lukáše Skovajsy před udělením červené karty v remíze Budějovic se Slavií 2:2
Milan Baroš v diskuzi s hlavním rozhodčím Janem Machálkem
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Ondřej Škvor
Chance Liga
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V ligové sezoně odpískal v pěti kolech jediný zápas, přesto v tom šestém povede hráče do největšího zápasu. Jan Machálek bude řídit nedělní derby Sparty proti Slavii. Vůbec poprvé ve své kariéře.

Dá se říct, že předseda komise rozhodčích Carlos Gómez trochu překvapil. Nebo přinejmenším vykročil ze zavedených pořádků. Největší zápas podzimu svěřil rozhodčímu, který dosud pískal jenom jeden duel. Bývá zvykem, že takové utkání řídí vytíženější arbitr.

Čtyřicetiletý sudí v sezoně pískal divoké utkání třetího kola Teplice - Plzeň 5:5, v němž udělil jednu červenou kartu. Ve Zlaté píšťalce iSportu obdržel známku 7 s hodnocením výkonu velmi dobrý. Jediným dalším zapojením Machálka do Chance Ligy byla pozice čtvrtého rozhodčího v zápase druhého kola Pardubice - Jablonec.

Machálek působí v nejvyšší soutěži 13. sezonu. Jako hlavní odpískal 114 zápasů, nařídil 32 penalt (0,195 na utkání), vyloučil 26 hráčů (0,159) a ukázal 437 žlutých karet (2,7).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
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