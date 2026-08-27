Slavia utratila 650 milionů za posily: Proč z drahých nákupů funguje jen polský Souček
V létě dostalo sportovní vedení Slavie pochvalu. Na její poměry velmi brzo opouštělo krám s plnými taškami. Rychle si pořídilo osm posil, odhadem utratilo 650 milionů korun včetně megaobchodu s Libercem. Potlesk zněl ze všech stran. Jenže v prázdninových měsících ustal. Nové tváře (jejich přehled najdete ZDE>>>) mají vážné problémy s aklimatizací. Viditelnou silou je pouze Wiktor Nowak. Může se stát, že v nedělním derby se Spartou se z letních investic dostane jen na něj.
V červnu Slavia překročila pomyslnou bariéru. Na českém trhu učinila obchod dražší než pět milionů eur, což se do té doby považovalo za magickou hranici. Jen se čekalo, kdy a kdo ji zboří. Stalo se tak v rámci obchodu s Libercem, největšího v historii české nejvyšší soutěže.
Podle zákulisních informací uvolnil Pavel Tykač dvanáct milionů eur na pořízení Ange N´Guessana (7,5) a Toumaniho Diakitého (4,5). Po odehraných pěti kolech jsou však oba cizinci symbolem nevýraznosti nových posil.
„Je to takové věčné téma, které se vždycky řeší ve všech klubech. Hráči si na nové prostředí musejí zvyknout. Teď bylo vidět, že tam nebyla správná chemie,“ připustil Jindřich Trpišovský po remíze 2:2 s Bohemians.
Před lety dával novým hráčům na rozkoukání půl roku. Jenže od té doby se Slavia posunula. Výkon se požaduje okamžitě. Na žádné počáteční potíže se nebere velký ohled. Klub potřebuje výsledky, tituly, účasti v Lize mistrů. Každá ztráta je nepříjemná, komplikuje plnění cílů. Proto už neplatí dlouhá doba hájení.
„Ve Slavii to hráčům vždycky bude trvat, jste pod drobnohledem, je na vás velký tlak. Kluci to ale musí zvládnout,“ přikývl na dotaz Sportu slávistický trenér. „Jsou to profíci, čekáme od nich maximální nasazení. Sehranost se dostaví s přibývajícími minutami, přijde to časem.“
Kolik posil zasáhne do derby? Možná žádná
Z baterie osmi letních přírůstků se okamžitě chytil jen Wiktor Nowak. Tři branky v úvodních dvou duelech vytáhly „polského Součka“ na světlo. Nešlo jen o branky, mladý středopolař vypadal dobře i herně. Byť naposledy proti Klokanům šel na hřiště až v průběhu druhé půle, znovu zaujal. Byl silný na míči, v soubojích, tahový a nebezpečný pro soupeře.