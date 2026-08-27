Footcast k 318. derby pražských „S“. A vyhraje Kováč první ligové utkání v Plzni?
O víkendu se rozdělí Česká republika na dva tábory - sparťanský a slávistický. 318. derby pražských „S“ uzavře nedělní program 6. kola nejvyšší fotbalové soutěže. Poslední utkání mezi Slavií a Spartou v Edenu dopadlo fiaskem a kontumací ve prospěch týmu Briana Priskeho. V aktuální epizodě Footcast Preview se probralo derby ze všech možných úhlů, ale nezůstalo jen u něj. Dostalo se i na ostatní zajímavé ligové zápasy.
Zápas kola: AC Sparta Praha - Slavia Praha
Zatímco Sparta měla pomalejší rozjezd a ztrácela body, teď zvítězila dvakrát po sobě a nasázela přitom 8 branek. Sešívaní vypadali zkraje sezony perfektně, jenže poslední dva duely skončily remízou a náhle je tu derby se vším všudy. Priske může do derby použít i dvě nové posily Mbe Soha a Hoevera, kteří dorazili tento týden. U Slavie se bude nejvíc řešit, jestli nastoupí v základní sestavě Tomáš Chorý.
Hráč ke sledování: Denis Višinský (Viktoria Plzeň)
Český reprezentant a účastník letního mistrovství světa nastoupil za Plzeň v základní sestavě jen v 1. kole, od té doby chodil do hry jako žolík. Teď přebírá Viktoriány Radoslav Kováč, pod kterým měl Višinský v Liberci nejlepší sezonu v kariéře. Dá se vycházet z toho, že třiadvacetiletý záložník naskočí od úvodní minuty a bude mít velkou chuť se ukázat. Do Doosan arény přijede Slovácko, a to bude chtít hrát fotbal, Višinský může mít dost prostoru na své finesy a koncovku.
Je před námi 6. kolo, jehož zlatým hřebem bude 318. derby pražských „S“! Vyhraje Slavia na Letné poprvé od roku 2020? Zůstane Sparta na svém stadionu stoprocentní? V jakém světle se uvede nový kouč Viktorie Plzeň Radoslav Kováč? Spoustu otázek, na které nám dá odpověď následující víkend. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00, abyste se lépe zorientovali.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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