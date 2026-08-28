Pochod, chorea a přípravy za 700 tisíc. Letná se chystá na první derby po květnovém skandálu
Poslední zkušenost byla příšerná. Český fotbal prožil 9. května, tedy před necelými čtyřmi měsíci, asi nejsmutnější den v historii. Zápas dvou nejúspěšnějších domácích klubů se nedohrál kvůli výtržnostem fanoušků. Proto před nedělním derby mezi Spartou a Slavií panuje napětí, možná až obava. Určitě větší než kdy jindy. Co tentokrát čeká diváky přímo na letenském stadionu?
Příznivci Slavie vtrhli v sedmé minutě nastaveného času na hrací plochu, napadli několik sparťanů včetně gólmana Jakuba Surovčíka a zápas byl za stavu 3:2 přerušen. Hosté následně opustili stadion v týmovém autobusu, odmítli se vrátit na trávník.
Přitom „sešívaní“ mohli v ten květnový večer předčasně oslavit zisk mistrovského titulu. Navíc v derby. Ale ne, pamatujete si dobře, byla z toho obří ostuda, která se řešila i v zahraničí.
Skandálem se následně zabývali politici a pochopitelně také disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Utkání bylo zkontumováno výsledkem 0:3 ve prospěch Sparty. Slavia pak dostala pokutu deset milionů korun a čtyři soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků. Do Edenu se vrátili poprvé v minulém ligovém kole proti Bohemians (2:2).
Tohle všechno jsou pochopitelné důvody, proč nedělní souboj nesmiřitelných rivalů bude mimořádně sledovaný, a to nejen kvůli sportovním výkonům obou mužstev na hřišti. Velká pozornost bude směřovat zejména na oba tábory fanoušků.
Skupina Ultras Sparta chystá velké choreo, které zasáhne i na protilehlou tribunu. „Derby je tady! Žádné výmluvy. Jdeme si za vítězstvím od první do poslední minuty,“ vzkázali její zástupci na oficiálním facebookovém profilu.
Slávistů má zamířit do ohraničeného sektoru necelá tisícovka. Příznivci červenobílých se jako tradičně před derby vypraví na stadion společným pochodem. Sraz mají tentokrát od pěti hodin odpoledne u Národního divadla, symbolicky naproti kavárně Slavia. „Pak vyrazíme společně k nenáviděnému rivalovi a dáme jasně najevo, komu Praha patří,“ sdělili zástupci Tribuny Sever.
V kotli nejspíš roztáhnou plachtu, stejně jako například na výjezdě v Ostravě. Fanoušky hostů předtím čekají bezpečnostní kontroly, v případě, že u nich bude nalezena pyrotechnika, bude jim zakázán vstup na stadion.
Do hlediště stejně tak nemohou vnášet nápoje, samolepky, plechovky nebo spreje. „Zároveň apelujeme na všechny: alkohol s rozumem! To nejdůležitější nás čeká až na stadionu. Kdo nebude schopný fandit nebo dojít po svých, nebude na stadion vpuštěn,“ zdůraznili slávističtí fanoušci.
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Sparta společně s policií řeší už týdny dopředu možná bezpečnostní rizika. V kontextu posledního derby se na seznam dostala mnohem výš hrozba vniknutí diváků na hrací plochu, což se však tentokrát neočekává.
Diskuze probíhají také ohledně organizace příchodu a odchodu fanoušků, pohybu jednotlivých rizikových skupin a také opatření, jež mají případným problémům předcházet.
„Přípravy na derby jsou v mnoha aspektech složitější než organizace domácích zápasů v UEFA soutěžích,“ zmínil Tomáš Křivda, generální ředitel Sparty, v oficiální tiskové zprávě. Konkurovat mu může s ohledem na bezpečnostní opatření podle zaměstnanců klubu akorát zápas play off Evropské ligy proti Galatasaray (4:1), který se odehrál na Letné před dvěma a půl lety.
„Jsme rádi, že můžeme vycházet z dlouhodobě kvalitně nastavených vztahů s policií a dalšími klíčovými partnery,“ doplnil Křivda. „Bezpečnost fotbalového utkání není jen věcí policie. Je to společný úkol všech, kteří se na jeho organizaci podílejí. Se Spartou jsme v pravidelném kontaktu a před derby společně vyhodnocujeme všechna možná rizika. Čím víc informací máme k dispozici, tím lépe můžeme naše opatření připravit,“ uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček.
Jak sparťané informovali, do zajištění bezpečnosti nedělního utkání investovali 700 tisíc korun, což je podle redakčních zdrojů zhruba o dvě stě až tři sta tisíc víc než na ostatní ligové duely. Jinými slovy: méně rizikové. Částka pokryje zejména náklady na bezpečnostní a pořadatelskou službu či posílení záchranných složek (zdravotníků či hasičů).
Přípravy vrcholí, napětí stoupá. Derby na Letné začne v nedělních 20 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|14:5
|11
|2
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|3
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|4
Liberec
|5
|3
|1
|1
|6:3
|10
|5
Sparta
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|6
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|7
Zbrojovka
|4
|2
|1
|1
|6:3
|7
|8
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|9
Teplice
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|10
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|11
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|12
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|13
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|4:10
|1
|14
Slovácko
|5
|0
|1
|4
|4:11
|1
|15
Artis
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|16
Zlín
|5
|0
|0
|5
|3:10
|0
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