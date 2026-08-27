Poklad votroků: zázračný Umar s jedinečným instinktem zabijáka. Jakou má cenovku?
Chvíli se v Česku rozkoukával – ale brzo pak přišly góly. A hned další a další. Hodně gólů. Nejvíc gólů. Devatenáctiletý nigerijský zázrak Abdullahi Umar střelecky ovládl v dresu Hradce Králové extraligu kategorie U19 a přestože teenagerům někdy trvá, než si zvyknou na dospělý fotbal, mladý kanonýr se nedrží zpátky ani po přechodu mezi muže – ostatně obrana athénského Panathinaikosu si v odvetě na Malšáku bude dávat extra pozor právě na něj…
„Už teď je kolem šestnáctky jeden z nejnebezpečnějších hráčů v České republice,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Není vysoký a zvládne hrát i podhrot, ale nebál bych se ho hrát na devítce, má fakt jedinečné střelecké instinkty,“ doplňuje Jiří Fejgl, který Umara poctivě sledoval právě v kategorii U19.
Kompletní díl si pusťte na webu liganaruby.cz a v sekci iSport TV.