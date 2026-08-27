Jak se daří posilám Slavie před derby: šok na křídle, risk ve středu i stoper za očekáváním
Slavia v létě výrazně investovala do posílení kádru, jenže ne všechny nové tváře zatím naplňují očekávání. Před prvním derby sezony se ukazuje, kdo si říká o místo v sestavě, kdo stále hledá formu a u koho by nasazení na Letné představovalo pořádný risk. Projděte si kompletní hodnocení posil „sešívaných“.
Oskar Kubiak (19)
Post: křídlo
Cena: 1 milion eur (24 milionů korun)
Zápasy: 0
Minuty: 0
Aktuální stav: Mladý Polák má problém, zatím ho nikdo pořádně neviděl ve slávistickém dresu v akci. V přípravě zvládl pouhých 45 minut nepovedeného přátelského zápasu s Vlašimí, pak kvůli svalovému zranění celé léto chyběl. Poslední dvě utkání už usedl na lavičku, zázraky se od Kubiaka ale momentálně čekat nedají. Zraněním pošramocený start by mohl znamenat i hostování.
Nazar Domčak (19)
Post: brankář
Cena: zhruba 3 miliony eur (72 milionů korun)
Zápasy: 0
Minuty: 0
Aktuální stav: Zdá se, že s blížícím se koncem přestupového období je z mladého Ukrajince definitivně dvojka Slavie. Trénuje i jezdí s áčkem, herní praxi sbírá ve druhé lize za béčko. Tam zatím nulu neudržel, z klubu na něj ale zatím zaznívá chvála, především na rozehrávku. V neděli si ráno zachytá proti Opavě, pak se přesune krýt Markoviče na Letnou.
Wiktor Nowak (21)
Post: střední záložník
Cena: 900 tisíc eur (21 milionů korun)+Prekop a Zmrzlý
Zápasy: 5
Minuty: 361
Aktuální stav: Čekalo se od něj možná nejméně, hraje nejlíp. Polský středopolař zažil doslova start snů, když díky „součkovskému“ čichu ve vápně připsal za tři kola 3+1. K tomu je poměrně překvapivě šikovný s míčem. Ale pozor, i Nowak je podepsán pod posledními dvěma remízovými výsledky. Nicméně jeho centimetry budou ve válce na Letné rozhodně potřeba.
Danijel Šturm (27)
Post: křídlo
Cena: 4 miliony eur (96 milionů korun)
Zápasy: 5
Minuty: 334
Aktuální stav: Přesně 300 minut bez kanadského bodu je šok. Šturmovi zatím očividně nesedí dva faktory – bojuje o prostor na hřišti s typologicky podobným Suleimanem a navíc ještě není navyklý na styl Slavie tak, aby hned tahal ofenzivu. Ruku na srdce, Lukáš Provod mu nepomáhá. Není to tak, že Slovinec hraje špatně, míče například téměř neztrácí. Na základ to ale zatím není.
Emmanuel Ayaosi (21)
Post: křídlo
Cena: odhadem necelé 3 miliony eur (72 milionů korun)
Zápasy: 4
Minuty: 171
Aktuální stav: K vyššímu vytížení mu „pomohlo“ zranění Ouandy, podobného hráče. Zatím si zvyká na fyzičtější styl Slavie, což bylo vidět v Liberci, ale nepere se s tím špatně. Na Baníku si s přehledem připsal i první gól. Jako jeden z nejrychlejších hráčů v kádru může být realistickou a lehce překvapivou variantou pro derby – zvláště proti vysoko postavené obraně.
Pavel Kačor (19)
Post: střední záložník, ofenzivní záložník, křídlo
Cena: 3 miliony eur (72 milionů korun)
Zápasy: 3
Minuty: 90
Aktuální stav: Je to stále teenager, s pozicí v českém velkoklubu se sžívá pomalu. Po sympatickém vstupu do zápasu s Pardubicemi, kdy pomohl rozhýbat hru, úplně nezvládl hutnou atmosféru vršovického derby. Neproměněná šance, ztracený balon před vyrovnávacím gólem, to mladému klukovi může shodit sebevědomí. Aby hrál ve velkém derby, to asi není na stole.
Ange N’Guessan (22)
Post: stoper
Cena: 7,5 milionu eur (180 milionů korun)
Zápasy: 4
Minuty: 265
Aktuální stav: Je překvapivě za očekáváním, což se promítá do faktu, že v základní sestavě byl jen dvakrát z pěti možností. Nepřipomíná bezchybnou skálu z Liberce, zatím ho limitují i nedostatky ve hře s míčem. Proti Bohemians nečekaně zaskočil na pravé straně stoperské trojice, jinak se s ním ale počítá do středu. Když ale vyřešil protiútok jeden na tři, ukázal, v čem je elitní.
Toumani Diakité (20)
Post: střední záložník
Cena: 4,5 milionu eur (108 milionů korun)
Zápasy: 1
Minuty: 54
Aktuální stav: Náhradě za Oscara trvá aklimatizace nejdéle, bylo to patrné už během letního soustředění. Na debut sice čekal do 5. kola, ale byl nadějný. Proti Bohemians ukázal své silné stránky – průnikovou přihrávku i návraty do obrany. S balonem ale stále působí nejistě. Pro derby risk.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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