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Footcast k 318. derby pražských „S“. A vyhraje Kováč první ligové utkání v Plzni?

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Footcast preview s Davidem Kalivodou: Jak dopadne DERBY pražských "S" • Zdroj: iSport.cz
Danijel Šturm a Wiktor Nowak se radují z gólu Tomáše Chorého
Ange N´Guessan zatím neplní očekávání rekordně drahé posily
Danijel Šturm v dresu Slavie
Tomáš Chorý
Tomáš Chorý oslavil svůj první gól v letošní sezoně Chance Ligy
Tomáš Chorý oslavil svůj první gól v letošní sezoně Chance Ligy
První gól Tomáše Chorého v letošním ročníku Chance Ligy
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iSport.cz
Chance Liga
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O víkendu se rozdělí Česká republika na dva tábory - sparťanský a slávistický. 318. derby pražských „S“ uzavře nedělní program 6. kola nejvyšší fotbalové soutěže. Poslední utkání mezi Slavií a Spartou v Edenu dopadlo fiaskem a kontumací ve prospěch týmu Briana Priskeho. V aktuální epizodě Footcast Preview se probralo derby ze všech možných úhlů, ale nezůstalo jen u něj. Dostalo se i na ostatní zajímavé ligové zápasy.

Zápas kola: AC Sparta Praha - Slavia Praha 

Zatímco Sparta měla pomalejší rozjezd a ztrácela body, teď zvítězila dvakrát po sobě a nasázela přitom 8 branek. Sešívaní vypadali zkraje sezony perfektně, jenže poslední dva duely skončily remízou a náhle je tu derby se vším všudy. Priske může do derby použít i dvě nové posily Mbe Soha a Hoevera, kteří dorazili tento týden. U Slavie se bude nejvíc řešit, jestli nastoupí v základní sestavě Tomáš Chorý. 

Hráč ke sledování: Denis Višinský (Viktoria Plzeň)

Český reprezentant a účastník letního mistrovství světa nastoupil za Plzeň v základní sestavě jen v 1. kole, od té doby chodil do hry jako žolík. Teď přebírá Viktoriány Radoslav Kováč, pod kterým měl Višinský v Liberci nejlepší sezonu v kariéře. Dá se vycházet z toho, že třiadvacetiletý záložník naskočí od úvodní minuty a bude mít velkou chuť se ukázat. Do Doosan arény přijede Slovácko, a to bude chtít hrát fotbal, Višinský může mít dost prostoru na své finesy a koncovku.

Je před námi 6. kolo, jehož zlatým hřebem bude 318. derby pražských „S“! Vyhraje Slavia na Letné poprvé od roku 2020? Zůstane Sparta na svém stadionu stoprocentní? V jakém světle se uvede nový kouč Viktorie Plzeň Radoslav Kováč? Spoustu otázek, na které nám dá odpověď následující víkend. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00, abyste se lépe zorientovali.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia532014:511
2Ml. Boleslav532011:611
3Liberec53116:310
4Olomouc531110:710
5Sparta530212:79
6Jablonec33005:19
7Zbrojovka42116:37
8Hr. Králové32104:27
9Teplice521210:127
10Baník42023:66
11Bohemians41215:55
12Plzeň412110:115
13Pardubice50144:101
14Slovácko50144:111
15Artis50144:121
16Zlín50053:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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