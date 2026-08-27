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Poklad votroků: zázračný Umar s jedinečným instinktem zabijáka. Jakou má cenovku?

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Poklad Votroků: zázračný teenager Umar s jedinečným instinktem zabijáka. Jakou má cenovku? • Zdroj: isport.tv
Abdullahi Umar
Abdullahi Umar se trefil proti Baníku, gól ale kvůli ofsajdu neplatil
Abdullahi Umar se trefil proti Baníku, gól ale kvůli ofsajdu neplatil
Akrobatické zakončení Abdullahiho Umara
Abdullahi Umar je extrémně zajímavým novicem v áčku Hradce Králové
Abdullahi Umar je extrémně zajímavým novicem v áčku Hradce Králové
Abdullahi Umar je extrémně zajímavým novicem v áčku Hradce Králové
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Chvíli se v Česku rozkoukával – ale brzo pak přišly góly. A hned další a další. Hodně gólů. Nejvíc gólů. Devatenáctiletý nigerijský zázrak Abdullahi Umar střelecky ovládl v dresu Hradce Králové extraligu kategorie U19 a přestože teenagerům někdy trvá, než si zvyknou na dospělý fotbal, mladý kanonýr se nedrží zpátky ani po přechodu mezi muže – ostatně obrana athénského Panathinaikosu si v odvetě na Malšáku bude dávat extra pozor právě na něj… 

„Už teď je kolem šestnáctky jeden z nejnebezpečnějších hráčů v České republice,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Není vysoký a zvládne hrát i podhrot, ale nebál bych se ho hrát na devítce, má fakt jedinečné střelecké instinkty,“ doplňuje Jiří Fejgl, který Umara poctivě sledoval právě v kategorii U19.

Kompletní díl si pusťte na webu liganaruby.cz a v sekci iSport TV.

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